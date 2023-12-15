В вузы Татарстана по квоте для детей участников СВО поступил 191 человек

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В высшие учебные заведения Татарстана по специальной квоте для детей участников специальной военной операции в 2023 году поступили почти 200 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

— По такой квоте 191 человек поступил в вузы Республики Татарстан, — сказала она.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина