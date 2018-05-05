Фишман Наталия Львовна
Общая информация
Родилась в г. Куйбышево.
Образование:
Медико-технический лицей (СМТЛ).
Гимназия №11 (международная школа ЮНЕСКО).
Окончила МГИМО (У) МИД России и университете имени Гумбольдтов в Берлине.
Трудовая деятельность:
2010 — 2011 гг. — координатор образовательной программы в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», где участвовала в формировании концепции развития ЦПКиО имени Горького.
2011 г. — советник главы Департамента культуры.
2012 г. — замдиректора Московского института социально-культурных программ.
2012 — 2013 гг. — первый директор по развитию Еврейского музея и центра толерантности. Советник руководителя Департамента культуры Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова.
С марта 2015 г. — помощник президента РТ на внештатной основе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Сайт: www.park.tatar
Дата последнего обновления: 05.05.2018