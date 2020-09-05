«Нам бы дорогу, и мусор вывезти, может, и туристы заедут»: как в Шигалях судьбу Голубых озер решали
Команда Фишман-Бекмамбетовой собирает новые наказы казанцев и высокогорцев для концепции туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана»
Бурная дискуссия развернулась в маленьком ДК Шигалей в конце этой недели. Жителей окрестных поселков пригласили обсудить концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана». Проект Наталии Фишман-Бекмамбетовой уже вышел в финал конкурса АСИ и всерьез претендует на получение федеральных миллионов на превращение 4,8 тысячи гектаров заповедных земель вокруг Голубых озер в экотуристический рай. В границы нового проекта главным образом войдут земли Авиастроительного района, территории вблизи Голубых озер, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — Шигали и Озерный. Как выяснилось в ходе двухчасовой встречи проектировщиков с сельчанами, гораздо больше судьбы заповедника местное население волнуют простые, житейские заботы — отсутствие хорошего интернета, перебои с водой и «лютые» пробки на Сухой Реке при въезде в Казань. О том, как высокогорцы оценивают перспективы появления экотуристов на своей земле, — в репортаже «Реального времени».
«Не то, чтобы мне не было дела до Голубых озер...»
В сельском Доме культуры к назначенному времени собралось около полусотни человек из поселков Шигали и Озерный — педагоги местных школ и сотрудники исполкомов, предприниматели и неравнодушные жители. Вводную на себя взял модератор обсуждения Алексей Коннов.
— Когда проектируются те или иные объекты благоустройства экологических кластеров, в целом благоустройство комфортного места жительства того или иного населенного пункта, разговор с местными жителями обязателен. В связи с этим мы собираемся на такие общественные слушания. Это не какой-то сход граждан, который решает какие-то проблемы, это слушания, которые помогают нам лучше понять ту территорию, на которой будут проектироваться те или иные вещи, — объяснил он, передав слово главе исполкома Высокогорского района Дамиру Шайдуллину.
— Здесь не проблемы сельского поселения мы собрались обсуждать, мы собрались совместно поработать и понять, как вы видите данную территорию в будущем. <…> Прошу вас активнее участвовать, — призвал чиновник.
Весть о том, что внушительную по размерам территорию вокруг Голубых озер планируют превратить в комплекс для экотуризма, разнеслась в августе этого года. Проект под названием «Зеркала Татарстана» вышел в финал Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма в России. Главной его целью называется разгрузка Голубых озер за счет создания инфраструктуры для экотуризма на близлежащих землях: прокладку пеших троп, веломаршрутов, развития событийного направления. 16 октября конкурсная комиссия из 30 проектов выберет и объявит 10 победителей̆, которые получат щедрые гранты на развитие «бережной» туристической инфраструктуры.
До этого момента команде помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой совместно с архбюро Orchestra предстоит доработать концепцию с учетом мнений экспертного сообщества (экологов, бизнеса, местных властей), а также жителей территорий в границах кластера. Поэтому открытые обсуждения с татарстанцами в разных частях Высокогорского района и Казани продолжат проходить в сентябре.
Надо сказать, стартовала дискуссия в Шигалях со скрипом — большинство собравшихся все-таки пришли поговорить о проблемах именно своего села и района, причем главным образом бытовых, а до начала обсуждений мало кто из присутствующих в принципе понимал, что спрашивать их будут о судьбе всей территории кластера и экотуризме.
Работать участникам встречи предлагалось по традиции в группах по 7—10 человек. Для каждой из них на столах были подготовлены маркеры, бумага, карты кластера с обозначениями Голубых озер и ряда ключевых достопримечательностей. Первое, что попросила сделать гостей встречи второй модератор, куратор социокультурных проектов архбюро Orchestra Ольга Ищенко, это оценить по шкале от нуля до 100% перспективы близлежащих территорий для развития экотуризма.
Правда, очень скоро возник резонный вопрос: судя по предложенной карте, Шигали почти не попали в зону проектирования, и даже, чтобы просто найти поселок на карте, организаторам встречи потребовалось около 10 минут. Территория, как поясняли проектировщики, отнесена к «стратегической», не основной зоне проекта, к которой планируется приступить в течение 10 лет.
Затем модераторы попросили высказаться тех, кто оптимистично «проголосовал» за 100-процентные перспективы и тех, кто дал скромные оценки в 50%. Микрофон передали местному жителю Василию Ислаеву.
— У нас здесь, в Шигалинском лесу, очень много сухостоя, здесь, я думаю, если очистить территорию леса, я думаю, очень много мест, где можно пройтись, есть дорога для лошадей, где люди катаются на квадроциклах. Отдельно можно лыжную тропу проложить. Я считаю, что эта территория в любом случае необходима для ведения здорового образа жизни. Эта территория очень привлекательна для экологического туризма, — высказался он.
— А если говорить про всю территорию масштабно? Про Голубые озера в том числе, про ближайшие поселения? — уточнила Ольга Ищенко.
— В целом, честно говоря, не знаю, — признался местный житель, а по залу тем временем вновь прокатилась волна перешептываний о том, что территория Шигалей и Озерного со всеми местными достопримечательностями мало попадает под фокус внимания проектировщиков.
— Если проект заработает и Семиозерный монастырь начнет привлекать туристов, я очень надеюсь, что нас это тоже коснется в части дорог, чистоты. Не то чтобы мне не было дела конкретно до Голубых озер, но это, понимаете, от нас далеко. Но мы здесь живем, мне это ближе, — объяснила жительница соседнего поселка Озерный Эльмира Хаматова. — Я не знаю о проблемах Семиозерного монастыря и о том, чего ему не хватает, но, если вы хотите его разгрузить от туристов немножко, обустройте нам территорию вот здесь вот, между мечетью и клубом, может и к нам туристы будут заезжать, у нас очень красивые места.
«Люди вынуждены стоять в пробках на Сухой Реке, в Кадышево, а вы будете туда привлекать туристов»
Озвучили местные жители и свои опасения по поводу возможного ухудшения экологической обстановки вблизи своих домов из-за будущего «неконтролируемого» потока туристов. «Ведь уничтожат остатки наших природных достопримечательностей, этого боимся», возмущались участники обсуждения. В ответ модераторы пытались объяснить, что проект освоения этих земель как раз и имеет экологический уклон, а главная его цель — создать и удерживать баланс между туристическим интересом и сохранением природных красот, развивать «ответственную экономику».
Еще более острым вопросом обсуждений стала инфраструктура поселков, а точнее, ее отсутствие. После первого получаса робких выступлений все чаще и громче стало озвучиваться беспокойство местных жителей из-за отсутствия дублера региональной дороги 16К — Сухая Река — Берновые Ковали, что создает огромные проблемы жителям Озерного, Семиозерок и Шигалей.
— Я пока не совсем понимаю, что вы подразумеваете под словом «экотуризм», пока для меня это больше красивый бренд для инвесторов, — признался сосед Хаматовой Ильнар Мухаметшин. — Но знаю, что весь летний период люди, которые едут в Шигали и из Шигалей и Озерного в город вынуждены стоять в пробках на Сухой Реке, в Кадышево. Вы делаете магнит из того места, куда и так сложно попасть, будете туда привлекать туристов. И есть опасения, что наши проблемы только усугубятся. То есть, решая эту локальную проблему, решайте и вопрос доступности: будет ли какая-то объездная. Люди уезжают из города, чтобы стать более автономными, дикими, а вы снова туристов гоните к нам поближе.
— У меня такие сомнения. И сейчас, когда мы приезжаем на Голубые озера, там все в мусоре. Приезжаем и увозим с собой большие пакеты, потому что сердце болит, невозможно все это так оставлять. А что будет дальше, когда пойдут скопом туристы? У нас из села не могут никак организовать вывоз мусора. И здесь, и в соседних селах творится полное безобразие. А как там будет? Вы предусмотрели в своем проекте? В Семиозерке та же самая история. А монахи вообще согласны, чтобы к ним туристы ехали? Вопросов немало. Проехать очень сложно в Семиозерку, дорога узкая и необихоженная, проехать к нам — я который день стою в пробке. Поэтому сразу, мне кажется, надо предусмотреть дорогу, — поддержала соседа другая жительница Шигалей Галина Калиниченко.
— Спасибо, мы обязательно учтем все ваши предложения, для этого мы здесь и собрались. На нашем сайте есть карта, на которой можно отметить проблемы территорий, интересные места, на которые вы хотите обратить внимание. Мы попросим администрацию отправить ссылку в чат жителей, — направляла выступающих Ольга Ищенко, в который раз напоминая, что главной темой обсуждений все-таки является ТРК «Зеркала Татарстана».
С подачи модераторов высокогорцы рассказали об особенностях своего края, выгодно отличающих его от других и способных привлечь туристов. В качестве главных мест притяжения округи участники обсуждений называли полный грибов и ягод Шигалинский лес — чистую и полудикую зеленую зону, разделяющую старую и новую части поселка, рыбацкое озеро и родник в Озерном, за водой из которого едут даже из Казани. Похвастаться восточная часть района может и талантливыми людьми: фермерами, готовыми реализовывать домашнее мясо, яйца и молочку, садоводами, торгующими дизайнерской икебаной, ремесленниками, экскурсоводами-краеведами и аниматорами, которые будут рады появлению здесь организованного турпотока и увеличению рынков сбыта, сейчас ограниченного соседями по улице.
