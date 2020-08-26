Дискуссия о сохранении нацидентичности татар: «Нельзя забывать, что не все определяется экономикой»

Опрос «Реального времени»: Как вы оцениваете эффективность программы сохранения национальной идентичности татар и что в ней можно улучшить?

В Татарстане утвердили новую госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа». По своей сути она является продолжением аналогичной программы, принятой еще в 2013 году, однако в документ был внесен ряд значительных изменений. По просьбе «Реального времени» известные татарские политики, общественники, а также деятели культуры и искусства оценили эффективность программы и ответили на вопрос, что для них значит национальная идентичность и как побороть нависшую над ней угрозу.



Бюджет утвержденной госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» вырос до 420,1 млн рублей. Если ранее на цели аналогичной программы ежегодно выделялось до 32 млн, теперь же сумма утроилась и достигла 100 млн в год и более. Основные целевые показатели программы:

увеличение доли регионов, принимающих участие в реализации мероприятий программы, до 60% от всех субъектов РФ;

увеличение количества «изученных, введенных в оборот и популяризованных объектов материального и нематериального наследия татар» более чем в три раза по сравнению с 2020 годом (для сравнения, сейчас таких объектов, согласно документу, — 616);

разработка учебных программ и комплексов по изучению родного языка и культуры — до 86 единиц;

долю мероприятий, направленных на «повышение интеллектуального потенциала», намерены довести до 70%, а мероприятий программы в формате медиапроектов — до 50%;

программа пойдет и за пределы Татарстана: она должна охватить не менее 49% «исследованных регионов с сохраненными населенными пунктами компактного проживания татар», а в целом в мероприятиях программы должны участвовать до 60% от всех регионов России;

в музеи должно поступить до 4 тысяч артефактов, посвященных истории и культуре татар, проживающих за пределами республики.

В преамбуле к документу перечислены достижения предыдущих программ, но указаны и сохраняющиеся риски для татарской идентичности: угроза языковой ассимиляции, ограничение возможностей культурной самореализации за пределами регионов, культурная глобализация повседневной жизни, «широкое распространение псевдонаучных теорий» о происхождении татар и другие. Поэтому программа предусматривает более 70 мероприятий по четырем направлением: историческое наследие, сохранение и развитие родного языка, укрепление интеллектуального потенциала и формирование татарской коммуникативной структуры.

Корреспонденты «Реального времени» опросили известных татарстанских политиков, общественников, деятелей культуры и искусства о том, как они оценивают эффективность программы, что для них значит национальная идентичность и как ее сохранить.

Лейла Фазлеева заместитель премьер-министра Татарстана Первый тезис. Национальная идентичность — в этом словосочетании содержатся такие великолепные понятия, как осознанная общность, принадлежность, приверженность, патриотизм. Второй тезис. Национальная идентичность, думается, — это приобретённая и приобретаемая человеком общность в процессе его жизни в социуме. И в этих двух тезисах возможные и основные пути развития национальной идентичности на любой период через образование и самообразование, воспитание и самовоспитание, в глобальном смысле, через развитие и совершенствование в парадигме уважения, любви и служения своей семье, своей работе, своей Родине.



Айрат Фаррахов депутат Госдумы от Татарстана Давайте вспомним недавно опубликованную статью Рустама Нургалиевича Минниханова. Ее главный посыл, который я для себя определил, заключается в том, что каждому из нас нужно начинать с самих себя и со своей семьи. Еще одна важная деталь — Рустам Нургалиевич сказал о том, что наше законодательство, наша обновленная Конституция, позволяют сегодня не просто сохранить, а укрепить наш язык. Наш язык — это наша идентичность.



Второй не менее важный момент касается выступления Минтимера Шариповича Шаймиева на августовской коллегии. Тогда он буквально сказал: «бери и делай», поскольку обновленная Конституция гарантирует сохранение и изучение национальных языков.



Принятие программы по сохранению нашей идентичности — это важнейший вклад в то, что сказал Рустам Нургалиевич в своей программной статье о татарском языке и о татарах, а также в то, что говорил Минтимер Шарипович.



Безусловно, эта программа чрезвычайно важна. Важна ее наполненность. Предстоит сделать очень многое, что связано с литературой, методологией обучения, учебниками и многим другим. Но, я думаю, все это будет успешно реализовано, в том числе, в рамках билингвальных комплексов, которые первого сентября откроются в Елабуге и Казани, а еще шесть будут построены несколько позже.



Марат Бариев депутат Госдумы от Татарстана Я приветствую продление этой программы, поскольку проблема действительно есть. Не случайно в последние годы обострился вопрос изучения родных языков. На эту тему высказывались и Рустам Нургалиевич Минниханов, и наш первый президент Минтимер Шарипович Шаймиев.



Насчет наличия угрозы, я считаю, что она действительно есть. Это касается не только сохранения татарской идентичности. Условия для молодежи такие, что использование языка или языков, возвращение к истории, литературе, национальной культуре — оно сейчас происходит в недостаточной степени.



Не так давно я был в татарской деревне одного из районов республики. Мы обсуждали эту тему с простыми деревенскими жителями, причем разных возрастов, и они тоже выражали обеспокоенность. Мы говорим о развитии татарского языка, но даже элементарные требования закона о госязыках выполняются не в полном объеме. Надписи на двух языках есть далеко не везде, ведение документов на двух языках встречаются крайне редко, в ведомствах отсутствуют штаты переводчиков и так далее.



Если сейчас мы оставим все так, как есть, и не примем каких-либо мер по сохранению национальной идентичности, то через несколько лет этот вопрос будет стоять еще более остро. Надеюсь, что с продлением программы что-то сдвинется в позитивную сторону. Мне как татарину очень бы этого хотелось.

Лилия Галимова руководитель пресс-службы президента Татарстана Национальная идентичность лично для меня берет своё начало в семье. Кто мы, кем мы себя ощущаем — во многом закладывается в нас из той среды, в которой мы выросли. Если хотите, из семейных традиций и ценностей. Всё, что вкладывается с любовью, не проходит бесследно в сознании человека. Это база. И, безусловно, всё, что в последующем сопровождает нас в жизни, имеет своё влияние. Мы можем идентифицировать себя с определенной нацией, но если не будем получать эмоциональной подпитки этой культуры — потеряем эту идентичность. А подпитка здесь — это коммуникации в соответствующей среде, вовлечённость в традиции, знание истории этой культуры. Во многом, конечно, сохранение национальной идентичности — это, пожалуй, прозвучит как каламбур — материальная поддержка нематериальных ценностей. К примеру, с детства в семье мне прививали определенные ценности через традиции. Во многом это даже происходило неосознанно. То есть родители порой не ставили цели воспитать во мне национальную идентичность — я просто росла при определенном укладе жизни, который включал в себя соблюдение ряда татарских традиций. И это само собой для меня гармоничная среда. А с возрастом я чувствую потребность в укреплении этих ценностей, тяготею к более глубокому изучению истории своей нации, стремлюсь чаще говорить на родном языке и так далее.

Рамиль Хайрутдинов директор Института международных отношений КФУ На мой взгляд, существование подобной программы благоприятно влияет на ситуацию, сложившуюся в сфере языковой культуры и национальной идентичности, но многое зависит не столько от финансирования, сколько от продуманной стратегии развития.



Это процессы, которые происходят не только в Татарстане, но и в других национальных республиках. Это свидетельство того, что мы проходим стандартным путем европейских цивилизаций, которые развиваются по одним и тем же лекалам: речь о размыве национальной территории и так далее. Важно то, что сейчас идет некая стандартизация подходов. Если раньше культура понималась, как комплекс духа, сознания, веры, принадлежности к определенному этносу, определенной языковой группе, то сейчас с этим сложно — не только в республике Татарстан, но во всем мире в целом.



Ученые и исследователи прекрасно понимают, что борьба с этим… Вот именно, все это принимает форму борьбы, а должен быть переход из одного состояния в другое. Общество должно созревать вместе с условиями, в которых оно находится. Поэтому то, что наша республика задается этими вопросами, пытается найти механизмы регулирования… Причем, как вы видите, это касается не только подключения государственного аппарата — речь о постоянном внимании к этим проблемам. Нельзя отходить в сторону, нельзя забывать о том, что не все определяется экономикой. Речь идет о духовной составляющей, которая очень важна для развития.



В этой программе есть точки роста, достаточно четко определены направления, которые не решить деньгами. Речь должна идти о постоянном внимании общества к этим вопросам. Сейчас у нас локомотивом является государство, а само общество достаточно рыхлое и нечетко сформировавшее свои потребности. Потребительское отношение к национальности, проблемам независимости, самостоятельного пути развития, национального будущего. Очень важно, чтобы мы в Татарстане четко поставили ориентиры этих задач. Необходимо найти механизмы для того, чтобы заинтересовать гражданское общество борьбой за свои принципы и приоритеты, а это — самое сложное.



Мякзюм Салахов президент Академии наук Татарстана Национальная идентичность татар или человека любой другой национальности — это самоопределение относительно этнической принадлежности. Представителем какой национальности человек себя считает. Это очень важно, так как человек, знающий свои корни, чувствует ответственность перед своим народом, родом, семьей. Необходимо предпринимать специальные шаги, направленные на изучение истории и культуры этносов, формирование среды общения, сохранение родного языка и национальных культурных традиций. Прежде всего, важны воспитание у молодежи национальных традиций, сохранение преемственности поколений, мотивация на получение знаний, на то, чтобы быть полезными обществу. Отмечу также, что в новой версии программы Академия наук участвует проектами, направлеными на изучение историко-культурного наследия татар, на популяризацию знаний, на подготовку высококвалифицированных кадров, на формирование новых знаний.



