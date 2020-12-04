«Я тоже не на всякую выставку пойду» — Евгения Васильева ответила критикам в Казани
В Галерее современного искусства открылась экспозиция главного фигуранта дела «Оборонсервиса»
В Казань на открытие своей выставки «Иноземье» прибыла скандально известная экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, супруга бывшего министра Анатолия Сердюкова. Экс-фигурантка дела о многомиллионных хищениях «Оборонсервиса», а ныне художница, певица, поэт и даже ювелир теперь подписывается псевдонимом EVA и является почетным членом Российской академии художеств. Проект был создан специально для Казани — художница трудилась два месяца над живописными полотнами, графикой, фотографиями и бронзовыми скульптурами, которые заняли два этажа в Галерее современного искусства при Госмузее изобразительных искусств РТ. В последний момент Васильева приняла решение лично быть на открытии экспозиции в Казани, так что журналистам и гостям удалось пообщаться с хозяйкой торжества.
Выставке предшествовал скандал
Волнения в связи с предстоящей выставкой Васильевой в Казани начались задолго до открытия. Профессиональное сообщество художников и галеристов активно обсуждало, что столь неоднозначную экспозицию откроют в одном из самых престижных выставочных залов Татарстана.
Действительно, творчество невозможно отделить от личности художника, а за EVA тянется шлейф ее прошлого. В 2012 году, после увольнения с должности руководителя аппарата Минобороны, ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Два года домашнего ареста, а затем месяц в колонии — и художница была освобождена условно-досрочно, «полностью возместив государству нанесенный ущерб». К слову, на ней и еще пяти фигурантах «висело» 360 млн рублей.
Так или иначе, во время домашнего ареста у Васильевой открылся дар или талант — она занялась живописью. Более того, только за один год она получила сразу три высших профильных образования — на факультете искусств в МГУ, Британской высшей школе дизайна и в Открытом колледже искусств в Лондоне. Сама же она заявила, что вся эта медийная история одновременно ей и мешает, и помогает в творчестве и продвижении, при этом в голосе ее звучала нескрываемая грусть. Васильева при этом держится великолепно — она выглядит дружелюбной, старательно наивной, но за всем этим чувствуется недюжинный актерский талант.
«Это имеет право на жизнь»
Открытие выставки на удивление прошло тихо и малолюдно. Медленно подтягивались к зданию ГСИ журналисты, на первом этаже работали с постановочным портретом студенты художественного училища. Два-три десятка человек разных возрастов пришли ознакомиться с новой экспозицией.
Сюрпризом стал приезд в Казань самой Евгении Васильевой — до последнего было непонятно — будет ли она на открытии собственной выставки. Однако художница призналась, что приняла такое решение буквально накануне: почувствовала потребность лично быть на открытии, чтобы поблагодарить всех, кто причастен к открытию ее выставки на такой знаковой площадке, как Государственный музей Татарстана.
Первой взяла слово директор Госмузея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева. Она отметила, что работы EVA «современны, энергичны и красивы по цвету»:
— Евгения Васильева начала работать с 2014 года и за это время завоевала многие художественные площадки России и зарубежья, а совсем недавно состоялась ее выставка в Екатеринбурге. Первая же ее выставка «Цветы из неволи» вызвала большой резонанс и интерес искусствоведов. Художница пробует все жанры, использует всевозможные техники и технологии. Бесспорно, все это имеет право на жизнь.
На открытие выставки приехала и премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева:
— Думаю, что сегодня замечательное событие, доброе — такие особые полотна и яркие краски появились в нашей жизни, в Казани. Всем пришедшим на выставку хочу пожелать наслаждения, увидеть здесь что-то свое. А возможно, и повторить это в своем творчестве — на открытии присутствует и студенчество.
«Попкорна большая пачка»
Интересно, что у живописных картин и скульптур нет названий. Как пояснила художница, обычно общее заглавие она дает всему проекту. В Казани это — «Иноземье». Согласно анонсирующим релизам, «Иноземье — собственный мир, попытка к высвобождению собственного я, подавленного реалиями бытия,… где личность и ее развитие является высшей ценностью мироздания в бесконечном космосе Вселенной».
Первое, с чем сталкиваются посетители в выставочном зале, — стойкий запах свежих масляных красок. Действительно, зритель понимает, что все картины творились специально для Казани и совсем недавно — краска высохла, а запах выветриться не успел.
В отдельном зале размещены фотографии, графика и что-то, чему все-таки дали название и создали с помощью акрила и бумаги — это «Попкорна большая пачка», «Автоматическая тележка», «Абсолютно непригоден» и другие работы.
