Больше заниматься своим здоровьем в карантине россияне не стали, хотя впервые задумались о будущем

Татарстанцы устали от разговоров о коронавирусе, но предварительно смели с прилавков антистрессовые препараты и закупили спорттовары

Фото: Роман Хасаев

В период пандемии россияне, хотя и скупали поначалу БАДы и спорттовары (особенно в Татарстане), больше заниматься собственным здоровьем, увы, все равно не стали — к такому выводу пришли участники экспертного клуба «Волга». По их мнению, для массового перехода на ЗОЖ нет необходимых условий и мотивации — качественной медицины и инфраструктуры. Власти РФ фактически развалили систему медицины внедрением «рыночных механизмов», а население постепенно перестало планировать свое будущее даже на 3 месяца вперед, полагают эксперты. Послушав специалистов, газета «Реальное время» узнала, почему татарстанцы, в свое время сметая с прилавков антистрессовые витамины, устали от информации о коронавирусе и почему просто пересаживанием городов на велосипеды делу не поможешь.

В мае россияне в шесть раз больше купили спорттоваров из-за коронавируса

На очередном заседании клуба «Волга» эксперты обсудили, как пандемия коронавируса изменила отношение людей к здоровью и изменила ли вообще. А также, носят ли эти изменения, если они массовые, вообще долгосрочный характер, превращаясь в некий ЗОЖ-тренд. В краткосрочной перспективе, казалось бы, ответ можно дать утвердительный: в первые недели режима самоизоляции интернет-магазины констатировали — раскуплены спорттовары для занятий физическими упражнениями дома.

Так, в мае россияне приобрели в шесть раз больше спортивных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках выросли на 30% (отметим все-таки в скобках, что в РФ рынок БАДов не регулируется, сами биологически активные добавки не являются лекарственными средствами, а положительное влияние некоторых БАДов на здоровье человека нередко оспаривается специалистами).

«Население интересуется правильным питанием, говорит о доступном спорте» — так написано было в подводке к дискуссии, с тезисом согласились далеко не все спикеры.

Для коллективного иммунитета нужно, чтобы 60% россиян обладали антителами к «короне» — пока их 14%

В самом начале прозвучал «вводный краткий курс» о коронавирусе от руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктора медицинских наук Гузель Улумбековой. Не вдаваясь в сугубо медицинские подробности, можно обобщить ее информацию следующим образом: пока о победе над коронавирусом говорить рано, никакого коллективного иммунитета пока нет, профилактики вируса тоже нет, вакцин раньше 2021 года ждать не следует.

«Лечения нет, арбидолы не помогают, — резюмировала медик. — По России ситуация еще очень неустойчивая, на плато вышли, но серьезного числа заболевших снижения нет». Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы как минимум 60% населения обладали антителами к коронавирусу. Но сегодня таковых в России всего 14%, в Лондоне — 17%, в Нью-Йорке, где больше переболело, почти 20% — как и в Швеции, где не было слишком жестких карантинных мер. При этом существуют повышенные риски повторного заражения, особенно в общежитиях сезонных рабочих и домах престарелых (это подтвердилось недавно в Южной Кореи, США и Франции).

Внедрение в систему здравоохранения рыночных инструментов оказалось ошибочным

При этом до 80% заболевших ковидом болеет бессимптомно, из чего и следует длительная необходимость соблюдения санитарно-дистанционных мер в обществе. Придется максимально соблюдать социальную безопасность — надевать маски и соблюдать дистанцию (что интересно, про эпидемиологическую необходимость ношения перчаток — о чем дискутируют сегодня — речи не было).

По мнению Гузель Улумбековой, если государство не поддержит экономику после эпидемии, ВВП РФ упадет на 20% уже в этом году. Чтобы эта цифра падения составила хотя бы 10%, придется вложить 11 трлн рублей в покупательную способность. Российским правительством планируется пока 6 трлн (вложено из них 3 трлн). Но даже при 11 трлн рублей поддержка окажется в два-три раза меньше, чем в западных странах: «Реальные доходы населения упадут на 10%, число бедных в РФ вырастет до 35 млн человек», — прогнозирует эксперт.

При этом до 80% заболевших ковидом болеет бессимптомно, из чего и следует длительная необходимость соблюдения санитарно-дистанционных мер в обществе. Фото Ильи Репина

От цифр Улумбекова перешла к жесткой критике политики команды Владимира Путина в отношении системы здравоохранения. Коротко: она была в развалинах, когда ударил коронавирус. Доктор медицинских наук считает глубоко ошибочной идею и решение властей внедрить в систему здравоохранения рыночные инструменты (и не только в РФ). Тогда как здравоохранение, как показала эпидемия, также важно для безопасности страны как и военно-промышленный комплекс — отметим, что об этой же проблеме весной прошлого года, за год до эпидемической катастрофы, собственно предсказав ее, говорил Билл Гейтс (ныне ковид-диссидентами превращенный в монстра) в одной из документальных лент стриминговой платформы Netflix. По его словам, объем финансирования, выделяемый на ВПК в США, несопоставимо больше, чем средства, выделяемые на американскую систему здравоохранения.

«Мы недостаточно финансировали здравоохранение, в два раза меньше, чем в Западной Европе»

— Все [страны] столкнулись с дефицитом кадров, коек, средств индивидуальной защиты, — заявила Улумбекова. — Нам пришлось еще тяжелее. Мы недостаточно финансировали систему здравоохранения, в два раза меньше чем в Западной Европе. Неэффективные рыночные механизмы использовали, оптимизацию делали, сельское здравоохранение разрушили! В среднем оклад врачей, если говорить не о Москве, 20—25 тыс. рублей. Медсестер — 10—15 тыс. рублей!

Усугубило ситуацию отсутствие централизованного управления отрасли. Но резервы для борьбы с заразой все же нашлись — и в Москве, и в Татарстане, и даже у федерального Министерства здравоохранения, хотя оно не обладало такими полномочиями в регионах (все его приказы носили рекомендательный характер). Это отразилось и на более высокой смертности наших медработников: умерло, по разным данным, от 190 до 256 медработников, при том что в Италии эта цифра составила 163, в США — 130.

Что же нужно сделать, чтобы восстановить эффективную систему здравоохранения? По мнению медика, для начала необходимо:

восстановить централизованную вертикаль управления под Минздравом РФ, которой подчинить все службы безопасности, так как это и так «полувоенная служба»;

увеличить финансирование здравоохранения с 3,8 до 6,5 трлн рублей в год, и каждый раз накидывать еще 1 трлн рублей;

треть из этих денег направить на повышение зарплаты, треть — на бесплатные лекарства и треть — на повышение качества медицины;

восстановить бюджетное финансирование системы здравоохранения.

«Наступило другое время. И цена нашего здравоохранения — цена вашего здравоохранения», — резюмировала она.

Больше заниматься своим здоровьем в карантине россияне не стали — ВЦИОМ

Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рассказал о том, как российское население переживало в момент начала эпидемия и почему теперь оно уже не так волнуется — наступила усталость. Сегодня многие люди воспринимают положение ближнего круга (семьи, знакомых) лучше, чем происходящее на периферии —в стране, за рубежом, где цифры продолжают субъективно пугать. Российское население удачно прошло тот период, когда паника могла возникнуть.

Но привела ли эпидемия, карантин и локаут к изменению отношения россиян к здоровому образу жизни? Да не особенно, отметил эксперт. Родин даже себе купил в карантин штангу и задается вопросом, как быстро он перестанет заниматься и начнет сушить на ней одежду. Чтобы россияне массово поменяли отношение к своему здоровью — необходим не просто страх, а изменение системы ценностей, мотивации, повышение грамотности и улучшение инфраструктуры.

