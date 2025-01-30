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В Татарстане создадут флагманскую клиентскую службу СФР

17:15, 30.01.2025

Эдуард Вафин отчитался о достижениях и поделился планами регионального отделения Соцфонда

В Татарстане создадут флагманскую клиентскую службу СФР
Фото: Динар Фатыхов

Об эталонной флагманской клиентской службе, которая станет образцом для других российских регионов, поддержке семей с детьми и членов семей бойцов СВО и развитии цифровых сервисов фонда говорили сегодня в Казани на расширенном заседании координационного совета регионального отделения Социального фонда России. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Флагманская — хорошо, а в шаговой доступности — лучше

Перед началом расширенного заседания координационного совета регионального отделения СФР его управляющий Эдуард Вафин прямо из зала сообщил присутствующим, что Татарстан вместе с еще несколькими отделениями Соцфонда включился в пилотный проект по созданию флагманских клиентских служб, и даже назвал адрес первого отделения:

— Мы под эгидой Москвы определили основную точку на улице Кави Наджми, где находится центральное здание бывшего регионального отделения Фонда социального страхования по РТ, там просторный холл, это центр Казани. Все подходы в работе, которые мы будем использовать, потом внедрят по всей России.

Он подчеркнул, что в пилотном проекте участвуют всего несколько регионов и что при создании эталонных клиентских служб во главу угла будет поставлено не только обеспечение комфортных условий для их посетителей, но и развитие цифровых технологий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, жители Казани на сегодня нуждаются не только и даже не столько в открытии эталонного отделения клиентской службы СФР в центре города. Едва ли не важнее для них иметь любое отделение в шаговой доступности.

— Я раньше имела возможность посещать отделение Пенсионного фонда в двух кварталах от дома, — рассказала «Реальному времени» жительница Дербышек Валентина Лаховская. — Но после реорганизации фонда оно закрылось, и сейчас мне приходится ездить в клиентскую службу Советского района на улицу Гвардейскую. Мало того, что туда добираешься час, так и прямого транспорта нет, надо ехать с пересадками. Подать некоторые документы через личный кабинет невозможно, межведомственный электронный документооборот, видимо, не работает. С учетом того, что обращаются в СФР чаще всего пожилые люди и маломобильные граждане, это просто издевательство!

Работа в цифрах

Отчитываясь о достижениях татарстанского отделения СФР в 2024 году, Эдуард Вафин подчеркнул масштабы работы. На текущий момент отделение обслуживает

  • более 1,114 млн пенсионеров,
  • 331 тыс. граждан льготных категорий,
  • свыше 226 тыс. страхователей,
  • более 240 тыс. детей — получателей социальных выплат.

Общий объем расходов фонда в 2024 году составил более 308,4 млрд рублей.

Более 4 тысяч семей в РТ получили единовременную выплату из средств остатков материнского капитала. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Осенью прошлого года фонд начал оказывать новую меру поддержки — осуществлять единовременную выплату из средств остатков материнского капитала (семьям, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, — прим. ред.), — сообщил глава отделения. — Уже более 4 тыс. семей получили такие выплаты на общую сумму 15,6 млн рублей.

Более 33 млрд — семьям с детьми

Также на заседании прозвучала информация о поддержке семей с детьми.

— С 30-й недели беременности женщины могут получить страховое пособие по беременности и родам, — сообщил Эдуард Вафин. — В 2024 году более 23,8 тысячи женщин в декрете получили такие выплаты на сумму свыше 4,3 млрд рублей... Минимальная сумма, которую сегодня может получить трудоустроенная мама на полном рабочем дне при стандартном отпуске 140 дней, — 88,5 тысячи рублей. Максимальная составляет более 783 тысяч рублей. Она предоставляется при условии длительного отпуска по беременности, то есть 194 дня и при сложных родах.

Всего в прошлом году в Татарстане было принято более 123 тысяч решений о назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка, отделение направило более 25 млрд рублей 233 тысячам женщин. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размер единого пособия увеличился.

