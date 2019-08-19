От вандализма к дискуссии — «художников» с Кабана позовут на разговор о граффити

После инцидента на набережной Наталия Фишман-Бекмамбетова организует большую дискуссию об уличном искусстве

В Казани достаточно быстро нашли вандала, который в компании двух друзей изрисовал набережную Кабана в ночь на субботу. Еще оперативнее эту «живопись» удалила с помощником из числа рядовых казанцев Наталия Фишман-Бекмамбетова. Уже в воскресенье утром помощник президента республики приехала на озеро с молодым человеком, который очистил все поверхности специальным составом. Набережная приняла свой обычный нарядный вид, «художники» задержаны, а главная по паркам сообщила «Реальному времени», что готовит большую публичную дискуссию на тему граффити и вандализма.

Год без происшествий



Неизвестные вандалы с размахом отметили пятницу: в ночь на субботу изуродовали объекты на набережной озера Кабан. Утром взорам гуляющих открылась обильная и малохудожественная роспись на ограждениях и скамейках, информационных стендах и электрощитовой коробке.

Открытие реконструированной набережной летом 2018 года стало большим событием: долгие годы до этого вдоль Кабана прогулочной зоны практически не было. Облагораживали набережную с большим вниманием к деталям: здесь появилось абсолютно европейское общественное пространство, удобное и для неспешной ходьбы, и для безмятежного чтения у воды, и для прогулок с детьми. Отдельные зоны отведены для водных растений, которые помогают озеру в самоочищении.

Больше года новое общественное пространство, которое негласно называют главным инстаграм-спотом города, прожило без происшествий. Видимо, неизвестные граффитисты решили исправить этот досадный момент и добавить головной боли Наталии Фишман-Бекмамбетовой, которая была идейным вдохновителем и руководителем проекта благоустройства озера.

В работе ночных хулиганов особой эстетики никто не смог найти. Фото instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Надписи без эстетики и смысла

Возможно, если бы внезапный «подарок» городу нес в себе высокую художественность, все случилось бы не так быстро. Но в работе ночных хулиганов особой эстетики никто не смог найти (да и не очень старались): это беспорядочные надписи черного и коричневого цвета, в которых с трудом различаются слова Box Far.

Фишман-Бекмамбетова отреагировала молниеносно: в своем «Инстаграме» уже в воскресенье утром она опубликовала сториз, на котором человек, вооруженный тряпкой и пульверизатором, оттирает буквы, причем довольно успешно. Наталия Львовна рассказала, что специалист использовал специальный состав для выведения граффити-краски с поверхности.

Итог работы ночных художников не впечатляет: надписи продержались всего полтора дня, на набережной наведен порядок.

Надписи продержались всего полтора дня. Фото instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Праведный гнев и миролюбивые горожане в «Инстаграме»

Фишман-Бекмамбетова в своем аккаунте в соцсети попросила помочь ей в поимке вандалов. В том числе она обращалась и к граффити-сообществу: может быть, там узнают «коллег» по почерку.

Мнения в комментариях разделились: кто-то советует найти и оштрафовать вандалов, чтоб было неповадно. Некоторые кровожадные комментаторы предлагают пойти по пути средневековой Европы и отрубить преступникам руки. Но большинство придерживаются мирного решения вопроса: направить энергию ночных художников в позитивное русло и предложить им разрисовать стену в детском саду или украсить город в специально отведенных для этого местах. Впрочем, есть комментаторы, которые уверены: суть этого перформанса была именно в болезненном самовыражении, рисовать там, где разрешено, вандалам просто неинтересно.

«Если бы это не три пьяных подростка что-то накалякали…»

«Реальное время» связалось с Наталией Фишман-Бекмамбетовой, чтобы узнать, кто помогал ей удалять граффити на набережной и какое решение проблемы она видит. По ее словам, молодой человек просто написал ей в комментариях к посту в Instagram, что он знает, как оттереть ПВХ.

— Приехал, привез балончик этого средства. Просто так много, чтобы оттереть все сразу, у него не было, но мы скоро закупим это средство и обязательно удалим последние следы. Эта вообще история не про меня. Важно, что казанцам было важно найти балончик, приехать и оттереть. Вообще, я считаю, это нормальная человеческая реакция.

— Как решить проблему вандализма с граффити?

— Мое мнение — нужно разбираться в вопросе. Мы говорим о том, что есть художники, которые выступают с активной социальной и политической повесткой, которые рисуют граффити как Бэнкси на разделительной стене между Израилем и Палестиной. Есть не граффитисты, но тоже художники, которые ставят качели в разделительной стене между США и Мексикой. Они ставят политически и социально острые вопросы, и это совсем другая тема. Существуют художники, которые работают согласованно, в рамках паблик-арта. Они разукрашивают фасады, у нас есть большая программа и много таких объектов в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и много где еще. Есть художники, деятели, которые заявляют таким способом миру о собственном существовании. И если некоторые типы художников заинтересованы в том, чтобы в специально отведенном месте реализовывать себя, то какие-то граффитисты совершенно точно в этом заинтересованы не будут.

Поэтому нужно понимать, что победить это невозможно и не нужно ставить такую задачу. И я вам честно скажу, если бы это было — не три пьяных подростка, которые что-то накалякали, а какое-то достойное художественное высказывание, может быть, вопрос стоял бы по-другому. Может, мы даже не стали бы это немедленно уничтожать.

«Обсудили с представителями сообщества URAM возможные площадки»

В ближайшее время Наталия Фишман с командой намерена провести дискуссию на эту тему с казанскими (и не только) граффитистами и муниципальными службами. «Для того, чтобы сформировать позицию, как мы к этому относимся. Потому что иногда лучше оставить, чем закрасить». Возможно, к дискуссии привлекут и «граффитистов» с Кабана. Это трое молодых людей 18, 23 и 24 лет, в отношении которых завели уголовное дело по статье «вандализм».

— Я как раз в 24 года провела конкурс на концепцию Кабана. Т. е. это не какие-то неумные дети, а совершенно взрослые люди. Мы с ними обязательно пообщаемся, как только МВД предоставит такую возможность, — отметила помощник президента республики.

В Минмолодежи также прокомментировали тему вандализма на набережной Кабана. На вопрос «Реального времени», не пришла ли пора создать для любителей граффити в городе свои площадки, где их творчество будет допустимо, а также можно ли рассмотреть для этих целей пространство под мостом Миллениум, министр ответил так:

— Этот вопрос поднимался многократно. После инцидента на набережной еще раз обсудили с представителями сообщества URAM возможные площадки для творчества на постоянной основе. На сегодняшний день реализуется только одноразовый формат: находится место и предоставляется для граффити. Договорились, что ребята предложат варианты для реализации подобного творчества, в том числе формат и место, — сообщил нашему изданию министр молодежи республики Дамир Фаттахов.