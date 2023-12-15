В вузы Татарстана по квоте для детей участников СВО поступил 191 человек
В высшие учебные заведения Татарстана по специальной квоте для детей участников специальной военной операции в 2023 году поступили почти 200 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
— По такой квоте 191 человек поступил в вузы Республики Татарстан, — сказала она.
Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Мы своих детей учить будем???