Сегодня четверть россиян — откровенные «антиЗОЖники» с вредными привычками. Им противостоят «декларативные» — более 30%, которые на словах готовы заниматься, но на деле этого не делают. Несмотря на это, почти 40% россиян считают себя здоровыми, 50% — находят собственное самочувствие удовлетворительным, а 10% — плохим.

Никакой карантин в итоге так и не заставил россиян больше заниматься физкультурой или спортом (понятно, в собственных квартирах и домах). Как занимались 27% регулярно этим, так и занимаются — при том что Путин поставил цель увеличить это число до 55%. Потребление табака уже пару лет как особо не снижается, так как негативная мотивация 2015 года (пакет мер, приведший в том числе к удорожанию сигарет) перестала действовать: треть россиян продолжают курить. Небольшое снижение в карантин произошло, но социологи прогнозируют, что после этого доля курильщиков вновь вернется к прежним значениям. С 2009 года число потреблявших алкоголь снизилось с 46% до 30%, затем в последние годы тенденция сошла на нет. Нет особых изменений и по числу россиян, следящим за своим питанием: сегодня таковых не более 25%.

— Изменилось ли питание вследствие COVID-эпидемии? У большинства ничего не изменилось. Появилось небольшое число людей, которые стали больше потреблять менее здоровую пищу, более вкусную и вредную, компенсируя негативные эмоции, тортики там, мороженое, — объяснил социолог. — Зато появилась возможность питаться более регулярно, и есть меньшими порциями. Пока я в отношении ЗОЖ останусь консерватором! Не со страхом или регламентом изменения должны произойти, для этого должны системно поменяться ценности. Большая доля россиян к тому же не могут себе позволить «развлечения», связанные с ЗОЖ.

«Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись»: татарстанцы устали от коронавируса

Лейла Фазлеева, вице-премьер РТ по социальным вопросам, отметила, что во всяком случае в ее кругу общения отношение к ЗОЖ все-таки поменялось, хотя сделал это действительно страх, а не какая-то положительная мотивация. Кроме того, сообщила она, грамотность населения РТ сегодня полярная: либо люди очень грамотно подходят к ЗОЖ и к тому, как он повлияет на их существование в ситуации с коронавирусом, либо нет. Она также рассказала, что в татарстанских аптеках действительно сильно вырос интерес к БАДам, особенно к витаминам. Многие жители РТ больше стали искать в интернете ответы на свои вопросы о здоровье, но потом….

— Потом я вижу падение интереса, усталость такая, люди, видимо, действуют так, вспоминая Пушкин: «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись», «Сердце в будущее верит». С одной стороны люди верят в здоровый образ жизни и в то, что сами все преодолеют, с другой — боятся! — признается Фазлеева, уверенная, впрочем, что сильно отношение людей к своему здоровью эпидемия все-таки не поменяет.

Почему городам стоит пересесть на велосипед — именно сейчас

Максим Журило, основатель проекта «I love supersport» и сооснователь Ironstar (устраивает, например, соревнования по марафонам — нынешние, сообщил он, в Казани отменены, и перенесены на следующий год по понятным причинам), считает, что в изменении мотивации должно свою роль сыграть государство и города. В частности, вовлекая в ЗОЖ, в те же велосипедные прогулки большую часть россиян, изменяя среду и окружение «как на Западе». И привел в пример то, что в Швейцарии в марте число накрученных велосипедных километров выросло на 75%, в Филадельфии на 51%, в Нью-Йорке на 67%.

Почему? Во время эпидемии люди не готовы были возвращаться в общественный транспорт. И выбирали «другую мобильность». В Италии правительство приняло решение, что они возместят 60% трат (но не более 500 евро) на велосипеды для жителей крупных городов. Милан в публичный доступ выложил всю свою политику по переустройству городского транспорта с автомобилей на велосипеды.

