Лейла Фазлеева: «Если вас принуждают сделать прививку от коронавируса, обращайтесь в оперштаб»

Глава оперштаба республики по борьбе с COVID-19 — о поставках «ЭпиВакКороны», а главный акушер-гинеколог — о влиянии вируса на беременных

«Работодатель не может принудить сделать прививку от коронавируса!» — заверила накануне во время прямого эфира глава республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. По ее словам, руководитель может лишь обсудить со своими подчиненными все плюсы и минусы иммунизации. Также главный акушер-гинеколог Минздрава республики Татьяна Шигабутдинова пояснила, что делать беременной женщине в случае заражения коронавирусом. Подробности — в материале «Реального времени».



«Принимать решение каждый должен самостоятельно»

— Многие интересуются, когда в Татарстан поступит вакцина против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», — начала разговор в прямом эфире татарстанский вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева. — Сразу хочу сказать, что сегодня в республике продолжается активная вакцинация препаратом «Спутник V», который зарекомендовал себя как весьма эффективный. «ЭпиВакКорона» поступит в республику в марте. Мы ждем ее уже в течение этой или в начале следующей недели. Как только вакцина появится в республике, безусловно, оперативный штаб проинформирует об этом граждан. И «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — наш путь к спасению от коронавируса. Ни одна из вакцин, применяемых на территории РФ, не показала себя с отрицательной стороны.

Далее она перешла к вопросу: надо ли делать прививку от ковида в период реабилитации после коронавируса? Ссылаясь на мнения специалистов, Фазлеева напомнила, что, если человек уже переболел коронавирусной инфекцией, у него сформировался или формируется необходимый иммунитет. Поэтому перед процедурой вакцинации необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, сдать анализы на антитела к коронавирусу.

Следующий вопрос: может ли работодатель обязать сделать прививку от коронавируса? «Думаю, вопрос напрямую связан с тем, что руководители предприятий обращаются к своим сотрудникам с инициативой пройти вакцинацию в рамках прививочной кампании, идущей в данный момент в Татарстане. Например, во время ежегодной вакцинации против гриппа работодатель очень часто предлагает сделать соответствующую прививку. Руководитель может обсудить с подчиненными все за и против иммунизации. Но принимать решение каждый должен самостоятельно. Если вас принуждают сделать прививку от коронавируса, обращайтесь в оперативный штаб РТ. Там такие запросы отрабатываются моментально — в день поступления», — заверила глава штаба.

Сама вакцина не может вызвать бесплодия у женщины и никак не повлияет на способность к деторождению. Фото: Максим Платонов

«Видели, как тяжело могут переносить ковид невакцинированные будущие мамочки»

Что касается влияния вакцины от коронавируса на женскую фертильность — может ли она стать причиной бесплодия? — на этот вопрос вызвалась ответить главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова:

— Сама вакцина не может вызвать бесплодия у женщины и никак не повлияет на способность к деторождению. Можно провести аналогию с гриппом. Изначально прививку от этой болезни беременным женщинам не делали. В наши дни вакцинация беременных против гриппа прямо рекомендована ВОЗ. Да, женщины все равно могут заразиться гриппом, но болезнь будет протекать в более легкой форме. Кроме того, новорожденные дети вакцинированных во время беременности матерей в течение 6 месяцев защищены от гриппа. Уже сейчас ВОЗ рассматривает возможность введения новой векторной вакцины от COVID-19 для женщин в положении. Бояться надо не прививки, а последствий в связи с ее отсутствием.

Медик призвала всех, кто только собирается стать мамой, предусмотреть для себя вакцинацию. Прививку от коронавируса необходимо сделать за 3—6 месяцев до планируемой беременности: «Мы, врачи, видели, как тяжело могут переносить коронавирусную инфекцию невакцинированные будущие мамочки. Иногда для того, чтобы спасти пациентку, мы были вынуждены проводить экстренные, преждевременные роды. Помимо прочего, многие наши «коронавирусные» пациентки страдали тромбозами. Все это сказывается на здоровье малыша».