Дина Гарипова заслуженная артистка Татарстана, победительница телешоу «Голос» Заголовок утвержденной вчера госпрограммы меня очень и очень радует, поскольку сохранение национальной идентичности — это одна из глобальных целей, которую я преследую в своем татароязычном творчестве. Со своей стороны я и моя команда стремимся реализовать это через музыку. Выпуском песни «Ай, былбылым», а также готовящимся альбомом «Этно» мы хотим напомнить татарам, живущим не только в республике, об их истории, примерах доблести и гордости.



Этот альбом — не просто сборник случайно собранных песен. Это масштабное полотно, объединенное единым синопсисом — путешествием по истории татарской нации, начиная от эпохи Кул Гали и создания города Булгар, через все разрушительные войны в мирную жизнь современных татар.



Я считаю, что музыкантам не нужно бояться пробовать создавать яркие музыкальные произведения на татарском языке, потому что это и есть наш вклад в реализацию той цели, которая была озвучена накануне.



Разиль Валеев народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая Это очень нужная программа. В то же время, ее эффективность я бы оценил где-то между тройкой и четверкой. Дело в том, что у нас не хватает контрольных функций — мы плохо контролируем, как именно реализуются подобные программы. Что сделано по каждому пункту, как освоены деньги, какая польза была получена — это меня интересует больше всего. Плохих программ не бывает, они всегда создаются с лучшими намерениями. Но, повторюсь, надо четко отслеживать ход их реализации. Особенно, если речь идет о программах, касающихся национального вопроса. Если говорить о сохраняющихся угрозах национальной идентичности, то самое страшное — отсутствие потребности в татарском языке. Если этот язык не нужен в работе, если без него можно спокойно жить, то он не будет популярным, его не будут изучать новые поколения. Надо более активно пользоваться татарским языком в публичном поле, в культуре, искусстве, политике. Руководство любых уровней должно больше говорить на татарском. Они могут хотя бы наполовину выступать на татарском языке, как это делают Минтимер Шарипович Шаймиев или Рустам Нургалиевич Минниханов. Остальные тоже могли бы последовать их примеру.



Искандер Гилязов директор Института энциклопедии и регионоведения АН РТ Две фразы в качестве ответа. Программу поддерживаю, но поддерживаю не формальное, а качественное и серьёзное её выполнение. Сохранение идентичности сегодня возможно только через грамотную пропаганду, опирающуюся на знание и науку, а не на пустое бахвальство и лозунги.



Айвар Саттаров заслуженный архитектор Татарстана Чтобы сохранить национальную идентичность, нужно изучать татарский язык в детских садах, школах и вузах. Тогда все сохранится. Я не знаю, возможно ли это в нынешних реалиях, но это неприменное условие. Важно, чтобы татары имели возможность говорить на родном языке в детском саду, школе и институте. То есть, чтобы татарский язык присутствовал на всех этапах образования.

Ленария Муслюмова председатель Всемирного форума татарской молодежи Роль этой программы в сохранении и развитии национальной идентичности — очень велика. А чтобы держать руку на пульсе, наверное, нужно проводить ежегодные социальные исследования на тему идентичности, дабы понимать проблему и то, как эта идентичность размывается. На основе этого можно создавать востребованные проекты.



Что касается молодежи, то, здесь для популяризации можно использовать популярные фильмы, сериалы. Допустим, выходит условная «Игра престолов» на английском языке, и уже через неделю должен появиться перевод на татарский. Не надо затягивать с этим до потери актуальности. Это, в том числе, могло бы стать стимулом для изучения языка.



Рустем Асаев певец, заслуженный артист Татарстана Один из путей сохранения национальной идентичности однозначно лежит через культуру. Причем важно заинтересовать именно детей, которые сейчас имеют доступ к самому разному контенту. Надо учить их родному языку, прививать к нему любовь и уважение (как и к другим национальностям).



Эльмир Низамов член Cоюза композиторов России и Татарстана Не секрет, что мы живем в эпоху глобализации. Основная тенденция во всех культурах мира — приход к чему-то единому. С одной стороны, казалось бы, это неплохо, но одновременно с этим возникает угроза того, что мы потеряем свою идентичность.



У меня никогда не поворачивался язык назвать нас малым народом, но и многомиллионным народом нас тоже сложно назвать, поэтому мы очень остро ощущаем глобализацию, относительно других наций. Поэтому, если мы хотим что-то сохранить, то такие глобальные вещи, конечно, нуждаются в таком же глобальном подходе.



