Фазлеева опровергла закрытие школ: «Дети хорошо соблюдают все меры и могут даже взрослых научить»

Фото: Екатерина Аблаева

У властей Татарстана нет в планах закрыть школы после 20 сентября. Об этом сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева в интервью Андрею Кузьмину:

«Мы должны продолжать работу с соблюдением мер безопасности. Каждый класс сидит в одном зафиксированном за ним кабинете. Есть разное время прихода в образовательное учреждение. Это необходимо, чтобы не было резкого всплеска заболеваний. Береженого Бог бережет. Дети, кстати, хорошо соблюдают все эти меры и могут даже взрослых научить».

Ранее в СМИ и телеграм-каналах распространялись сообщения о закрытии школ с 20 сентября из-за распространения коронавируса.