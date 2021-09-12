8 вопросов о «Пушкинской карте»

На какие развлечения можно потратить 3 тысячи от государства, и пошаговая инструкция по оформлению

С 1 сентября по инициативе Владимира Путина работает федеральный проект «Пушкинская карта»: по этой карте предоставляются 3 000 рублей молодым людям, и они могут потратить их на, скажем так, культпоходы. «Реальное время» разъясняет, кто может получить карту, как ее оформить, куда по ней можно сходить в Татарстане и зачем вообще нужен этот проект борьбы с бескультурьем.

Что такое «Пушкинская карта»?

Это новая молодежная программа федерального масштаба. Она стартовала 1 сентября по всей России, в Татарстане в том числе.

На «Пушкинскую карту» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет государство положит по 3 000 рублей. Их можно будет до конца 2021 года потратить на поход в учреждения культуры: в театры, музеи, концертные залы, библиотеки и т.д. Ожидается, что с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5 тысяч рублей.

Как ее получить?

Оформить «Пушкинскую карту» может гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. В Татарстане в эту возрастную категорию входят более 330 тысяч человек. Как пояснила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, есть два способа оформления «Пушкинской карты» — через портал «Госуслуги» или приложение «Почта Банк».

Чтобы оформить карту на «Госуслугах», нужно:

зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись (если это по какой-то невероятной случайности еще не сделано);

установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура»;



заявить о выпуске виртуальной или пластиковой карты платежной системы «Мир».

Чтобы получить «Пушкинскую карту» вторым способом, необходимо:

оформить карту в Почта Банк Онлайн по паспорту и номеру СНИЛС;

сделать селфи и подписать документы онлайн;

получить виртуальную карту и покупать билеты на мероприятия через смартфон.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова приводит в пример детей сотрудников своего ведомства: весь процесс получения виртуальной «Пушкинской карты» через «Госуслуги» очень прост и занимает не более 5—10 минут.

Куда можно по ней пойти?

С перечнем мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», можно ознакомиться на портале «Культура. РФ», в приложениях «Госуслуги. Культура» или Почта Банк Онлайн.

Как сообщила Аюпова, в Татарстане в проекте «Пушкинская карта» участвуют 80 учреждений культуры: 31 государственное, 46 муниципальных, 3 частных. Это 18 театров, 10 концертных площадок, 27 музеев и галерей, 21 ДК. Все эти учреждения промаркировали себя на сайте «Культура. РФ» как участники проекта «Пушкинская карта» и ввели информацию о мероприятиях, на которые ждут счастливых обладателей нового профита от государства.

На сегодня в Татарстане сформирован список из 725 событий, которые обладатель «Пушкинской карты» может посетить. А наименований всего 530 (потому что, например, один спектакль показывается несколько раз). 207 наименований представлено театрами, 223 наименования представили музеи и картинные галереи, 52 — концертные площадки, 20 — клубы и т.д. 25 наименований мероприятий заявлены частными учреждениями культуры. Для последних, по мнению главы Минкультуры РТ, «Пушкинская карта» — отличный инструмент поддержки в постпандемийный период.

Особенно серьезно срефлексировали по поводу нового проекта музеи: они предложили не только свою классическую программу, но и самые разнообразные формы работы с молодежью — от квестов и викторин до «бродилок». По данным, приведенным министром на этой неделе, в Татарстане по «Пушкинской карте» уже продано более 1 000 билетов. Лидерами продаж стали театр им. Камала, ТЮЗ и Качаловский театр. Активно покупают по «Пушкинской карте» и билеты в музеи республики.

Можно ли купить по этой карте билеты для родителей или друзей?

«Пушкинская карта» именная. Ее владелец может приобрести билет только для себя. Даже если владелец карты купит два билета и отдаст второй кому-то другому, пройти по ним сможет только обладатель карты. Но не все так плохо: зато он в этом случае может с комфортом занять два стула.

Карта, кстати, действует на территории всей России. При условии того, что билет, скажем, в питерский Эрмитаж сейчас стоит минимум 500 рублей, а комплексное посещение нескольких локаций Русского музея обойдется в 1 000 рублей, это действительно оказывается выгодно и приятно.

Как отбираются мероприятия? Концерт Rammstein подойдет?

Список контента, доступ к которому открывает карта, составляют эксперты: они оценивают каждое мероприятие и проверяют заодно, соответствует ли оно возрасту счастливого обладателя карты. Так что с Rammstein могут возникнуть проблемы. А еще экспертной оценке подвергается не только морально-нравственная диагностика контентной части, но и техническая готовность учреждений культуры к приему гостей.

Можно ли обналичить деньги с «Пушкинской карты»?

Нет. Хотя она и является, по сути, обычной банковской картой, снять с нее деньги не получится. Карта предназначена только для оплаты посещения культурных мероприятий.

А при чем тут, собственно, Пушкин?

Миссия проекта культурно-просветительская. Поэтому карте и дали имя великого поэта, который как никто другой ассоциируется с самим понятием и сутью российской культуры.

Фото wikipedia.org

Где получить дополнительную информацию?

16 сентября в Татарстане запланировано проведение Республиканского родительского интернет-собрания на тему «Пушкинская карта». Также запланированы онлайн-конференции директоров общеобразовательных учреждений, классных руководителей.

Для ответов на вопросы о программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» действует телефон горячей линии 8-800-100-06-45.