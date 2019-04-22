Набережная озера Кабан первой в России получила премию International Planning Excellence Awards 2019
Набережная озера Кабан удостоена международной награды в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award.
Церемония награждения состоялась 5 апреля в рамках National Planning Conference в Сан-Франциско (Калифорния). Проект, реализованный в центре Казани, пока единственный в России, получивший эту награду.
Также проект набережной озера Кабан получил специальную награду жюри за превосходное международное сотрудничество.
Помощник президента РТ Наталия Фишман отметила, что в этом году планируется завершить вторую очередь благоустройства Кабана.
Напомним, что в прошлом году был завершен первый этап благоустройства набережной озера Кабан. Всего в Казани было обустроено 8 общественных пространств за 1,3 млрд рублей.
Справка
Премия International Planning Excellence Awards 2019 учреждена Американской ассоциацией планирования (American Planning Association) – признанной во всем мире профессиональной организацией, представляющей сферу городского и регионального планирования в США.
Награда в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award вручается за образцовое городское планирование.
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