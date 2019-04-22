Набережная озера Кабан первой в России получила премию International Planning Excellence Awards 2019

Набережная озера Кабан удостоена международной награды в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award.

Церемония награждения состоялась 5 апреля в рамках National Planning Conference в Сан-Франциско (Калифорния). Проект, реализованный в центре Казани, пока единственный в России, получивший эту награду.



Также проект набережной озера Кабан получил специальную награду жюри за превосходное международное сотрудничество.



Помощник президента РТ Наталия Фишман отметила, что в этом году планируется завершить вторую очередь благоустройства Кабана.



Напомним, что в прошлом году был завершен первый этап благоустройства набережной озера Кабан. Всего в Казани было обустроено 8 общественных пространств за 1,3 млрд рублей.

