Лейла Фазлеева: «Если гражданин Китая все-таки доедет до Татарстана, выдворять не будем»

Завтра начинает действовать запрет на въезд в Россию для граждан КНР, однако в РТ не ждут серьезных последствий ограничений

Фото: Максим Платонов

Завтра, 20 февраля, на территории России вступает в действие временный запрет на въезд для граждан Китая в связи с угрозой распространения коронавируса. Каковы будут последствия запрета для экономики республики, как он отразится на туристическом потоке в Татарстан и кто из китайцев успел, а кто опоздал «впрыгнуть в последний вагон», идущий в Россию, — в материале «Реального времени».

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Как сообщила «Реальному времени» глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, как раз сейчас проходит очередное заседание штаба, в котором участвуют представители Госкомитета РТ по туризму. По ее мнению, больнее всего временный запрет на въезд в Россию китайцев может ударить именно по этой отрасли республиканской экономики.

— К нам из Китая в основном приезжают студенты, спортсмены, работники китайских предприятий в особых экономических зонах и туристы, — рассказала руководитель «противовирусного» штаба. — Все они поступают под наблюдение врачей. Количество находящихся под наблюдением постоянно меняется. В начале февраля для работы на предприятиях, находящихся на территории республики, прибыли 13 китайских сотрудников: пять — в Набережные Челны и восемь в Нижнекамск. 14 дней карантина у них подходят к концу, признаков коронавируса ни у кого не выявлено, так что в ближайшие дни все 13 граждан Китая приступят к работе.

Вводящийся с завтрашнего дня запрет на въезд китайцев в Россию, по словам Лейлы Фазлеевой, хотя и строгий, но не абсолютный:

— Если каким-то образом гражданин Китая после введения запрета все-таки въедет в Россию и доедет до Татарстана, мы его выдворять не будем, а поместим под наблюдение — мы к такому повороту готовы.

Вводящийся с завтрашнего дня запрет на въезд китайцев в Россию, по словам Лейлы Фазлеевой, хотя и строгий, но не абсолютный. Фото Олега Тихонова

Тем временем в татарстанском Минпромторге «Реальному времени» сообщили, что не имеют статистики о том, сколько китайских сотрудников прибыло и сколько планировали прибыть на предприятия в свободных экономических зонах. Соответственно, там пока не строили и прогнозов, насколько сильно отразится запрет на въезд на экономике республики.

У студентов карантин заканчивается, у спортсменок и торговцев — и не начинался

По данным штаба по борьбе с коронавирусом, в татарстанских вузах учатся свыше тысячи китайских студентов, однако большинство из них въехало в Россию, когда об угрозе заноса коронавируса и речи не шло — в Ухане было все спокойно.

— Большинство студентов не покидало Татарстан на время зимних каникул, на родину выезжали единицы, — говорит Фазлеева. — Из тех, кто выезжал и вернулся, 37 находятся сейчас в карантине под наблюдением. Большинство из этих студентов въехали в Татарстан в период между 5 и 10 февраля, срок наблюдения за ними подходит к концу, и вскоре, надеемся, они смогут приступить к учебе. Сегодня прибыли еще четыре человека, а два из ранее прибывших выбывают из-под наблюдения.

Новых «поступлений» китайских студентов в штабе пока не ожидают.

Еще одна потенциально опасная категория приезжих из Китая — спортсмены — на поверку опасности по части переноса грозной заразы не представляет. Сейчас в Татарстане, сообщила Лейла Фазлеева, ожидают приезда шести китаянок на турнир по фехтованию, но поскольку едут девушки в Казань из Франции, где они в течение длительного времени находились на сборах, карантин им не грозит: если бы они до выезда из КНР были заражены коронавирусом, то уже болели бы.

Китайцы, обосновавшиеся на наших рынках, в этом плане не представляют вообще никакой угрозы, поскольку давно и добровольно стали «невыездными» из России. Фото vse42.ru

На вопрос же «Реального времени», есть ли информация о приезде китайских торговцев, которых предостаточно на всех вещевых рынках республики, глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом ответила, что китайцы, обосновавшиеся на наших рынках, в этом плане не представляют вообще никакой угрозы, поскольку давно и добровольно стали «невыездными» из России:

— Они же сами за товаром не ездят, его отправляют из Китая, а они здесь его получают.

Бережливые китайцы погоду турбизнесу не делают

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму, оперативных данных об изменении турпотока из Китая в Татарстан у ведомства нет.

— Информация по туристам дается ежеквартально, — пояснила руководитель службы Оксана Аганина. — На сегодняшний день ее нет. В 2018 году в республике побывали 14 648 китайских туристов, в 2019-м — 16 884.

А по мнению президента Ассоциации туристских агентств республики Рамиля Мифтахова, местный туристический бизнес не понесет серьезных убытков, даже если произойдет определенное падение и без того небольшого туристического потока из Китая в Татарстан.

— Прямых чартерных туристических рейсов из Китая в Казань нет и не было, — говорит он. — Из этой страны к нам в основном приезжают транзитные туристы. Они не задерживаются в Татарстане надолго, и объем их посещений на фоне общего туристического потока незначителен.

Убытки турбизнеса от запрета на въезд граждан Китая будут минимальными и по другой причине: китайские туристы — такие бережливые, что много на них не заработаешь.

— Они останавливаются в Казани на день-два, если задерживаются свыше двух дней, то едут в Свияжск, а другие туристические объекты практически не посещают, — рассказал Мифтахов. — При этом выбирают недорогие трех-четырехзвездочные отели, едят мало… Отток китайцев несет серьезную угрозу турбизнесу Москвы и Санкт-Петербурга, но никак не Татарстану.