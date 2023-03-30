В Татарстане создана межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сформирована региональная межведомственная комиссия по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Ее возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Комиссия займется обеспечением координации работы по решению вопросов, связанных с поддержкой участников спецоперации и членов их семей в Татарстане. В ее состав вошли 26 человек.

Заместителем председателя комиссии (по согласованию) назначен руководитель департамента раиса Татарстана по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. В ее составе также глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, министр культуры региона Ирада Аюпова и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина