«Я тоже не на всякую выставку пойду» — Евгения Васильева ответила критикам в Казани

В Галерее современного искусства открылась экспозиция главного фигуранта дела «Оборонсервиса»

Фото: Максим Платонов

В Казань на открытие своей выставки «Иноземье» прибыла скандально известная экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, супруга бывшего министра Анатолия Сердюкова. Экс-фигурантка дела о многомиллионных хищениях «Оборонсервиса», а ныне художница, певица, поэт и даже ювелир теперь подписывается псевдонимом EVA и является почетным членом Российской академии художеств. Проект был создан специально для Казани — художница трудилась два месяца над живописными полотнами, графикой, фотографиями и бронзовыми скульптурами, которые заняли два этажа в Галерее современного искусства при Госмузее изобразительных искусств РТ. В последний момент Васильева приняла решение лично быть на открытии экспозиции в Казани, так что журналистам и гостям удалось пообщаться с хозяйкой торжества.



Выставке предшествовал скандал

Волнения в связи с предстоящей выставкой Васильевой в Казани начались задолго до открытия. Профессиональное сообщество художников и галеристов активно обсуждало, что столь неоднозначную экспозицию откроют в одном из самых престижных выставочных залов Татарстана.



Действительно, творчество невозможно отделить от личности художника, а за EVA тянется шлейф ее прошлого. В 2012 году, после увольнения с должности руководителя аппарата Минобороны, ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Два года домашнего ареста, а затем месяц в колонии — и художница была освобождена условно-досрочно, «полностью возместив государству нанесенный ущерб». К слову, на ней и еще пяти фигурантах «висело» 360 млн рублей.

Так или иначе, во время домашнего ареста у Васильевой открылся дар или талант — она занялась живописью. Более того, только за один год она получила сразу три высших профильных образования — на факультете искусств в МГУ, Британской высшей школе дизайна и в Открытом колледже искусств в Лондоне. Сама же она заявила, что вся эта медийная история одновременно ей и мешает, и помогает в творчестве и продвижении, при этом в голосе ее звучала нескрываемая грусть. Васильева при этом держится великолепно — она выглядит дружелюбной, старательно наивной, но за всем этим чувствуется недюжинный актерский талант.

Васильева держится великолепно — она выглядит дружелюбной, старательно наивной, но за всем этим чувствуется недюжинный актерский талант

«Это имеет право на жизнь»

Открытие выставки на удивление прошло тихо и малолюдно. Медленно подтягивались к зданию ГСИ журналисты, на первом этаже работали с постановочным портретом студенты художественного училища. Два-три десятка человек разных возрастов пришли ознакомиться с новой экспозицией.



Сюрпризом стал приезд в Казань самой Евгении Васильевой — до последнего было непонятно — будет ли она на открытии собственной выставки. Однако художница призналась, что приняла такое решение буквально накануне: почувствовала потребность лично быть на открытии, чтобы поблагодарить всех, кто причастен к открытию ее выставки на такой знаковой площадке, как Государственный музей Татарстана.

Первой взяла слово директор Госмузея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева. Она отметила, что работы EVA «современны, энергичны и красивы по цвету»:

— Евгения Васильева начала работать с 2014 года и за это время завоевала многие художественные площадки России и зарубежья, а совсем недавно состоялась ее выставка в Екатеринбурге. Первая же ее выставка «Цветы из неволи» вызвала большой резонанс и интерес искусствоведов. Художница пробует все жанры, использует всевозможные техники и технологии. Бесспорно, все это имеет право на жизнь.

Первой взяла слово директор Госмузея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева. Она отметила, что работы EVA «современны, энергичны и красивы по цвету»

На открытие выставки приехала и премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева:

— Думаю, что сегодня замечательное событие, доброе — такие особые полотна и яркие краски появились в нашей жизни, в Казани. Всем пришедшим на выставку хочу пожелать наслаждения, увидеть здесь что-то свое. А возможно, и повторить это в своем творчестве — на открытии присутствует и студенчество.

«Попкорна большая пачка»

Интересно, что у живописных картин и скульптур нет названий. Как пояснила художница, обычно общее заглавие она дает всему проекту. В Казани это — «Иноземье». Согласно анонсирующим релизам, «Иноземье — собственный мир, попытка к высвобождению собственного я, подавленного реалиями бытия,… где личность и ее развитие является высшей ценностью мироздания в бесконечном космосе Вселенной».



Первое, с чем сталкиваются посетители в выставочном зале, — стойкий запах свежих масляных красок. Действительно, зритель понимает, что все картины творились специально для Казани и совсем недавно — краска высохла, а запах выветриться не успел.

В отдельном зале размещены фотографии, графика и что-то, чему все-таки дали название и создали с помощью акрила и бумаги — это «Попкорна большая пачка», «Автоматическая тележка», «Абсолютно непригоден» и другие работы.



Блуждая по просторным залам ГСИ, трудно отделаться от впечатления, что тебя дурачат

Что касается «живых» черно-белых фотографий и компьютерных роликов — это может показаться интересным. В целом же каждому посетителю предлагают найти в работах EVA что-то свое — согласиться с автором или найти иной, более близкий для себя смысл. Сама художница утверждает, что ее «Иноземье» — сфера духовности и любви, которая помогает ей справляться с трудными жизненными ситуациями.

Однако, блуждая по просторным залам ГСИ, трудно отделаться от впечатления, что тебя дурачат. Одних красок сколько пошло, сколько людей над оформлением трудилось, свет выстраивало, а «свое сокровенное» найти явно удается не всем посетителям. Может, его тут и нет?



«Натужные поклоны. И подозреваю, не на безвозмездной основе»



Соучредитель галереи современного искусства «Окно» в Казанской ратуше Диляра Байчурина заняла достаточно жесткую позицию по отношению к месту выставки и самой художнице:

— Оправдать выставку в госмузее можно только тем, что галерее, как и всякому культурному объекту, скудно финансируемому, требуются средства, особенно после капитального многомиллионного ремонта. Будем надеяться, что они пойдут в том числе на то, что в стенах ГСИ продолжат выставляться и татарстанские художники, и заезжие, но действительно талантливые, знаменитости. Уровень ее оценят специалисты, хотя те отзывы, которые мы видим сейчас, — натужные поклоны, на мой взгляд. И подозреваю, что не на безвозмездной основе.

До открытия выставки свою точку зрения высказал корреспонденту «Реального времени» живописец, член Союза художников России и Татарстана Альберт Тимиршин:



— Пойти на выставку? Упаси бог! О ее творчестве я не знаю. Видел картинки в интернете. Честно сказать, к наиву, да и к примитивизму это сложно отнести. А ведь она еще и академик! Мне стыдно... Очень много достойных художников, которые могли бы выставить на этой площадке свои работы, но почему-то Васильева. А три диплома за год — что тут странного? Леонардо курит в сторонке.

Великого Леонардо вспомнили неслучайно. В тех же релизах упоминалось что разносторонние таланты Васильевой можно назвать «свойством Леонардо» — когда у человека хорошо получается все, за что бы он ни брался. Более того, остается принять на веру и дружбу с Пьером Карденом, который приобрел ее полотна в личную коллекцию.



Для меценатства «не считаю себя прочно вставшей на ноги»

Безусловно, торжество красок на выставке присутствует, как и полет мысли, широта воображения. Правда, мало кто из татарстанских художников пришел на выставку. Заочно работы Васильевой похвалил, познакомившись с ними онлайн, например, член Союза художников России и Татарстана Владимир Белов: «Работы сделаны честно, в них есть душа». На самом открытии ему вторил художник-реставратор Благовещенского собора Александр Шубин: «Есть интересное в ваших работах — экспрессия и энергия».

Корреспонденту «Реального времени» удалось задать несколько вопросов «виновнице торжества». В частности, выяснить, что заниматься меценатством и продвижением талантливых, но безденежных художников Васильева не собирается: «Я пока не считаю себя достаточно прочно вставшей на ноги».



На вопрос, почему выставка организована в госмузее, а не на стадионе, например, с приглашением поп-звезды для раскрутки, ведь художнице это было бы по карману, EVA неожиданно ответила, что это неплохая идея, ей интересны разные площадки. Просто госмузей — это статусно, солидная «институция».



Как Васильева относится к тому, что на открытии ее выставки в Казани практически не видно татарстанских художников? Академик на это заметила, что приглашения, в том числе и объявления в соцсетях, были разосланы всем.



— Это личное право каждого приходить на выставку или нет. Я, например, тоже не на всякую выставку пойду, — заявила Евгения Васильева.

Выставка продлится до 3 февраля, так что казанцы могут составить собственное мнение о работах автора.

Безусловно, торжество красок на выставке присутствует, как и полет мысли, широта воображения. Правда, мало кто из татарстанских художников пришел на выставку

«Художники с большой дороги»

История знает немало примеров, когда художники преступали закон. Хотя творчество настоящих великих живописцев, конечно, перевесило их грехи в глазах общества, поэтому параллели с ситуацией Васильевой здесь явно неуместны. Тем не менее приведем несколько случаев, подаривших миру несколько шедевров.

Так, историки утверждают, что в одной из драк на площади Рима итальянский художник Микеланджело Караваджо убил человека, после чего ему пришлось скрываться. Свои муки совести он отразил в картине «Давид с головой Голиафа». Считают, что изображенную отрезанную голову художнику и самому приходилось держать в руках.



Австрийского экспрессиониста Эгона Шиле обвиняют в распространении порнографии — иначе назвать его рисунки современники не могли. Более того, его приговорили к реальному сроку в 1912 году. Зато сегодня его «клубничка» оценивается крайне высоко.



Рыльце в пушку было и у Пикассо — он без зазрения совести купил краденые из Лувра вазы (зная о преступлении продавца) и открыто вписывал их в свои пейзажи.



Гений Ренессанса, живописец и монах Филиппо Липпи соблазнил монахиню. Однако это сошло ему с рук — тем более что пара после специального разрешения поженилась, а работы у Липпи заказывал сам Папа Римский — не судить же гения. Кстати, будущую жену он совратил в женском монастыре, куда был назначен капелланом. Причем это была его ссылка — Липпи уличили в мошенничестве и растрате казны монастыря Сан-Кирико.



Анри Руссо также имел проблемы с законом — в разные периоды жизни он обвинялся в воровстве кассы конторы, в которой служил, неуплате долгов и непредумышленном мошенничестве.



1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов