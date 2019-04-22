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Набережная озера Кабан первой в России получила премию International Planning Excellence Awards 2019

12:43, 22.04.2019
Набережная озера Кабан первой в России получила премию International Planning Excellence Awards 2019

Набережная озера Кабан удостоена международной награды в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award. 

Церемония награждения состоялась 5 апреля в рамках National Planning Conference в Сан-Франциско (Калифорния). Проект, реализованный в центре Казани, пока единственный в России, получивший эту награду.

Также проект набережной озера Кабан получил специальную награду жюри за превосходное международное сотрудничество.

Помощник президента РТ Наталия Фишман отметила, что в этом году планируется завершить вторую очередь благоустройства Кабана.

Напомним, что в прошлом году был завершен первый этап благоустройства набережной озера Кабан. Всего в Казани было обустроено 8 общественных пространств за 1,3 млрд рублей.

Справка

Премия International Planning Excellence Awards 2019 учреждена Американской ассоциацией планирования (American Planning Association) – признанной во всем мире профессиональной организацией, представляющей сферу городского и регионального планирования в США.  
Награда в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award вручается за образцовое городское планирование.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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