Татарстанские критерии бедности распространят на всю Россию

Мнимых «малоимущих» отправят на работу, а поддержат «действительно нуждающихся»

Фото: Дмитрий Резнов

Опыт Татарстана по усилению адресной поддержки малоимущих граждан могут распространить на всю Россию. Подобные эксперименты начались еще в семи субъектах РФ — в каждом со своими региональными особенностями. Чиновники заявляют лишь о перераспределении средств от мнимых «бедных» в пользу тех, кто «действительно нуждается». Так, в республике хотят забрать пособия у «малоимущих» с яхтами и снегоходами, обеспеченных жильем не менее 40 кв. м на каждого члена семьи или не менее 20 соток земли на каждого, и передать деньги семьям с пятью и более детьми, живущим на доходы ниже прожиточного минимума. Также в перечне новых мер поддержки — бесплатный садик и сертификат на лекарства многодетным и бедным семьям с детьми до трех лет. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Поддержать тех, кому сложнее»

В Минтруде России изучают региональные инициативы отказать в выплате пособия некоторым категориям малоимущих россиян. В частности, предлагается не считать нуждающимися граждан пусть с низкими доходами, но с приличной жилплощадью, большими земельными наделами, дорогим транспортом, словом, имущественно хорошо обеспеченных. Чиновники назвали «ленивыми» тех граждан, которые, владея «лишними» недвижимостью и угодьями, не зарабатывают на них, а получают государственные пособия. Таких и предлагается лишать выплат. Освобожденные средства предлагается направить в поддержку действительно нуждающихся.

Одним из новаторов оказался Татарстан, где критерии измерения бедности изменились этой весной. Регионами-первопроходцами наряду с республикой также стали Приморский край, Кабардино-Балкария, Липецкая, Ивановская, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

В частности, если для определения нуждаемости в пособии учитывались лишь денежные доходы татарстанцев (официальные), то с апреля к ним прибавился второй индикатор обеспеченности — имущественный, в размере «лишних» квадратных метров на одного члена семьи. Двухмерное исчисление бедности Минтрудсоцзащиты РТ монетизировало по такой схеме: если пенсионер имеет в собственности недвижимость свыше 40 «квадратов» жилой площади, подтвержденной данными Росреестра, то он лишается части пособий. Наше издание уже рассказывало, как некоторые татарстанские пенсионеры лишились льготы на проезд в общественном транспорте по единому социальному проездному.

Лейла Фазлеева: «Эта инициатива хорошо сказывается на адресной поддержке населения — чтобы поддержать тех, кому сложнее». Фото Олега Тихонова

Как объяснила «Реальному времени» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, курирующая социальный блок республики, «если разобраться в этом вопросе, у этой инициативы есть основания», чтоб распространиться на все государство.

— Эта инициатива хорошо сказывается на адресной поддержке населения — чтобы поддержать тех, кому сложнее. И она поддерживается в Российской Федерации, поскольку [страна] заинтересована оказывать помощь тем, кто на самом деле очень нуждается, кому очень трудно. И та часть населения, которой сложно живется, положительно оценивает такие решения, — прокомментировала она нашему корреспонденту.

Сэкономленные деньги отдадут многодетным

В пресс-службе Минтруда РТ подробнее рассказали «Реальному времени» об этом эксперименте в республике. Татарстан в этом году участвует в пилотном проекте по снижению бедности, проводимом федеральным министерством в рамках майских указов Владимира Путина. В 2018 году уровень бедности в республике составил 7,2% (280,4 тыс. граждан с доходами ниже прожиточного минимума (8 709 рублей)). К 2024 году показатель должен снизиться до 4,5% (175,2 тыс. граждан).

Регионам поручили повысить эффективность и усилить адресность социальной поддержки малоимущих граждан. В Татарстане при назначении отдельных мер социальной поддержки третий месяц применяют новые критерии нуждаемости.

— При назначении ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, помимо доходов граждан, с 1 апреля 2019 года учитывается уровень их имущественной обеспеченности. Не имеют права на получение указанных выплат граждане, имеющие в собственности яхты, летательные аппараты, снегоходы, объекты промышленного производства, два и более легковых автомобиля, год выпуска одного из которых не превышает трех лет; квартиры, площадь которых в расчете на каждого члена семьи превышает 40 кв. м; земельные участки, площадь которых в расчете на каждого члена семьи превышает 0,2 га; дачные дома, площадь которых в расчете на каждого члена семьи превышает 40 кв. м, — сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

С января 2020 года деньги «пойдут на оказание дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума». Фото Олега Тихонова

При этом одиноко проживающий пенсионер с квартирой не более 80 кв. м в собственности сохранит за собой право на получение ежемесячной денежной выплаты на проезд, уточнили в Минтруде.

Насколько поредеют ряды получателей пособий для малоимущих в Татарстане, пока не сообщается, однако планы, на что потратить сэкономленные суммы, уже есть. С января 2020 года деньги «пойдут на оказание дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума». В частности, сумма затрат бюджета на предоставление только ЕДВ в марте в Татарстане составила 216,72 млн рублей, а в июне уже — 206,48 млн.

Пособие почти в 5 тысяч рублей, бесплатный садик и сертификат на лекарства

Кроме того, с января 2020 года семьи с пятью и более детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума будут получать ежемесячное пособие на каждого члена семьи в размере разницы между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом. Средний размер пособия составит 4 668 рублей в месяц (в настоящее время таких семей 627, членами их являются 4 537 человек). На эти цели из бюджета республики будет дополнительно выделяться 236,1 млн рублей в год.

— В результате в Республике Татарстан в составе бедных не будет семей с пятью и более детьми. Кроме того, в целях оказания дополнительной помощи многодетным семьям принято решение с 2020 года полностью освободить все многодетные семьи с тремя и более детьми, с доходами ниже прожиточного минимума, от оплаты за детский сад (в настоящее время размер родительской платы многодетных семей составляет 50 процентов). Данной мерой смогут воспользоваться 7 202 ребенка. Дополнительные затраты бюджета Республики Татарстан составят 44,7 млн рублей в год, — сообщили «Реальному времени» в Минтруде РТ.

Еще одна мера предусмотрена для поддержания здоровья детей в возрасте до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (на I квартал 2019 года — 9 170 рублей). Для таких семей введут электронный сертификат на лекарства в размере 10 тысяч рублей в год. Предполагаемое число получателей — 17 631 ребенок, затраты бюджета Татарстана — 176 млн рублей в год.