Лейла Фазлеева: «Мы создали психологическую службу, и первое, где мы должны быть, — это Telegram»
III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» стартовал с дискуссии о новых вызовах перед политиками и чиновниками
В Казани открылся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны», собравший порядка 200 начинающих политиков и управленцев, желающих вскоре войти в состав законодательных и исполнительных органов власти России. Четырехдневный форум стартовал с панельной дискуссии, посвященной новым реалиям информационной среды. О кейсах взаимодействия властей с народом от вице-премьера Татарстана, насаждении позитивной повестки, глобальных вызовах века информационной открытости — в материале «Реального времени».
«Это вызов сегодняшнего дня: не реагировать — нельзя, реагировать абсолютно истерично — тоже нельзя»
В набирающем все большие скорости информационном потоке, в котором так или иначе вынуждены существовать сегодня как органы власти, так и все население, грамотно и направленно позиционироваться достаточно сложно, но необходимо, развернула дискуссию в этом ключе вице-премьер Татарстана по социальным вопросам Лейла Фазлеева, рассказывая о методах работы в Сети республиканского Кабинета министров:
— Сегодня очень точно замечено, что если о тебе не говорят — тебя нет, ты ничего не провел. Если в Сети тебя несколько раз не отметили «улыбающимся лицом» или «сердечком», то ты как будто бы отсутствуешь в пространстве. Это вызов сегодняшнего дня: не реагировать — нельзя, реагировать абсолютно истерично — тоже нельзя. Соответственно, нужно выработать баланс: на что я реагирую, когда я реагирую, как я реагирую. Сегодня так называемый троллинг имеет место, и мы от этого никуда не денемся. Соответственно, наша задача — формировать позитивную повестку, — подчеркнула она. — А делать это весьма и весьма сложно.
Лейла Фазлеева объяснила, что «нити взаимодействия» с новыми площадками правительства Татарстана связаны с Республиканским агентством «Татмедиа», которое объединяет государственные СМИ на территории всей республики. Каждое министерство и ведомство, по ее словам, сейчас обзавелось собственными специалистами, которые «ведут» тематику социальной политики с точки зрения взаимодействия со СМИ и анализа соцетей — Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Проиллюстрировать динамичность их работы вице-премьер решила занимательным кейсом о поиске подходящих площадок для психологической службы.
— Сегодня у меня есть партийное задание для всех моих коллег, которые представляют социальную политику. Мы создали психологическую службу и сегодня поставили задачу перед коллегами: первое, где мы должны быть представлены — это Telegram-канал. Мы все знаем, что вроде все есть. Нам тут же приходит сообщение: «Отставить!» Уже не Telegram-канал, уже надо вот там, — рассказала она. — Мы взяли за основу другой канал. Пока все это секрет, и мы сами не уверены, в том числе в том, что мы сможем сделать это качественно.
«Невозможно насадить какую-то повестку»
— Я позволю себе процитировать председателя Государственной думы (Вячеслава Володина, — прим. ред.), который всегда говорит: решение вопроса — это всегда дорога с двусторонним движением. Невозможно насадить какую-то повестку. Пока шла наша встреча, мы все видели, как коллеги фотографировали, снимали сторис и отправляли в социальные сети не просто потому, что им хочется сделать фотографию, а потому, что здесь находится 250—300 человек, а там находится 20—30 тысяч человек, которые хотят быть в повестке. Мы должны очень четко реагировать на запрос общества, на запрос молодежи. Если есть необходимость коммуникации через гаджет, через социальные сети, мы должны работать здесь, но в то же время очень трезво, здраво и компетентно подходить в том числе к тому контенту, который сегодня есть на интернет-площадках, — заметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.
Свои утверждения она проиллюстрировала небольшой зарисовкой о киберспорте и дискуссиях против или в его защиту, разворачивающихся в последние годы. По словам Кувшиновой, буквально за несколько минут до начала дискуссии члены президиума форума обсуждали этот вопрос за чашкой чая и к единому мнению так и не пришли. Она попросила присутствующих в зале участников форума продемонстрировать свое отношение к этой новой для России отрасли поднятием руки — за активное продвижение и развитие киберспорта проголосовала примерно половина молодых управленцев и начинающих политиков.
— Даже, казалось бы, по теме киберспорта, мы в молодежной среде не нашли единого понимания, — резюмировала депутат. — Не говоря уже и о том, что есть как сторонники, так и противники и в Госдуме, в федеральных и региональных органах власти. Но закрывать глаза, говорить, что этого нет — это тоже опасно и неправильно. Мы сегодня работаем в интернете, используем социальные сети и, безусловно, важно, чтобы контент, который там есть, формировался правильным и нужным. Потому что в любом случае молодежь будет там находится, и вопрос того, что она будет читать, воспринимать — фейк-ньюс или проверенную информацию, это вопрос и к нам, законодателям, и к самой молодежи.
Молодых политиков обучат играм в «Карточный домик»
Всероссийский форум «Молодежная команда страны» будет проходить в Казани по 30 ноября. Участники третьей по счету сессии — представители органов молодежного самоуправления со всей страны, региональных молодежных парламентов и правительств от 18 до 30 лет. Начинающие управленцы выслали в адрес оргкомитета форума около тысячи заявок, всего порядка двухсот самых достойных смогли принять в нем участие по двум направлениям: «Молодые управленцы» и «Молодые политики».
Программа форума состоит из встреч с почетными гостями, лекций, мастер-классов, дискуссий и деловых игр. Их проведут ведущие эксперты в области государственного управления и политического менеджмента, в том числе зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина, председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина, глава Молодежного парламента при Госдуме России Мария Воропаева и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
Особое внимание оргкомитет обещает уделить передаче юным управленцам навыков, способных помочь им в построении карьеры на госслужбе и в политике, например, в программу форума включен мастер-класс по ведению личных соцсетей для госслужащих.
Справка
Организаторами III Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» выступают: Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительством РТ при поддержке Молодежного парламента при Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации и Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. «Молодежная команда страны» — проект, направленный на создание системы поиска, отбора и подготовки молодых лидеров посредством вовлечения в процесс управления обществом и развития управленческих компетенций в общественно-политической сфере.
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