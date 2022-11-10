В Татарстане сформировали координационный комитет по проведению десятилетия науки и технологий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании республиканского координационного комитета по проведению в республике Десятилетия науки и технологий. Его возглавила вице-премьер региона Лейла Фазлеева.

Кабмину Татарстана поручено в течении трех месяцев с учетом предложений образованного координационного комитета разработать план мероприятий по проведению в республике Десятилетия науки и технологий. Контроль за их реализацией также возложен на правительство.

В функции республиканского координационного комитета по проведению в республике Десятилетия науки и технологий входит внесение предложений по формированию плана мероприятий и определению показателей результативности и эффективности его реализации, координация деятельности по проведению мероприятий. Также он будет рассматривать ежегодные отчеты о ходе реализации плана мероприятий по проведению Десятилетия науки и технологий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сопредседателем республиканского координационного комитета по проведению в республике Десятилетия науки и технологий назначен помощник президента Татарстана Альберт Гильмутдинов. Секретарем определен министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Всего в комитет вошли 26 человек.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране десятилетием науки и технологий. Основные задачи: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей в решение важнейших задач общества и государства.

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Татьяна Демина