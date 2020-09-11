Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева проголосовала на выборах в казанской гимназии

Фото: Дарья Пинегина

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева приняла сегодня участие в голосовании на предварительных выборах. Традиционно заместитель премьер-министра голосовала на избирательном участке №56 в казанской гимназии №3. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Отметим, что на входе всем мерили температуру и сбрызгивали руки антисептиком, а также выдали наборы с масками, перчатками и шариковой ручкой. Кроме того, врач предлагал пройти вакцинацию от гриппа.

«Что касается избирательных участков в республике, то на сегодняшний день все участки готовы с точки зрения мер безопасности для проведения дня голосования. Каждый, кто приходит на участок, у него не будет никаких проблем, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сказала Фазлеева.

Отдельно Лейла Фазлеева отметила как раз проведение на участках вакцинации от гриппа.

«Это на самом деле удобно, и если нет никаких противопоказаний, если человек добровольно хочет пройти прививочную кампанию, то это нужно сделать и можно сделать. Сейчас тот самый период, который позволяет правильно сформировать иммунитет против гриппа, и все мы с вами гораздо легче перенесем период гриппа, который всегда сложный для жителей Республики Татарстан», — сказала вице-премьер.