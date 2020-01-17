В Татарстане впервые возраст материнства достиг 29 лет: молодежь не спешит заводить семью

Рождение первенца в 49 лет, проблему 35-летних невест и другие тревожные проблемы демографии обсудили на итоговой коллегии Управления ЗАГС

Фото: Максим Платонов

Татарстан девятый год подряд удерживает лидерство в Приволжском федеральном округе по приросту населения, но может его утратить. Шаткое положение республики по этому показателю и другие демографические данные обсудили накануне на итоговой коллегии Управления ЗАГС. Как сотрудников ЗАГСов призвали креативить на свадьбах, Татьяна Ларионова обещала спецпрограмму по строительству и капремонту «земных филиалов рая», а Лейла Фазлеева ругала за нестыковки в данных по «прибыли и убыли» населения — в материале «Реального времени».

Родилось на 238 человек больше, чем умерло

В своем докладе начальник Управления записи актов гражданского состояния Гульшат Нигматуллина отметила, что Татарстан девятый год подряд остается единственным регионом в ПФО и одним из немногих в стране, где удается сохранить, пусть и небольшой, но все же прирост населения. В свете недавнего послания президента Путина Федеральному собранию, о котором не раз упоминали на коллегии, этот показатель все больше становится фактором политическим.

Так в 2019 году в республике зарегистрировано 43 180 актов о рождении и 42 942 акта о смерти. Лидерами по рождаемости стали Казань и Набережные Челны. Более 60% от общего числа родившихся в республике составляют вторые и последующие дети. При этом непрерывно сокращается число первенцев: за год — более чем на 9,5 тысячи.

В 506 татарстанских семьях появились двойни, а в шести — тройни. Самыми «многодетными» районами являются Кайбицкий, где 44% новорожденных приходится на семьи с тремя и более детьми, Муслюмовский (41%), Атнинский и Тукаевский (40%).

Гульшат Нигматуллина отметила продолжающуюся в республике и стране трансформацию брачного и репродуктивного поведения людей — более поздние сроки вступления в брак и рождения детей. Фото kazanfirst.ru

Невесты, женихи и роженицы стареют

Второе достижение Татарстана, озвученное в докладе начальника управления ЗАГС, — лучший в ПФО показатель соотношения числа разводов на 1 тыс. браков — 551. Всего за прошлый год заключено 24 182 брака и зарегистрировано 13 316 разводов. В целом в республике количество разводов сократилось, за исключением Казани и Набережных Челнов, в которых отмечается их рост.

Более 70% брачующихся — молодые люди, не перешагнувшие 30-летний рубеж. Каждая пятая свадьба в республике — межнациональная, браки с иностранцами стабильно не превышают 5% от общего числа.

Гульшат Нигматуллина отметила продолжающуюся в республике и стране трансформацию брачного и репродуктивного поведения людей — более поздние сроки вступления в брак и рождения детей. «Если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких — лишь около трети. Схожая динамика прослеживается и у мужчин. К примеру, 10 лет назад невесты в возрасте старше 35 лет составляли лишь 13%, по итогам 2019 года их количество достигло почти 20% от общего числа. А женихи в возрасте 35 лет и старше составляют сегодня почти четверть от общего количества», — привела статистику глава Управления ЗАГС.

Самым пожилым женихом оказался житель Лениногорского района. Ему исполнился 91 год, а самой старшей по возрасту невестой — жительница Казани, отметившая 81-й день рождения.

Вот уже четверть века непрерывно увеличивается и возраст материнства. Если в начале 90-х он составлял 25 лет, то в 2019-м впервые достиг 29 лет. Самая возрастная мама в республике живет в Набережных Челнах. Она родила первенца в 49 лет. Самый «зрелый» отец — 63-летний аксубаевец, в семье которого появился пятый ребенок.

