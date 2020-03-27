«В непростое время находим решения»: эксперты клуба «Волга» обсудили борьбу с коронавирусом в Татарстане

В экспертном клубе «Волга» поговорили об эффективности противоэпидемических и антикризисных мер

Как максимально защитить здоровье людей и бизнес в период чрезвычайной ситуации? Достаточно ли для этого мер принимают власти в стране и республике? Об этом сегодня размышляли участники экспертного клуба «Волга» в формате zoom-конференции. В «Реальном времени» — репортаж с онлайн-трансляции мероприятия.

Три группы людей: одним все равно, вторые тревожатся, третьи полностью доверяют власти

Обсуждение проходило в формате видеосвязи. Президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов отметил: «Эта встреча — попытка понять, а что же случится через неделю, через месяц, чтобы потратить меньше ресурсов на глупые решения и больше на те, которые принесут пользу».

— Главный вызов — это раскол в сегодняшнем обществе. Общий тренд не оформился. Есть три группы: первые считают, что власть все делает правильно. Вторые считают, что ситуация гораздо более тревожна, а власть опаздывает. Третьи уверены, что ничего не происходит, это все просто паника и ерунда. Пока ни один из этих трендов по стране не побеждает. Мы видим общую социологию, которая появилась вчера. По данным ФОМ, на 15% выросла тревожность за две недели. Интрига и опасность в том, какой из этих трендов станет доминировать уже на следующей неделе, — встревоженно рассказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов: «По данным ФОМ, на 15% выросла тревожность за две недели. Интрига и опасность в том, какой из этих трендов станет доминировать уже на следующей неделе». Фото Рината Назметдинова

Запрет на кальян: сначала в Татарстане, потом в стране

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева рассказала о том, как в республике борются с коронавирусом и пытаются сохранить тренд на устойчивое развитие. Она напомнила, что первые меры в республике стартовали еще 27 февраля, когда в Казань доставили первых пациентов с круизного лайнера и отработали действия в подобной ситуации.

Беспрецедентный список других мероприятий: школьникам продлили каникулы, студентов перевели на дистанционное обучение, приостановили регистрацию браков, ограничили работу ресторанов и кафе — например, запретили кальяны. Лейла Фазлеева обратила внимание собравшихся на то, что Татарстан был первым регионом, запретившим кальян в общественных заведениях на время эпидемии. Потом эту меру приняли на федеральном уровне. Вице-премьер посетовала на «головную боль», связанную с необходимостью адаптировать к региону меры, принятые на уровне федерального правительства. Согласование по цепочке инстанций занимает определенное время.



Вице-премьер посетовала на «головную боль», связанную с необходимостью адаптировать к региону меры, принятые на уровне федерального правительства. Фото Олега Тихонова

Позаботиться о тех, кто под ударом

— Из всех заболевших в госпитализации нуждаются 14—15%. Мы должны избежать большого потока пациентов. Странам, которые придерживаются жесткой изоляции, удается избежать резкой цепной реакции, например Тайваню, — обратилась к опыту других стран ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, которая надеется, что и в России реализуется оптимальный сценарий поступления пациентов.

Но для этого надо, чтобы «в такой критической ситуации, как на войне, сохранялась жесткая вертикаль управления, а население Татарстана максимально уважительно относилось к ограничительным мерам». А еще нельзя забывать о людях с другими заболеваниями, которых в республике намного больше, чем пациентов с коронавирусом. Улумбекова предложила все медицинские учреждения освободить от проверок, а также перевести на сметное финансирование.

Улумбекова предложила все медицинские учреждения освободить от проверок, а также перевести на сметное финансирование. Фото Максима Платонова

Регионам — работать на опережение

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов обратил внимание собравшихся на то, что нужно максимально дебюрократизировать меру поддержки.

— Татарстан демонстрирует способность пополнить антикризисные действия Москвы, которая первая на себя приняла удар как глобальный мегаполис. В крупных городах нельзя надеяться на авось и надо работать на опережение. Важно обращать внимание на пожилых людей, которые живут одни, на семьи, где один родитель. Важно максимально дебюрократизировать меры поддержки, использовать силу некоммерческих организаций, общественников, волонтеров, не потому что делаем что-то не так, а потому что нужно делать еще быстрее, — считает Наумов.

По его мнению, граждане России должны перейти на цифровой паспорт, продуктовые магазины нужно перевести на круглосуточную работу. А еще в кризисной ситуации на региональном уровне должна появиться фигура, которая информирует население о происходящем.

Станислав Наумов обратил внимание собравшихся на то, что нужно максимально дебюрократизировать меру поддержки. Фото агентства «Теория Дарвина»

Мастер-класс: как оперативно пристроить 80 тысяч гусят

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев считает, что нужно максимально информировать население о том, на какие меры поддержки оно может рассчитывать. По его словам, правительство Татарстана делает все, чтобы поддержать бизнес:

— Наше правительство увеличивает капитализацию Фонда поддержки предпринимателей, Гарантийного фонда РТ, дает отсрочку на уплату арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

Омбудсмен не прекращает встречаться с предпринимателями — правда, теперь уже онлайн. На телефон горячей линии для бизнеса (203-29-08) за последние дни поступило около 200 звонков.



— В непростое время мы находим решения. Например, к нам обратился предприниматель, который сообщил, что в конце апреля в его хозяйстве вылупятся из яиц 80 тысяч гусят. Рынки будут закрыты, и через доставку он сможет продать только 8 тысяч птиц. Бизнес под угрозой! Мы решили его проблему: связались с компанией, у которой порожняком из районов идет транзитный транспорт, готовый обеспечить продажи, — рассказал омбудсмен.



Фарид Абдулганиев считает, что нужно максимально информировать население о том, на какие меры поддержки оно может рассчитывать. Фото Максима Платонова

О долях ответственности

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов напомнил, что ответственность за свои действия должно взять на себя не только государство, но и население.

— У власти и организационная ответственность по всем фронтам, и финансовая. Но есть и вторая часть ответственности — населения за его собственное поведение. Государство не в силах ограничить социальные контакты даже при самых жестких мерах.

Куртов привел в пример Германию, она в сложных условиях дает «невероятный результат организации, из которого можно извлечь важные социальные выводы». Правда, по мнению эксперта, Татарстан тоже довольно дисциплинированный регион.

Марат Баширов отметил «явный разрыв в действиях между федеральной властью и регионами». Он полагает, что власть не доверяет своим гражданам, считая, что граждане в истерике и им нужно что-то жестко говорить, а не объяснять. Это, по его мнению, заблуждение.

— Мне не нравится, что мы действуем с опозданием, с рефлексией. А когда поступает новая информация, начинаем переверстывать планы. Это вносит в организацию бардак, выливает его в СМИ, и граждане это чувствуют. Но видя жесткие меры Москвы, Татарстан действует на опережение — это явно видно. Нужно давать регионам больше возможностей принимать усилия в рамках их полномочий, необязательно ждать, что скажет Москва, — подчеркнул политолог.

Марат Баширов: Нужно давать регионам больше возможностей принимать усилия в рамках их полномочий, необязательно ждать, что скажет Москва». Фото Максима Платонова

Он поддержал идею о том, что кто-то ежедневно должен информировать население о ситуации:

— Когда была война в Сирии, Генштаб Вооруженных сил рассказывал, что происходило. Все люди просто примкнут к компьютерам и телевизорам. Им важна уверенность во власти.

По мнению Баширова, глава любого региона должен объединить как можно больше граждан через общественные организации. Нужно собирать людей, словом и деньгами поддерживать аккаунты в соцсетях, разоблачать фейки.

