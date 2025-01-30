В Татарстане создадут флагманскую клиентскую службу СФР

Эдуард Вафин отчитался о достижениях и поделился планами регионального отделения Соцфонда

Фото: Динар Фатыхов

Об эталонной флагманской клиентской службе, которая станет образцом для других российских регионов, поддержке семей с детьми и членов семей бойцов СВО и развитии цифровых сервисов фонда говорили сегодня в Казани на расширенном заседании координационного совета регионального отделения Социального фонда России. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Флагманская — хорошо, а в шаговой доступности — лучше

Перед началом расширенного заседания координационного совета регионального отделения СФР его управляющий Эдуард Вафин прямо из зала сообщил присутствующим, что Татарстан вместе с еще несколькими отделениями Соцфонда включился в пилотный проект по созданию флагманских клиентских служб, и даже назвал адрес первого отделения:

— Мы под эгидой Москвы определили основную точку на улице Кави Наджми, где находится центральное здание бывшего регионального отделения Фонда социального страхования по РТ, там просторный холл, это центр Казани. Все подходы в работе, которые мы будем использовать, потом внедрят по всей России.

Он подчеркнул, что в пилотном проекте участвуют всего несколько регионов и что при создании эталонных клиентских служб во главу угла будет поставлено не только обеспечение комфортных условий для их посетителей, но и развитие цифровых технологий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, жители Казани на сегодня нуждаются не только и даже не столько в открытии эталонного отделения клиентской службы СФР в центре города. Едва ли не важнее для них иметь любое отделение в шаговой доступности.

— Я раньше имела возможность посещать отделение Пенсионного фонда в двух кварталах от дома, — рассказала «Реальному времени» жительница Дербышек Валентина Лаховская. — Но после реорганизации фонда оно закрылось, и сейчас мне приходится ездить в клиентскую службу Советского района на улицу Гвардейскую. Мало того, что туда добираешься час, так и прямого транспорта нет, надо ехать с пересадками. Подать некоторые документы через личный кабинет невозможно, межведомственный электронный документооборот, видимо, не работает. С учетом того, что обращаются в СФР чаще всего пожилые люди и маломобильные граждане, это просто издевательство!

Работа в цифрах

Отчитываясь о достижениях татарстанского отделения СФР в 2024 году, Эдуард Вафин подчеркнул масштабы работы. На текущий момент отделение обслуживает

более 1,114 млн пенсионеров,

331 тыс. граждан льготных категорий,

свыше 226 тыс. страхователей,

более 240 тыс. детей — получателей социальных выплат.

Общий объем расходов фонда в 2024 году составил более 308,4 млрд рублей.

Более 4 тысяч семей в РТ получили единовременную выплату из средств остатков материнского капитала. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Осенью прошлого года фонд начал оказывать новую меру поддержки — осуществлять единовременную выплату из средств остатков материнского капитала (семьям, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, — прим. ред.), — сообщил глава отделения. — Уже более 4 тыс. семей получили такие выплаты на общую сумму 15,6 млн рублей.

Более 33 млрд — семьям с детьми

Также на заседании прозвучала информация о поддержке семей с детьми.

— С 30-й недели беременности женщины могут получить страховое пособие по беременности и родам, — сообщил Эдуард Вафин. — В 2024 году более 23,8 тысячи женщин в декрете получили такие выплаты на сумму свыше 4,3 млрд рублей... Минимальная сумма, которую сегодня может получить трудоустроенная мама на полном рабочем дне при стандартном отпуске 140 дней, — 88,5 тысячи рублей. Максимальная составляет более 783 тысяч рублей. Она предоставляется при условии длительного отпуска по беременности, то есть 194 дня и при сложных родах.

Всего в прошлом году в Татарстане было принято более 123 тысяч решений о назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка, отделение направило более 25 млрд рублей 233 тысячам женщин. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размер единого пособия увеличился.

