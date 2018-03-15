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Как жители «Салават купере» «забомбили» Наталию Фишман

07:00, 15.03.2018 15

Главная по паркам обнадежила соципотечников: теперь их голос может стать решающим

Как жители «Салават купере» «забомбили» Наталию Фишман Фото: mic.tatarstan.ru

Работа с общественными пространствами выходит на новый уровень. Жителям республики предлагают самим определить приоритет среди 216 объектов и решить, какие из них нуждаются в реконструкции в первую очередь. Лимиты финансирования будут известны, как только сформируют федеральный бюджет на 2019—2022 годы. На эти 4 года жители Татарстана смогут сами обозначать, на каких объектах сначала нужно провести работы. «Реальное время» узнало об особенностях онлайн-голосования.

216 общественных пространств на 4 года

Помощник президента РТ Наталия Фишман не раз признавалась, что жители критикуют выбор той или иной площадки, куда профессионалы приходят с реконструкцией.

— Как только я объявляю об общественных обсуждениях, у меня в соцсетях сразу начинается массовая бомбардировка от жителей «Салават купере» с просьбами сделать им парк. Теперь они могут внести свой вариант и голосовать за него. До этого мы работали по перечню объектов, который сначала утверждали с местными администрациями, — открыла пресс-конференцию Наталия Фишман.

На портале госуслуг РТ 14 марта запустили онлайн-голосование среди 216 общественных пространств по всей республике, из них 27 — в Казани. Проголосовать можно только один раз, жителям Казани дали послабление — отдать голос можно за объект в каждом районе плюс за объект в одном из муниципальных образований. Голосование продлится до 20 мая, итоги будут подведены 20 июня. К этому времени сформируют список объектов для благоустройства на 2019 год. Уже осенью или зимой этого года по итогам голосования Наталия Фишман планирует выходить к местным жителям с проектами. За оставшиеся территории также можно будет проголосовать, но их реконструкция уже будет отложена на 2020—2022 годы. Кроме того, можно добавлять «свои» объекты, которым, по мнению местных жителей, требуется особенная помощь. Таким образом, количество общественных пространств может стать больше изначально составленного списка.

Уже осенью или зимой этого года по итогам голосования Наталия Фишман планирует выходить к местным жителям с проектами. Фото Максима Платонова

Лимиты финансирования пока не известны

Сколько объектов можно будет благоустраивать в год и какие на это потребуются средства, пока не известно.

— Президент России велел увеличить лимиты федеральной программы, но как именно поручение будет исполнено, мы не знаем. Сказал, увеличить в два раза, а, может, решат увеличить объемы в четыре раза. Окончательно сможем сказать, когда будет сформирован федеральный бюджет, — пояснила Наталия Фишман по бюджету на 2019—2022 годы.

Раз пока нет точной суммы, то и говорить о конкретном количестве парков в год пока не приходится. Будут опираться на лимиты финансирования и итоги голосования. Зато известно, с чем в этом году работают архитекторы. Изменятся 29 общественных пространств по всему Татарстану, на них выделены 2 млрд рублей республиканских средств и 655 млн рублей из федерального бюджета. Но не исключено, что республика получит дополнительные деньги.

— Мы выбились в регионы-лидеры по реализации программы по формированию комфортной городской среды, а какие-то регионы не освоили деньги, поэтому у нас есть возможность получить дополнительное федеральное финансирование. Нам их обещали отдать, — рассказала Наталия Фишман.

Речь идет примерно об 1 млрд рублей, все средства будут потрачены на парки и скверы. Что касается работы с социальными объектами, которая не так давно была анонсирована в соцсетях, то вся работа на данный момент заключена на этапе проектирования.

Наталия Фишман и Алексей Фролов обратили внимание на то, что вся работа направлена в целом на создание более комфортной среды для проживания. Фото mic.tatarstan.ru

Работа по благоустройству общественных пространств, которую Татарстан начал первым в России, уже стала национальным проектом. Наталия Фишман признает, что за 3 года изменилось отношение людей, которые теперь больше доверяют.