— Если ты сможешь создать в городе вовлекающую среду, люди будут более здоровыми. В Финляндии 1 000 из 1 200 детей едут в школы на велосипедах. Но для этого тротуары нужны, от снега чистить их постоянно нужно, фонари нужны везде. В «мирное время» это все устроить невозможно, а сейчас можно, — уверен Журило.

Стресса больше — люди скупают БАДы

С ним согласилась и Гузель Закирова, физиолог-диетолог, биохимик, лабораторный диагност, активная как раз на поприще вовлечения населения в здоровое питание. Правда, и она с сожалением отметила, что люди (а конкретно — жители Татарстан) делятся на два лагеря. Первые, которые и так занимались собой, в карантин стали еще более внимательно относиться к своему здоровью — как и здоровью своих близких, особенно родителям пожилого возраста. Вторые как не занимались, так и не занимаются! Говоря о спросе на БАДы, она обратила внимание на то, что популярностью они стали пользоваться вовсе не из осознанного решения россиян или татарстанцев стать здоровее и питаться лучше, а из-за… стресса.

— Карантин, замкнутое пространство, пришлось многим часто общаться с родственниками, с которыми раньше реже общались. Нагрузка на людей возросла. И по БАДам был рост, и очень большой сегмент составил спрос на противострессовые добавки и витамины, их буквально сносили с прилавков! Люди не знают, как жить, как бороться, — объяснила Закирова.

При том, добавила она, после карантина и конца эпидемии, будет всплеск числа людей с хроническими болезнями, даже не связанными с коронавирусом: сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечного тракта, кожными заболеваниями, связанные тесно с нервной системой — сыпи, гормональные сбои, особенно это коснется, увы, женщин. Как больше станет и панических атак. Главный враг здоровья в режиме самоизоляции даже не гиподинамия, а отсутствие режима бодрствования, работы и сна, люди начали позволять себе и своим детям позднее ложиться. Тогда как сон — самый дешевый способ увеличить свои адаптивные резервы для борьбы с тем же коронавирусом.

«Стоит томограф как в поле калитка!» — почему нацпроект «Медицина» провалился

Немного с небес на землю сторонников ЗОЖ спустил Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Согласился он только с тезисом Гузель Улумбековой о российской медицине. В стране неправильно сформулирована госполитика в отношении многих направлений, уверен он: существуют преференции госкорпорациям, тогда как последние напротив должны быть в конкурентной среде.

— А медицина выводится в конкуренцию, что неверно! Нацпроект «Медицина», надо признать уже, провалился. Вот ставят томограф по нацпроекту. Но к нему нужен специалист, инфраструктура, дороги, доступность гражданам этих самых дорог. Финансовое обеспечение, чтобы до томографа вообще доехать. Стоит томограф как в поле калитка!

«Понимаю, почему молодежь РТ покупает спорттовары — она верит, что о ней заботятся!»

Говорить о здоровье и таком феномене как ЗОЖ, а уж тем более, заставлять переходить на ЗОЖ, считает политолог, можно только тогда, когда само государство создает среду, давая понять человеку, что оно его не бросит, даст возможность выжить. Вот тогда человек начинает думать о завтра, и появляется потребность сохранить свое здоровье:

— Не удивлюсь, если потребление спорттоваров, как в Татарстане, не выросло в менее развитых регионах. Понимаю, почему молодежь РТ покупает спорттовары — она верит, что о ней заботятся! Там, где люди брошены — им не до ЗОЖ, им нужно выжить! Что дал коронавирус? Возможно, большинство населения в первый раз задумалось, что будет с ними через 3 месяца! Из-за кучи ограничений люди начали планировать будущее через 3 месяца. Но говоря о ЗОЖ, как Максим, мы говорим в итоге не о всем российском населении, а о пяти городах, где хоть какая-то инфраструктура есть!

Гузель Улумбекова с ним согласилась. Для начала нужно покрыть базовые расходы населения: сначала бесплатное качественное здравоохранение, а уже потом начинать разговоры про ЗОЖ.