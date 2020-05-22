Межрегиональный туризм: как ездить на фоне самоизоляции и где путешественников примут в обсерваторы

При свободном перемещении по России многие регионы сохраняют ограничения — обзор «Реального времени»

Несмотря на ограничения режима самоизоляции и сокращение рейсов межрегионального транспорта по стране, не говоря уже об отмене большинства самолетов на международных сообщениях, россияне продолжают путешествовать. Впереди сезон отпусков, к тому же многие ожидают, что, как в песне Высоцкого, «теперь запреты снимут», по крайней мере на двухнедельную самоизоляцию, и если уж не зарубежные, то поездки по России станут доступнее. И все же информация может меняться ежедневно и стремительно в зависимости от эпидемиологической ситуации, а она еще достаточно шаткая. Поэтому, планируя путешествие, лучше наводить справки. «Реальное время» разбиралось, как встречают в республике гостей из других регионов и как отнесутся в других уголках страны к приезду татарстанцев.

Нет исключений ни для чужих, ни для своих

С введением в регионах некоторых послаблений режима самоизоляции люди начинают вести более активный образ жизни и выбираются не только из своих домов, но выезжают и за пределы регионов. Вся информация по приезжим в республику стекается в управления Роспотребнадзора и МВД, отслеживать перемещения россиян по железной дороге им помогает УВД на транспорте. При этом санитарная служба контролирует полностью все виды транспорта, пояснила «Реальному времени» глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РТ, вице-премьер Лейла Фазлеева. По ее словам, сейчас под наблюдение попали 2 679 прибывших в республику и находящихся с ними в контакте. Кроме того, в обсервацию поместили 239 человек.



«Судя по тому, как развивается ситуация во всей стране, нет оснований говорить о том, что такие меры для прибывающих в республику продлятся дольше, чем сам режим самоизоляции», — рассуждает Лейла Фазлеева

Вернувшись из командировки домой в Татарстан или приехав сюда в гости, человек получает постановление главного санитарного врача о двухнедельном карантине. По словам очевидцев, на вокзале фиксируют адрес, паспортные данные, телефон. Прибывший, а также люди в его близком окружении не могут выходить ни в магазин, ни в аптеку. Правда, с отменой пропусков проверки прохожих на улицах республики прекратились. О прекращении обязательной самоизоляции находящегося на карантине уведомляют звонком, если человек здоров и не оказался коронавирусным пациентом больницы.

Режим самоизоляции во многих регионах продлен до конца мая — начала июня. Если в скором времени его отменят, люди устремятся в разные концы страны по работе или в отпуск. Возможно ли, что при стабилизации ситуации регионы не захотят рисковать и продлят карантин для приезжих, поинтересовались мы у руководителя штаба.

— Судя по тому, как развивается ситуация во всей стране, нет оснований говорить о том, что такие меры для прибывающих в республику продлятся дольше, чем сам режим самоизоляции, — рассуждает Лейла Фазлеева.

Санитарная служба контролирует полностью все виды транспорта. Фото Ильи Репина

Поездки отменили более половины россиян

Больше половины жителей страны (а точнее 63%) в этом году все-таки отменили поездки, сообщают аналитики сервиса путешествий Туту.ру. Из этого числа 40% путешественников — командировочные, 35% — навещают родных, 16% пользуются возможностью отправиться в другой регион России из-за дешевизны билетов в марте — апреле. А 9% опрошенных просто не стали возвращать ранее купленные авиабилеты.

Несмотря на действующие ограничения, самыми популярными стали южные авианаправления, отмечают эксперты. В мае этого года, как и в 2019 году, большинство россиян перемещались из Москвы в Симферополь, их даже не смутило нынешнее удорожание билетов на 11%. Поток туристов из столицы в Сочи немного снизился на фоне прошлого года, но также остался на втором месте. С 5-го на 3-е место поднялись рейсы в Минводы. В этом году стал более востребован Калининград. Крым предпочли и те, кто вылетал из северной столицы. Направление Санкт-Петербург — Симферополь поднялось с 16-го на 6-е место, а стоимость такого перелета упала в среднем на 18%. Причем цена на авиабилеты заметно снизилась именно для тех, кто вылетает из Питера, например, в Краснодар — на 24%, хотя желающих не намного больше, чем в прошлом году. В самоизоляцию на 9-е место «выстрелил» Магадан с 43-го места в прошлом году. Оказалось значительно меньше желающих ехать в Ростов-на-Дону и Екатеринбург этой весной. Сообщение между столицами в этом году потеряло интерес для россиян и упало с 3-го на 25-е место.

Больше половины жителей страны в этом году все-таки отменили поездки

Ждут — не ждут

Количество авиарейсов для россиян сейчас заметно снизилось. Открыто 388 рейсов из 4 964 внутри страны и три рейса из 1 663 за границу, отмечают на Туту.ру. Запрета на перемещение по России практически нет, но на карантин татарстанцев, если они решатся на поездку, отправят во многих регионах. Некоторые аэропорты сразу предупреждают об этом на своих сайтах — среди них и воздушные ворота Казани. Аэропорт самого популярного в этом году симферопольского направления — тоже не исключение.



«Граждане, не имеющие регистрации по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым, не имеющие в собственности жилые или нежилые помещения на территории республики и прибывшие в Крым из другого субъекта РФ должны находиться в обсерваторе в течение 14 календарных дней со дня прибытия. В международном аэропорту Симферополь уведомления о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора будут вручать сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Просим вас учитывать эту информацию при планировании перелетов в Крым», — уведомляют в Симферополе.

Фото obyektiv.press

О двухнедельной обсервации гостей предупреждает и Краснодар. Но информационные службы не всех аэровокзалов настолько заботливы, на многих просто нет сведений об ограничениях, о которых говорится в региональных новостях. В помощь — сервис Туту.ру «Радар надежды». На его карте периодически обновляются данные по всем российским городам и регионам, где есть аэропорты, с указанием даты последней информации. С помощью этой карты «Реальное время» выяснило, что жителей республики, скорее всего, примут соседи в Башкортостане — там действует самоизоляция для прибывших из Москвы и регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — по последним данным, в Татарстане она относительно стабильная. В Саратовской области не станут ограничивать татарстанцев, где также готовы обсерваторы для жителей Москвы и ее области. По аналогии с этим регионом не грозит карантин жителям республики в Воронежской, Свердловской, Калужской и Брянской областях, в Санкт-Петербурге. В аэропорту Челябинска вам измерят температуру, если вы прилетаете самолетом, о карантине не сказано, но там закрыт въезд прибывающим из других регионов автомобилям, кроме транзитных и грузовых.

Татарстанцев встретят двухнедельной самоизоляцией остальные соседи: Ульяновская, Самарская, Оренбургская, Нижегородская, Кировская области, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Пермский край. По Удмуртии данные разных источников отличаются. «Радар надежды» отправляет на карантин всех прибывших, а аэропорт Ижевска — только москвичей, петербуржцев и жителей Московской области. Не стоит спешить в Ярославскую, Ивановскую, Волгоградскую, Ростовскую, Новосибирскую, Калининградскую области, Краснодарский и Красноярский края, Ставрополье и Приморье. А в Москве, как известно, нужны пропуска на перемещение по городу.

В Москве нужны пропуска на перемещение по городу. Фото odintsovo.info

Скорее всего, если вы приехали на автомобиле в регион, где стали персоной нон грата, и после нескольких дней затворничества таким же способом решите его покинуть, чинить препятствий вам не будут. Но татарстанцам, возвращающимся назад, нельзя забывать, что в республике пока еще действует режим самоизоляции для приезжих и командировочных.