Что касается «живых» черно-белых фотографий и компьютерных роликов — это может показаться интересным. В целом же каждому посетителю предлагают найти в работах EVA что-то свое — согласиться с автором или найти иной, более близкий для себя смысл. Сама художница утверждает, что ее «Иноземье» — сфера духовности и любви, которая помогает ей справляться с трудными жизненными ситуациями.
Однако, блуждая по просторным залам ГСИ, трудно отделаться от впечатления, что тебя дурачат. Одних красок сколько пошло, сколько людей над оформлением трудилось, свет выстраивало, а «свое сокровенное» найти явно удается не всем посетителям. Может, его тут и нет?
«Натужные поклоны. И подозреваю, не на безвозмездной основе»
Соучредитель галереи современного искусства «Окно» в Казанской ратуше Диляра Байчурина заняла достаточно жесткую позицию по отношению к месту выставки и самой художнице:
До открытия выставки свою точку зрения высказал корреспонденту «Реального времени» живописец, член Союза художников России и Татарстана Альберт Тимиршин:
Великого Леонардо вспомнили неслучайно. В тех же релизах упоминалось что разносторонние таланты Васильевой можно назвать «свойством Леонардо» — когда у человека хорошо получается все, за что бы он ни брался. Более того, остается принять на веру и дружбу с Пьером Карденом, который приобрел ее полотна в личную коллекцию.
Для меценатства «не считаю себя прочно вставшей на ноги»
Безусловно, торжество красок на выставке присутствует, как и полет мысли, широта воображения. Правда, мало кто из татарстанских художников пришел на выставку. Заочно работы Васильевой похвалил, познакомившись с ними онлайн, например, член Союза художников России и Татарстана Владимир Белов: «Работы сделаны честно, в них есть душа». На самом открытии ему вторил художник-реставратор Благовещенского собора Александр Шубин: «Есть интересное в ваших работах — экспрессия и энергия».
Корреспонденту «Реального времени» удалось задать несколько вопросов «виновнице торжества». В частности, выяснить, что заниматься меценатством и продвижением талантливых, но безденежных художников Васильева не собирается: «Я пока не считаю себя достаточно прочно вставшей на ноги».
На вопрос, почему выставка организована в госмузее, а не на стадионе, например, с приглашением поп-звезды для раскрутки, ведь художнице это было бы по карману, EVA неожиданно ответила, что это неплохая идея, ей интересны разные площадки. Просто госмузей — это статусно, солидная «институция».
Как Васильева относится к тому, что на открытии ее выставки в Казани практически не видно татарстанских художников? Академик на это заметила, что приглашения, в том числе и объявления в соцсетях, были разосланы всем.
— Это личное право каждого приходить на выставку или нет. Я, например, тоже не на всякую выставку пойду, — заявила Евгения Васильева.
Выставка продлится до 3 февраля, так что казанцы могут составить собственное мнение о работах автора.
«Художники с большой дороги»
История знает немало примеров, когда художники преступали закон. Хотя творчество настоящих великих живописцев, конечно, перевесило их грехи в глазах общества, поэтому параллели с ситуацией Васильевой здесь явно неуместны. Тем не менее приведем несколько случаев, подаривших миру несколько шедевров.
- Так, историки утверждают, что в одной из драк на площади Рима итальянский художник Микеланджело Караваджо убил человека, после чего ему пришлось скрываться. Свои муки совести он отразил в картине «Давид с головой Голиафа». Считают, что изображенную отрезанную голову художнику и самому приходилось держать в руках.
- Австрийского экспрессиониста Эгона Шиле обвиняют в распространении порнографии — иначе назвать его рисунки современники не могли. Более того, его приговорили к реальному сроку в 1912 году. Зато сегодня его «клубничка» оценивается крайне высоко.
- Рыльце в пушку было и у Пикассо — он без зазрения совести купил краденые из Лувра вазы (зная о преступлении продавца) и открыто вписывал их в свои пейзажи.
- Гений Ренессанса, живописец и монах Филиппо Липпи соблазнил монахиню. Однако это сошло ему с рук — тем более что пара после специального разрешения поженилась, а работы у Липпи заказывал сам Папа Римский — не судить же гения. Кстати, будущую жену он совратил в женском монастыре, куда был назначен капелланом. Причем это была его ссылка — Липпи уличили в мошенничестве и растрате казны монастыря Сан-Кирико.
- Анри Руссо также имел проблемы с законом — в разные периоды жизни он обвинялся в воровстве кассы конторы, в которой служил, неуплате долгов и непредумышленном мошенничестве.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым