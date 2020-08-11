Студенты создают новый облик Старо-Татарской слободы в Казани

Помощник президента и префект «Старого города» призвали молодежь создать новые акценты в туристическом квартале на набережной Нижнего Кабана

Фото: Радиф Кашапов

Юбилейный десятый воркшоп по Старо-Татарской слободе проходит сейчас в Казани. В этом году исполняется 30 лет с первого опыта переосмысления данной территории. «Реальное время» побывало на презентации результатов первого этапа воркшопа и задумалось, почему идеи предыдущих победителей не были воплощены в жизнь.

Чей это берег?



«РЕ-Школа» — это проект архитектурного бюро «Рождественка» и многих других институтов, включая Высшую школу урбанистики НИУ ВШЭ, Министерства культуры России. Его инициатор — Наринэ Тютчева, эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, руководитель данного архбюро. В этот раз участниками воркшопа исследовалась территория, ограниченная набережной Нижнего Кабана, улицами Тукая, Назарбаева и Фатыха Карима. По сути, это туристический квартал слободы и часть его промышленных построек, вдоль которой сейчас идет набережная.

Цель работы была обозначена, как «Комплексная междисциплинарная оценка территории с целью исследования ее генетики, выявления проблем и формирования предложения по комплексному развитию с сохранением ее уникальности». Собравшись в центре «Смена», группа представила результаты комплексного исследования. Как пояснил Роберт Гарипов, глава префектуры «Старый город», в конце месяца она должна показать мастер-план территории, основу проекта благоустройства Старо-Татарской слободы. Впрочем, один из инициаторов проекта — помощник президента Наталия Фишман-Бекмамбетова предложила с этим повременить:

— Я не уверена, что мы должны ставить этот срок, я думаю, что надо его сдвинуть, и нормально, серьезно, глубоко поработать. По той глубине, которую мы сегодня увидели, я не уверена, что мы готовы что-то сдавать.

Фишман-Бекмамбетова посоветовала поизучать объявления и посмотреть, что из зданий в слободе выставлено на продажу

В частности, Фишман-Бекмамбетова посоветовала поизучать объявления и посмотреть, что из зданий в слободе выставлено на продажу: «Вот по этим всем зданиям нужно, предлагать еще и функциональное насыщение. Мы знаем, как минимум, три или четыре здания, которые можно брать и делать, и это будет как раз полезная работа, и для государства, и потенциальным девелоперам полезна».

Также полезным фактом оказался статус водоохранных зон — не стоит ли ее расширить? «Мы думаем, что границы следует отодвинуть вглубь, — сказала Наринэ Тютчева. — Собственник будет платить меньше за землю, которую по факту не сможет использовать. И появится полноценная набережная».

— Честно вам скажу, — ответила помощника президента, — на противоположной стороне мы собственников выгоняли, запрещали им застройку. Может быть, расширить набережную — не такая уж плохая идея.



Позже она резюмировала: «Мне кажется, что важно наличие образа. Образа нету. Ясно, что вы закопались в анализ. Мне хочется, чтобы вы полюбили эту территорию».

Стены «Смены» украшали их множественные наброски, на которых слобода выглядела зачастую живее, чем она есть

Хватит интерактива, даешь выход к Волге

Воркшоп «Рождественки» (известной казанцам по комплексу «Кловер-Хаус», он же «Утюг») — десятый по слободе. Первый прошел в 1990 году. Как заметила старший преподаватель кафедры градостроительства КГАСУ, заслуженный архитектор РТ Фарида Забирова, все их результаты были воплощены лишь частично. Всему виной перемены в истории, экономике, влиянии частных интересов. Она изрядно покритиковала работы студентов, заявив, что в их случаях за 10 дней были готовы проекты, и порекомендовав удалить некоторые слайды вообще. Впрочем, молодежный статус воркшопа был и на пользу — это был взгляд на слободу со стороны приезжих (участвовали студенты и выпускники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани, всего 21 человек) и местных (156 жителей) одного возраста. Стены «Смены» украшали их множественные наброски, на которых слобода выглядела зачастую живее, чем она есть.

Что же заметила приезжая молодежь? К примеру, их насторожила замена исторического контекста интерактивным — очевидно, имеется в виду обилие «ряженых» татар, декоративных строений в слободе и явный недостаток реальной жизни с былыми контекстами.

Зато они сходу распознали давний потенциал поперечных улиц, это не только Фатыха Карима, но и Сафьян, и Кунче, даже КСК, которые, во-первых, свяжут ее с Ново-Татарской слободой, а потом и с Волгой. Это рифмуется с тем, что на этой неделе планируется публичное обсуждение «Ново-Татарки», тема которой внезапно стала актуальной на прошлой неделе после презентации ее реновации при участии десятков владельцев территории.

Кроме того, студенты выделили, наряду с писателями и муллами, важных деятелей слободы — купцов, а именно три фамилии — Юнусовы, Апанаевы и Крестовниковы. Дома, принадлежавшие торговцам кожей и мехом Апанаевым выстраиваются не только в туристический маршрут — они дают возможность создать новые точки притяжения как для туристов, так и для жителей города.

Наибольший потенциал рабочая группа видела в набережной, вероятно, здесь дело и в инициаторах проекта, и в примере противоположного берега

Очевидно, что наибольший потенциал рабочая группа видела в набережной, вероятно, здесь дело и в инициаторах проекта, и в примере противоположного берега, который откроется этим летом. Упомянутая нами ранее береговая зона, как объект охраны, обговаривалась многократно всеми экспертами встречи.

«Ушли живые моменты, а здесь они еще худо-бедно сохранились»

Любопытно, что набережная слободы уже живет по своим законам — студенты подметили здесь много следов жизнедеятельности (это не считая спонтанных кальянных вечеринок в южной части) — при этом эта бурная активность не меняет окружающий ландшафт, хотя здесь и ожидается открытие завода Петцольда и здания фабрики Крестовниковых после реновации. Кстати, именно на башню пивного завода, а также учебный комбинат «Татстрой» обратила внимание Тютчева, сказав, что высотный центр и поворот набережной будет ими подробно изучен.

— Вот вы показывали ее странности, — делилась выводами Дарья Толовенкова, заместитель главного архитектора города, — там где строительные косяки, бардак, при этом видна жизнь, поэтичность. Мы говорили, что утрачена Федосеевская набережная (ныне Кремлевская — прим.ред.), ушли живые моменты, а здесь они еще худо-бедно сохранились. Как сделать так, чтобы не потерять их в рамках реконструкции, пусть даже очень благородной?

Мысль ее продолжила Марья Леонтьева, координатор Центра прикладной урбанистики в Казани, работающая над концепцией исторического центра: «Мне хотелось бы, чтобы идентичность и уклады были представлены в социально-культурном аспекте. У вас не прозвучала мысль, что эта слобода — духовно-просветительский центр, а уже потом — промышленный. В функциональном программировании слободы это надо учитывать».

В таймлайне студенты отметили 1860 год, а потом резко перешли на постреволюционный период

При этом в таймлайне студенты отметили 1860 год, а потом резко перешли на постреволюционный период, совершенно упустив эпоху появления новометодных медресе, первую революцию, свободу слова, расцвет печати, движения джадидизма — словом все, что ассоциируется с городскими татарами. Возможно, участники учтут это в будущем, например, прочитав опубликованные на нашем сайте труды Радика Салихова и Лилии Габдрафиковой.