Лейла Фазлеева: «Мы создали психологическую службу, и первое, где мы должны быть, — это Telegram»

III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» стартовал с дискуссии о новых вызовах перед политиками и чиновниками

Фото: Максим Платонов

В Казани открылся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны», собравший порядка 200 начинающих политиков и управленцев, желающих вскоре войти в состав законодательных и исполнительных органов власти России. Четырехдневный форум стартовал с панельной дискуссии, посвященной новым реалиям информационной среды. О кейсах взаимодействия властей с народом от вице-премьера Татарстана, насаждении позитивной повестки, глобальных вызовах века информационной открытости — в материале «Реального времени».

«Это вызов сегодняшнего дня: не реагировать — нельзя, реагировать абсолютно истерично — тоже нельзя»

В набирающем все большие скорости информационном потоке, в котором так или иначе вынуждены существовать сегодня как органы власти, так и все население, грамотно и направленно позиционироваться достаточно сложно, но необходимо, развернула дискуссию в этом ключе вице-премьер Татарстана по социальным вопросам Лейла Фазлеева, рассказывая о методах работы в Сети республиканского Кабинета министров:

— Сегодня очень точно замечено, что если о тебе не говорят — тебя нет, ты ничего не провел. Если в Сети тебя несколько раз не отметили «улыбающимся лицом» или «сердечком», то ты как будто бы отсутствуешь в пространстве. Это вызов сегодняшнего дня: не реагировать — нельзя, реагировать абсолютно истерично — тоже нельзя. Соответственно, нужно выработать баланс: на что я реагирую, когда я реагирую, как я реагирую. Сегодня так называемый троллинг имеет место, и мы от этого никуда не денемся. Соответственно, наша задача — формировать позитивную повестку, — подчеркнула она. — А делать это весьма и весьма сложно.

В Казани открылся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны»

Лейла Фазлеева объяснила, что «нити взаимодействия» с новыми площадками правительства Татарстана связаны с Республиканским агентством «Татмедиа», которое объединяет государственные СМИ на территории всей республики. Каждое министерство и ведомство, по ее словам, сейчас обзавелось собственными специалистами, которые «ведут» тематику социальной политики с точки зрения взаимодействия со СМИ и анализа соцетей — Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Проиллюстрировать динамичность их работы вице-премьер решила занимательным кейсом о поиске подходящих площадок для психологической службы.

— Сегодня у меня есть партийное задание для всех моих коллег, которые представляют социальную политику. Мы создали психологическую службу и сегодня поставили задачу перед коллегами: первое, где мы должны быть представлены — это Telegram-канал. Мы все знаем, что вроде все есть. Нам тут же приходит сообщение: «Отставить!» Уже не Telegram-канал, уже надо вот там, — рассказала она. — Мы взяли за основу другой канал. Пока все это секрет, и мы сами не уверены, в том числе в том, что мы сможем сделать это качественно.

«Невозможно насадить какую-то повестку»

— Я позволю себе процитировать председателя Государственной думы (Вячеслава Володина, — прим. ред.), который всегда говорит: решение вопроса — это всегда дорога с двусторонним движением. Невозможно насадить какую-то повестку. Пока шла наша встреча, мы все видели, как коллеги фотографировали, снимали сторис и отправляли в социальные сети не просто потому, что им хочется сделать фотографию, а потому, что здесь находится 250—300 человек, а там находится 20—30 тысяч человек, которые хотят быть в повестке. Мы должны очень четко реагировать на запрос общества, на запрос молодежи. Если есть необходимость коммуникации через гаджет, через социальные сети, мы должны работать здесь, но в то же время очень трезво, здраво и компетентно подходить в том числе к тому контенту, который сегодня есть на интернет-площадках, — заметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Свои утверждения она проиллюстрировала небольшой зарисовкой о киберспорте и дискуссиях против или в его защиту, разворачивающихся в последние годы. По словам Кувшиновой, буквально за несколько минут до начала дискуссии члены президиума форума обсуждали этот вопрос за чашкой чая и к единому мнению так и не пришли. Она попросила присутствующих в зале участников форума продемонстрировать свое отношение к этой новой для России отрасли поднятием руки — за активное продвижение и развитие киберспорта проголосовала примерно половина молодых управленцев и начинающих политиков.

По словам Кувшиновой (справа), буквально за несколько минут до начала члены президиума форума обсуждали этот вопрос за чашкой чая и к единому мнению так и не пришли

— Даже, казалось бы, по теме киберспорта, мы в молодежной среде не нашли единого понимания, — резюмировала депутат. — Не говоря уже и о том, что есть как сторонники, так и противники и в Госдуме, в федеральных и региональных органах власти. Но закрывать глаза, говорить, что этого нет — это тоже опасно и неправильно. Мы сегодня работаем в интернете, используем социальные сети и, безусловно, важно, чтобы контент, который там есть, формировался правильным и нужным. Потому что в любом случае молодежь будет там находится, и вопрос того, что она будет читать, воспринимать — фейк-ньюс или проверенную информацию, это вопрос и к нам, законодателям, и к самой молодежи.

Молодых политиков обучат играм в «Карточный домик»

Всероссийский форум «Молодежная команда страны» будет проходить в Казани по 30 ноября. Участники третьей по счету сессии — представители органов молодежного самоуправления со всей страны, региональных молодежных парламентов и правительств от 18 до 30 лет. Начинающие управленцы выслали в адрес оргкомитета форума около тысячи заявок, всего порядка двухсот самых достойных смогли принять в нем участие по двум направлениям: «Молодые управленцы» и «Молодые политики».

Программа форума состоит из встреч с почетными гостями, лекций, мастер-классов, дискуссий и деловых игр. Их проведут ведущие эксперты в области государственного управления и политического менеджмента, в том числе зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина, председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина, глава Молодежного парламента при Госдуме России Мария Воропаева и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Особое внимание оргкомитет обещает уделить передаче юным управленцам навыков, способных помочь им в построении карьеры на госслужбе и в политике, например, в программу форума включен мастер-класс по ведению личных соцсетей для госслужащих.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Голыжбина, фото Максима Платонова