«Оля, а интернет можно написать? Нам бы аптеку еще»
Позже фокус беседы вновь вернулся к теме инфраструктуры, но уже в более упорядоченном формате. Модераторы предложили участникам встречи еще раз поработать в группах и сформировать список инфраструктурных объектов, которых не хватает кластеру проекта «Зеркала Татарстана», при этом, указав для кого конкретно будут полезны те или иные объекты. Гости обсуждений с энтузиазмом взялись за списки, на этот раз сказать что было почти что каждому.
«Оля, а интернет можно писать? И нам бы аптеку еще», — обратилась к модератору одна из жительниц Шигалей, вызывая понимающие улыбки «соседей по парте». Модератор Алексей Коннов снова призывал всех говорить не только о проблемах конкретных поселений, а обо всем кластере, но у людей, по всей видимости, наболело.
— Прежде всего хотелось бы, чтобы была доступная среда для инвалидов, детей и взрослых — спуски, дороги. Мне самой хотелось бы, чтобы были лодочные прогулки. У нас в Шигалях большая река Солонка, где плотина. Катамараны, лодочные прогулки для семей. Если это касается нашего поселения, то нам остро необходим торговый центр, элементарно хороший продуктовый магазин. Хотелось бы видеть парки в каждом поселке, в которых будут фонтаны, лавочки, велосипедные дорожки, каток для наших детей, — рассуждала жительница Озерного Эльвира Альмухаметова.
— Эльвира все сказала, можно только добавить, — продолжала перечислять Эльмира Хаматова. — Дороги — в Семиозерский монастырь элементарно автобус проехать не может, потому что дорога там не подходит по параметрам. У нас нет интернета, все туристы нуждаются в интернете, и не таком, как у нас — он еле дышит. Кэмпинг, велодорожки…
— А где именно все это должно находиться, где это нужно, как вы считаете? — уточнил модератор.
— Мы же про себя говорим. Я не знаю про Кадышево, я знаю, где у нас надо, — повторяла Хаматова. — Точка проката нужна около плотины, я считаю. Аптеку нужно — очень хотят люди хоть один нормальный медпункт. И я все-таки предлагаю экодеревню, трогательный зоопарках минимум, небольшой огород. Это может быть интересно туристам. А пока у нас у каждого на участке своя экодеревня. Но мы бы очень хотели, чтобы было место, где мы могли бы излишки сельхозпродукции реализовывать.
По словам Ольги Ищенко, создание экодеревни с фермерской ярмаркой и павильонами ремесленников как раз есть в планах проектировщиков, и активность местных жителей в этом направлении, возможно, получится реализовать.
— Так, можно я скажу, — попросил микрофон Дамир Хайрутдинов из поселка Озерный. — Мы так вас понимаем: вы хотите привлечь к нам туристов. Но все начинается с жителей. Чтобы сюда кто-то приехал нужна дорога, развязка. Велодорожки, пункт проката с теми же лыжами — и для жителей, и для туристов. Дальше — нет интернета и телевидения. Даже если зайти в магазин на Озерном, оплата с телефона не проходит, телефон в воздух подбрасываем, чтобы деньги ушли. Парки хотим видеть, с детскими зонами, освещением. Магазин плюс аптеку, поликлинику, чтобы хоть какую-то элементарную могли оказать медпомощь. Нужно решить проблему в поселках с водой — это касается как качества, так и давления. Как жителям, так и туристам нужны мусорные контейнеры… Нам бы дорогу и мусор вывезти, может, и туристы заедут.
Кроме того, по словам местных жителей, в районе остро ощущается нехватка мест в школах и детских садах: единственная школа в поселке Озерный переполнена, как и новый детский сад в Шигалях.
Под занавес встречи слово взяла руководитель рабочей группы по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма при фонде «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина. Поблагодарив участников обсуждений за продуктивную работу, она подчеркнула, что ни одна озвученная мысль и идея не будет забыта, а каждое предложение будет зафиксировано и обдумано проектировщиками.
— Где-то мы утвердились в наших решениях, потому что разработки уже есть. Где-то действительно сегодня прозвучало множество новых идей, которые войдут в работу, — пообещала специалист. — Мы будем надеяться, что мы победим, и эта территория войдет в топ-10, получит финансовые или, возможно, политические выгоды, и мы будем иметь новую инфраструктуру, жить по-новому. Потому что развитие любого туризма, в данном случае экологического, прежде всего направлено на то, чтобы улучшать благосостояние местного населения.
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