Более 70% брачующихся — молодые люди, не перешагнувшие 30-летний рубеж. Фото Максима Платонова

Сведения о каждом жителе заведут в электронную базу

В Татарстане, как и в других регионах, продолжают работу над созданием нового уникального информационного ресурса — Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Для этого в электронный вид переводятся все актовые записи, начиная с 1926 года. В базе будет храниться информация о каждом жителе страны, что позволит ей стать компьютерной семейно- родословной летописью для будущих поколений.

По словам Нигматуллиной, уже оцифровано 9,3 млн записей, в прошлом году работники ЗАГС перевыполнили план на 2%. Однако, как позже заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, республика отстает по темпу оцифровки, на что было указано минюстом России, и нужно резко ускоряться.

Больше креатива!

Пользуясь присутствием вице-премьера, Нигматуллина заявила, что в 13 муниципальных районах отделы ЗАГС располагаются в помещениях, которые не соответствуют современным требованиям, а четыре здания нуждаются в капитальном ремонте. Даже в Казани не хватает площадей для приема граждан и хранения документов. «Считаем, что возможно назрела необходимость в разработке проекта республиканской программы строительства и капитального ремонта объектов отрасли», — под аплодисменты зала отметила руководитель управления.

Также она призвала коллег уйти от штампов, креативно и современно подойти к составлению сценариев различных мероприятий, посвященных популяризации института брака, особенно в год празднования 100-летия ТАССР. Положительно отмечен был опыт кукморцев, которые организовали лотерею для молодоженов.

Нигматуллина и сама подала пример творческого подхода, предложив посмотреть традиционный для итоговых коллегий видеофильм, который был выполнен в жанре аниме. «Если браки заключаются на небесах, то получается, что ЗАГС — земной филиал рая», — первая фраза этого «кино» уже ломала все шаблоны.

Татьяна Ларионова даже предложила свой креатив — в честь 75-летия Победы устроить праздник для тех, кто назвал детей в честь воевавших дедушек и бабушек. Фото Рината Назметдинова

Демография — вопрос политический

Новый формат подачи был оценен по достоинству Лейлой Фазлеевой и заместителем председателя Госсовета РТ Татьяной Ларионовой. Последняя даже предложила свой креатив — в честь 75-летия Победы устроить праздник для тех, кто назвал детей в честь воевавших дедушек и бабушек. Ларионова честно призналась, что оригинальная идея принадлежит Челнинскому ЗАГСу, где еще в 2009 году, объявленном в республике годом спорта и здорового образа жизни, она стала свидетелем торжественной регистрации детей, названных в честь известных спортсменов. «До сих пор помню. Ну надо же было такое придумать! Мне очень хочется, чтобы в этом году таких ярких, интересных, новых форм работы у вас появилось много», — напутствовала депутат.

Ложку дегтя в благостный настрой внесла Лейла Фазлеева. Она отметила, что главная проблема службы — недостаток межведомственного взаимодействия с другими госорганами. «Вопросы статистических данных рождения и смерти должны четко коррелировать между несколькими субъектами: это Министерство здравоохранения и учреждения здравоохранения, расположенные на вашей территории, это учреждения, связанные с органами ЗАГС», — строго заявила она, подчеркнув, что в рамках нацпроекта «Демография» учитывается каждая цифра. А чтобы не допускать нестыковок, потребовала проводить ежемесячную сверку данных.

«Межведомственное взаимодействие — это и есть «совет да любовь», — напомнила она фразу из продемонстрированного несколько минут назад фильма и призвала создать «архитектуру взаимоотношений» с другими республиканскими ведомствами, а также некоммерческими организациями, которые работают с семьями, мигрантами, подростками и в сфере профилактики негативных явлений.

«Без понимания глобальных задач сохранения демографической ситуации в Республике Татарстан мы с вами, уважаемые коллеги, следующий год не преодолеем в части некоторой отрицательной динамики», — заявила вице-премьер, имея в виду то, что количество умерших в Татарстане впервые за много лет может превысить количество родившихся.