В 2024 году более 23,8 тысячи женщин в декрете получили такие выплаты на сумму свыше 4,3 миллиарда рублей, сообщил Эдуард Вафин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эдуард Вафин привел статистику о получении детских пособий. Единовременное пособие при рождении ребенка, предоставляемое работающим родителям, в прошлом году в республике составляло 24,6 тыс. рублей, и его получили 25,4 тыс. семей — в общей сложности более 330 млн. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получили более 51 тысячи семей — общая сумма составила около 6 миллиардов.

По итогам 2024 года общий объем выплат семьям с детьми составил более 33 млрд рублей, сообщил Вафин.

Внимание — семьям военнослужащих

Эдуард Вафин подчеркнул, что пенсионное и социальное обеспечение участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением фонда.

— Семьи мобилизованных граждан вправе обратиться к нам за двумя пособиями, — сказал он. — Первая выплата — единовременное пособие жене военнослужащего при сроке беременности не менее 180 дней. Вторая выплата — ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, которое выплачивается на период военной службы.

Жены военнослужащих имеют право на единовременное пособие при сроке беременности не менее 180 дней и ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, которое выплачивается на период военной службы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Семьи мобилизованных также имеют право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — чтобы его получить, беременная женщина должна встать на учет в женской консультации на сроке до 12 недель.

Управляющий региональным отделением СФР также сообщил, что в республике расширен список получателей страховых пенсий по потере кормильца — право на выплату получили вдовы военнослужащих, воспитывающие детей.

Народный рейтинг цифры

Эдуард Вафин подчеркнул, что работа СФР сегодня была бы невозможна без использования цифровых технологий:

— Сегодня назначения многих мер поддержки автоматизированы, а для их получения достаточно только заявлений, которые в большинстве случаев можно подать дистанционно, через свой личный кабинет.

Он отметил, что жители республики активно пользуются электронными сервисами СФР, и, по данным «Народного рейтинга», электронные услуги фонда стали самыми востребованными на портале госуслуг.

— Мы продолжаем развивать дистанционный формат предоставления услуг. Важная роль в этом направлении отведена единому контакт-центру, — сообщил управляющий отделением СФР. — Ежегодно его специалисты обрабатывают более 1,5 миллиона обращений, а уровень удовлетворенности качеством обслуживания является одним из самых высоких. В 2024 году был расширен контакт-центр Татарстанского отделения, на базе которого реализуется новый пилотный проект «Региональный контакт-центр для страхователей».

По его словам, разработанные участниками проекта типовые схемы организации дистанционного взаимодействия со страхователями в ближайшее время будут масштабированы на все отделения Социального фонда России.

Он также напомнил, что за два года существования СФР его татарстанское отделение приняло участие в 26 крупных федеральных проектах и проводит активную работу по внедрению единой цифровой платформы.

«Вопрос должен стать приоритетным в 2025 году»

Итоговую черту под отчетом о деятельности татарстанского отделения СФР подвела принимавшая участие в заседании заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева:

— Я думаю, что всем социальным ведомствам, министерствам необходимо, Эдуард Яфасович, еще раз прийти к вам, чтобы мы в рабочем режиме посмотрели, чего не хватает сегодня в деятельности министерств и ведомств, которые непосредственно работают с людьми. Что необходимо? Необходимо установить показатель деятельности сотрудника…

Лейла Фазлеева предложила масштабировать уже работающие системы обратной связи на клиентские службы СФР. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она предложила «не придумывать велосипед», а масштабировать уже работающие системы обратной связи на клиентские службы СФР и отвела министерствам и ведомствам месяц на изучение этого вопроса и формирование предложений. Короткие сроки объяснила так:

— Меры поддержки назначаются в республике в огромных объемах, и они требуют межведомственного взаимодействия и обратной связи. Уважаемые коллеги, данный вопрос должен стать для нас приоритетным в 2025 году.