В 2024 году более 23,8 тысячи женщин в декрете получили такие выплаты на сумму свыше 4,3 миллиарда рублей, сообщил Эдуард Вафин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эдуард Вафин привел статистику о получении детских пособий. Единовременное пособие при рождении ребенка, предоставляемое работающим родителям, в прошлом году в республике составляло 24,6 тыс. рублей, и его получили 25,4 тыс. семей — в общей сложности более 330 млн. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получили более 51 тысячи семей — общая сумма составила около 6 миллиардов.

По итогам 2024 года общий объем выплат семьям с детьми составил более 33 млрд рублей, сообщил Вафин.

Внимание — семьям военнослужащих

Эдуард Вафин подчеркнул, что пенсионное и социальное обеспечение участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением фонда.

— Семьи мобилизованных граждан вправе обратиться к нам за двумя пособиями, — сказал он. — Первая выплата — единовременное пособие жене военнослужащего при сроке беременности не менее 180 дней. Вторая выплата — ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, которое выплачивается на период военной службы.

Жены военнослужащих имеют право на единовременное пособие при сроке беременности не менее 180 дней и ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, которое выплачивается на период военной службы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Семьи мобилизованных также имеют право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — чтобы его получить, беременная женщина должна встать на учет в женской консультации на сроке до 12 недель.

Управляющий региональным отделением СФР также сообщил, что в республике расширен список получателей страховых пенсий по потере кормильца — право на выплату получили вдовы военнослужащих, воспитывающие детей.

Народный рейтинг цифры

Эдуард Вафин подчеркнул, что работа СФР сегодня была бы невозможна без использования цифровых технологий:

— Сегодня назначения многих мер поддержки автоматизированы, а для их получения достаточно только заявлений, которые в большинстве случаев можно подать дистанционно, через свой личный кабинет.

скриншот сайта Яндекс-карты

Он отметил, что жители республики активно пользуются электронными сервисами СФР, и, по данным «Народного рейтинга», электронные услуги фонда стали самыми востребованными на портале госуслуг.

— Мы продолжаем развивать дистанционный формат предоставления услуг. Важная роль в этом направлении отведена единому контакт-центру, — сообщил управляющий отделением СФР. — Ежегодно его специалисты обрабатывают более 1,5 миллиона обращений, а уровень удовлетворенности качеством обслуживания является одним из самых высоких. В 2024 году был расширен контакт-центр Татарстанского отделения, на базе которого реализуется новый пилотный проект «Региональный контакт-центр для страхователей».

По его словам, разработанные участниками проекта типовые схемы организации дистанционного взаимодействия со страхователями в ближайшее время будут масштабированы на все отделения Социального фонда России.

Он также напомнил, что за два года существования СФР его татарстанское отделение приняло участие в 26 крупных федеральных проектах и проводит активную работу по внедрению единой цифровой платформы.

«Вопрос должен стать приоритетным в 2025 году»

Итоговую черту под отчетом о деятельности татарстанского отделения СФР подвела принимавшая участие в заседании заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева:

— Я думаю, что всем социальным ведомствам, министерствам необходимо, Эдуард Яфасович, еще раз прийти к вам, чтобы мы в рабочем режиме посмотрели, чего не хватает сегодня в деятельности министерств и ведомств, которые непосредственно работают с людьми. Что необходимо? Необходимо установить показатель деятельности сотрудника…

Лейла Фазлеева предложила масштабировать уже работающие системы обратной связи на клиентские службы СФР. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она предложила «не придумывать велосипед», а масштабировать уже работающие системы обратной связи на клиентские службы СФР и отвела министерствам и ведомствам месяц на изучение этого вопроса и формирование предложений. Короткие сроки объяснила так:

— Меры поддержки назначаются в республике в огромных объемах, и они требуют межведомственного взаимодействия и обратной связи. Уважаемые коллеги, данный вопрос должен стать для нас приоритетным в 2025 году.

Инна Серова

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