Противопоказана ли вакцинация при грудном вскармливании? Татьяна Шигабутдинова ответила так: согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ от 1 марта 2021 года, имеются определенные противопоказания. Прививаться от коронавируса нельзя гражданам до 18 лет, а также беременным женщинам и кормящим матерям. После завершения лактации, женщине, наоборот, показано проведение вакцинации.

Медик призвала всех, кто только собирается стать мамой, предусмотреть для себя вакцинацию. Фото minzdrav.tatarstan.ru

Нужно ли прививаться близкому окружению беременной женщины? «Безусловно! — считает Татьяна Шигабутдинова. — Все, кто живет рядом с будущей матерью или вместе с новорожденным ребенком, должны обязательно сделать прививку от коронавируса. У женщин во 2-м и 3-м триместре состояние при заражении ухудшается молниеносно. И конечно, о здоровье малыша и его матери в первую очередь должны заботиться близкие».

Что касается организации медпомощи беременным женщинам в Татарстане, Татьяна Шигабутдинова рассказала, что в республике создана трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень — родильные дома при центральных районных больницах, второй — 8 роддомов при межмуниципальных медцентрах республики и 4 родильных дома Казани. Третий уровень один на республику — Центр высокотехнологичной медицинской помощи. «Сюда поступают все беременные женщины, входящие в группу повышенного риска. А именно — беременные на сроке от 22 недель и будущие матери, страдающие крайне тяжелой формой коронавируса, вне зависимости от срока беременности», — добавила медик.

Организована временная маршрутизация беременных родильниц, специалистами разработаны блок-схемы и чек-листы для каждого амбулаторного этапа. Также проводятся виртуальные консилиумы, в состав которых входят министр здравоохранения Татарстана и главврачи республиканских больниц. Кроме того, в Татарстане открыты 2 временных инфекционных госпиталя, где беременные женщины, инфицированные коронавирусом, могут получить помощь: на базе 7-й горбольницы и на площадке перинатального центра при РКБ.

Если коронавирус подтвержден, но само заболевание протекает в легкой форме, пациентка наблюдается на дому. Фото minzdrav.tatarstan.ru

«В Татарстане не было ни одного новорожденного с диагнозом «коронавирус»

— Что делать, если женщина беременна и у нее появились симптомы ковида? Существует ли протокол действий на такой случай? — озвучила еще один вопрос татарстанцев Лейла Фазлеева.

— Если у вас появились симптомы ОРВИ, обязательно сообщите об этом своему акушеру-гинекологу и терапевту по месту жительства. Они знают, как реагировать. Как правило, к пациентке домой приезжает бригада и забирает пробу на ПЦР-тестирование. Далее ждем результата. Если коронавирус подтвержден, но само заболевание протекает в легкой форме, пациентка наблюдается на дому. Если состояние будущей матери ухудшается, ее немедленно госпитализируют, — ответила Татьяна Шигабутдинова.

Если мама перенесла ковид во время беременности, как это скажется на здоровье ребенка? Вертикальный путь передачи инфекции не доказан, заметила акушер. За все это время в Татарстане не было ни одного новорожденного ребенка с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Женщина сделала прививку, а в следующем цикле узнала, что беременна. Как ей поступить? «Ничего страшного не случилось. Нужно наблюдаться в женской консультации, являться на скрининговые УЗИ на сроке 11, 14, 18 и 21 недель. Если сделали лишь первую прививку из двух, от второй следует отказаться», — ответила Шигабутдинова.

— С какими вопросами чаще всего обращаются к вам беременные женщины?

— Прежде всего, беспокоятся о здоровье будущего малыша. Именно поэтому хочу призвать женщин не заниматься самолечением, а вовремя обращаться в лечебно-профилактические учреждения. Беременные женщины для нас — главная ценность. Не надо бояться. Врачи всегда на страже. Ни одна заболевшая беременная женщина не останется без помощи и внимания. У нас много примеров, когда болезнь молодой матери проходит практически без последствий. Однако благоприятный исход возможен только при своевременном обращении за квалифицированной помощью, — заключила врач.