Фазлеева рассказала о мероприятиях, запланированных в день парада Победы

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, какие мероприятия пройдут в Татарстане в день парада Победы.

По ее словам, дирекция Года памяти и славы направила в регионы методические рекомендации по проведению тех или иных мероприятий, которые могут быть проведены в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

В Татарстане будут проходить следующие мероприятия. Акция «Звон Победы» 24 июня в 12 часов дня: после окончания парада по всей стране будет производиться гудок всех транспортных средств в течение минуты.

Один из символов — изображение голубя, поэтому различные публикации могут быть поддержаны таким образом. Есть акции, которые предусматривают скопление людей, но они у нас не все проводятся.

Будет акция «Победный марш» — исполнение песен времен Великой Отечественной в онлайн-режиме, «История Победы», когда каждый может рассказать в интернете о вкладе в победу. Также будет организован флешмоб «Голубь мира». 24 июня Дирекция предполагает возможность изготовления таких голубей по всей территории РФ. Этот голубь может появиться во дворе, на окне, в парке.

Также вице-премьер Татарстана сообщила, что в параде Победы в Казани будут участвовать около 1000 человек.