Государство — это, в первую очередь, обеспечение безопасности. В данном случае речь идет о безопасности родной культуры.



Айрат Файзрахманов кандидат исторических наук и краевед Учитывая важную роль искусства в овладении татарским языком, необходимо развивать компетенции родного языка через действующую систему дополнительного образования: Активизация организации татароязычных театральных кружков; Расширение сети клуба КВН; Создание татароязычных школ блогеров и медиа-студий; Организация современных молодежных музыкальных студий, вокальных курсов и музыкальных коллективов на татарском языке; Организация татароязычных студий анимации, дизайна, комиксов, короткометражных фильмов на национальную тематику; Организация красивых разговорных клубов для обучения идеальному татарскому литературному языку, включая регулярное привлечение в школы известных художников и предпринимателей для творческих и деловых встреч. Разработка татарского контента в социальных сетях и других интернет-площадках: Организация грантов в сфере тематических YouTube-каналов, блогинга, small-media, социальной рекламы, видеоуроков, публикации и подкастов в социальных сетях; Перевод масштабных англоязычных YouTube-каналов и нерусских фильмов, видеоигр, мультфильмов и всемирно известных настольных игр. Продвижение родного языка среди подростков и молодежи через культурные мероприятия и проекты:

Расширение деятельности татароязычных творческих лабораторий — лабораторий театра, литературы и музыки; Организация фестивалей татароязычных проектов («татарских стартапов»); Увеличение количества татароязычных мероприятий в творческих пространствах и центрах, возникающих для молодежи. Увеличить количество популярных татароязычных культурных мероприятий и проектов в новом формате: Расширение опыта и географии культурных проектов “Уен-фест”, Tat Cult Fest, “Печән базары”, “Мин татарча сөйләшәм”, “Jadid fest”, “Таба” среди работников сферы культуры и молодежи по вопросам проведения новых татароязычных фестивалей. проводить тренинги; Создание современных татарских культурных центров или творческих пространств в городах; Рассмотреть возможность создания государственно-частного грантового фонда для новых проектов на татарском языке, предоставления грантов физическим лицам помимо организаций. Самый главный акцент должен быть на образовании, но это должна быть отдельная программ. Только — в связке с образованием, с созданием полилингвальных школ, возрождением татарских школ, изучения татарского языка в регионах, с возрождением предмета «История Татарстана». КПР программы будет не высок, если этой связки не будет, если в Казани не будет хотя бы семи современных татарских детских садов и семи (по числу районов) татарских школ, то же самое касается и других городов РТ.

Ильдар Аюпов руководитель студии дизайна «Теория» Программу оцениваю хорошо. Прописали многие важные моменты. То что сумма увеличивается — также замечательно. Однако, по моим скромным оценкам, на заявленные цели 100 млн будет недостаточно. То есть цели, скорее всего, прописывали в отрыве от суммы, просто накидали «хотелки». Для сравнения, на программу «Русский язык 2016-2020" было выделено 7,6 млрд руб, и это при том, что русский язык не находится под угрозой. Судя по статье, KPI поставлен чисто количественный, никаких качественных показателей нет. Видно, что целевые показатели изложены бюрократически удобно. Проще говоря, вместо 10 больших сабантуев, можно провести и 15 средних, и 30 мелких — собрал 50 человек, выдал батыру барана — вот и Сабантуй. Насколько это соответствует улучшению самоидентификации — большой вопрос. С другой стороны, измерить самосознание в килограммах всегда было большой проблемой.

Данияр Соколов директор фонда развития исполнительского искусства РТ Если говорить о национальной идентичности через призму культуры, то, как мне кажется, не нужно европеизировать или на западный манер пытаться показать татарскую культуру. Надо сохранять коренные традиции национального искусства, пения, которые ещё можно услышать в деревнях. И при помощи классического современного искусства обработывать народные мотивы с сохранением национального колорита.



То есть не подражать популярным веяниям западного искусства, а создавать что-то новое на основе богатой национальной традиции. Как и это делали татарские классики — Яхин, Жиганов, Яруллин. Во всех их произведениях использовались народные татарские мотивы. Благодаря богатой мировой школе и развитию музыкального искусства они создавали новые произведения с использованием национальных мотивов. Мне кажется, этот путь самый верный. Тогда это будет сохранено сквозь времена. Во всем мире всегда интересно слышать что-то исконно народное. Не подражание, не на татарском языке петь иностранные песни или создавать рок либо хип-хоп. У нас очень много талантливых молодых композиторов, которые, используя национальные мотивы, создают новые произведения, обогащённые действительностью. Вот это интересно. Это будет правдой.