Парки можно будет конструировать

В дальнейшем в приложении и форме онлайн-голосования на портале госуслуг РТ планируют разработать конструктор, с помощью которого можно выбирать, какие функции на какой территории и в каком месте нужны. Наталия Фишман и первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов не раз обращали внимание на то, что вся работа направлена в целом на создание более комфортной среды для проживания. К тому же в этом году Татарстан намерен участвовать в конкурсе для малых городов и сельских поселений, которые могут выиграть федеральные средства на благоустройство. Но не во всех случаях активное участие населения бывает уместным. Например, со строительством ТЦ за Вахитовским холмом вдоль Бутлерова.

— Там здание будет вписано внутрь холма, вопросы благоустройства, конечно, важны. Нужно проработать пешеходные потоки, как они будут идти, все учесть. Но опять-таки обсуждение с населением возможно разве что на этапе эстетики, внешнего вида? Это транзитная территория, а не рекреационная, в первую очередь это работа экспертов, — считает Наталия Фишман.

Юлия Косолапкина
ОбществоНедвижимость Татарстан
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    В Салават Купере очень нужен парк! У нас лишь дворы заставленные машинами и поля вокруг, а так хочется благоустроенный парк, в котором смогут гулять мамы с детьми, подростки смогут заниматься спортом, а пожилые люди находить тень в жаркий день
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  • Анонимно 15 марта
    Мусоросжигательный завод только там не стройте ... иначе никакой парк не спасёт
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  • Анонимно 15 марта
    Конечно, попробовали бы сами пожить в Салават купере, поняли бы почему жители хотят парк! Тут ничего нет, только двадцать 18-этажных коробок и дворы, полные машин... В город ездить невозможно на прогулки, а здесь ничего нет! Кругом пустые поля.... Как на выселках, как прокаженные...
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  • Анонимно 15 марта
    Мусоросжигательному заводу - НЕТ, парку - ДА
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  • Анонимно 15 марта
    Если в Салават купере парк будет, его загадят бездомные собаки. Их там очень много, страшно детей выпускать на улицу
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  • Анонимно 15 марта
    Зачем вам парк? Гуляйте в лесу, собирайте грибы и ягоды и будет вам счастье.
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    Анонимно 15 марта
    А зачем парков понастроили по всему городу? Облагораживают еще, денежки вкладывают. Мы, жители Салават Купере, в "добрых" советах не нуждаемся. Мы так же нуждаемся в благах цивилизации, как и жители центра города. Я живу там одна, в лес гулять я не пойду, спасибо. У меня прекрасные добрые соседи с маленькими детьми, которые ничем не отличаются от детишек, имеющих возможность гулять в парке Горького и близлежащих скверах
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  • Анонимно 15 марта
    Хотим очень,чтобы построили парк для прогулок с детьми в Салават Купере!!!Он очень нужен жителям района!!!А мусоросжигательный завод не нужен нам!!!!!Правительство и уважаемый президент услышьте нас!
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  • Анонимно 15 марта
    В Салават Купере очень нужен парк, чтобы гулять с детьми!!! А в МСЗ мы не нуждаемся, его надо строить в другом месте, где нет жилищных комплексов !!!
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  • Анонимно 15 марта
    Парк в Салавате нужен однозначно.
    Жилой комплекс находится достаточно далеко от центра города. Не все имеют возможность выезжать гулять в городские парки.
    Хватит строить заводы около нас!!!
    Постройте на парк!!!
    Мы тоже люди!!!
    В Салавате много детей.
    Дайте нам дышать чистым воздухом
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  • Анонимно 15 марта
    Нам нужен очень очень парк!!! МСЗ-это бомба замедленного действия!!!
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  • Анонимно 15 марта
    Мусоросжигательному заводу - НЕТ, парку - ДА
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92563-v-tatarstane-zapustili-onlayn-golosovanie-po-parkam
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  • Анонимно 15 марта
    Нужен парк между Салават купере и Радужным там как раз участок пустой.
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  • Анонимно 15 марта
    Столько подписей собрано против МСЗ, митингов- а его все равно собираются строить! Нас не слышат и не видят!
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  • Анонимно 16 марта
    даешь парк в Салават Купере!
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