Фишман Наталия Львовна

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родилась в г. Куйбышево.

Образование:

Медико-технический лицей (СМТЛ).

Гимназия №11 (международная школа ЮНЕСКО).

Окончила МГИМО (У) МИД России и университете имени Гумбольдтов в Берлине.

Трудовая деятельность:

2010 — 2011 гг. — координатор образовательной программы в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», где участвовала в формировании концепции развития ЦПКиО имени Горького.

2011 г. — советник главы Департамента культуры.

2012 г. — замдиректора Московского института социально-культурных программ.

2012 — 2013 гг. — первый директор по развитию Еврейского музея и центра толерантности. Советник руководителя Департамента культуры Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова.

С марта 2015 г. — помощник президента РТ на внештатной основе.

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