«Нам бы дорогу, и мусор вывезти, может, и туристы заедут»: как в Шигалях судьбу Голубых озер решали

Команда Фишман-Бекмамбетовой собирает новые наказы казанцев и высокогорцев для концепции туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана»

Фото: Ринат Назметдинов

Бурная дискуссия развернулась в маленьком ДК Шигалей в конце этой недели. Жителей окрестных поселков пригласили обсудить концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана». Проект Наталии Фишман-Бекмамбетовой уже вышел в финал конкурса АСИ и всерьез претендует на получение федеральных миллионов на превращение 4,8 тысячи гектаров заповедных земель вокруг Голубых озер в экотуристический рай. В границы нового проекта главным образом войдут земли Авиастроительного района, территории вблизи Голубых озер, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — Шигали и Озерный. Как выяснилось в ходе двухчасовой встречи проектировщиков с сельчанами, гораздо больше судьбы заповедника местное население волнуют простые, житейские заботы — отсутствие хорошего интернета, перебои с водой и «лютые» пробки на Сухой Реке при въезде в Казань. О том, как высокогорцы оценивают перспективы появления экотуристов на своей земле, — в репортаже «Реального времени».

«Не то, чтобы мне не было дела до Голубых озер...»

В сельском Доме культуры к назначенному времени собралось около полусотни человек из поселков Шигали и Озерный — педагоги местных школ и сотрудники исполкомов, предприниматели и неравнодушные жители. Вводную на себя взял модератор обсуждения Алексей Коннов.

— Когда проектируются те или иные объекты благоустройства экологических кластеров, в целом благоустройство комфортного места жительства того или иного населенного пункта, разговор с местными жителями обязателен. В связи с этим мы собираемся на такие общественные слушания. Это не какой-то сход граждан, который решает какие-то проблемы, это слушания, которые помогают нам лучше понять ту территорию, на которой будут проектироваться те или иные вещи, — объяснил он, передав слово главе исполкома Высокогорского района Дамиру Шайдуллину.

— Здесь не проблемы сельского поселения мы собрались обсуждать, мы собрались совместно поработать и понять, как вы видите данную территорию в будущем. <…> Прошу вас активнее участвовать, — призвал чиновник.

«Здесь не проблемы сельского поселения мы собрались обсуждать, мы собрались совместно поработать и понять, как вы видите данную территорию в будущем», — призвал чиновник

Весть о том, что внушительную по размерам территорию вокруг Голубых озер планируют превратить в комплекс для экотуризма, разнеслась в августе этого года. Проект под названием «Зеркала Татарстана» вышел в финал Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма в России. Главной его целью называется разгрузка Голубых озер за счет создания инфраструктуры для экотуризма на близлежащих землях: прокладку пеших троп, веломаршрутов, развития событийного направления. 16 октября конкурсная комиссия из 30 проектов выберет и объявит 10 победителей̆, которые получат щедрые гранты на развитие «бережной» туристической инфраструктуры.

До этого момента команде помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой совместно с архбюро Orchestra предстоит доработать концепцию с учетом мнений экспертного сообщества (экологов, бизнеса, местных властей), а также жителей территорий в границах кластера. Поэтому открытые обсуждения с татарстанцами в разных частях Высокогорского района и Казани продолжат проходить в сентябре.

Надо сказать, стартовала дискуссия в Шигалях со скрипом — большинство собравшихся все-таки пришли поговорить о проблемах именно своего села и района, причем главным образом бытовых, а до начала обсуждений мало кто из присутствующих в принципе понимал, что спрашивать их будут о судьбе всей территории кластера и экотуризме.

До начала обсуждений мало кто из присутствующих в принципе понимал, что спрашивать их будут о судьбе всей территории кластера и экотуризме

Работать участникам встречи предлагалось по традиции в группах по 7—10 человек. Для каждой из них на столах были подготовлены маркеры, бумага, карты кластера с обозначениями Голубых озер и ряда ключевых достопримечательностей. Первое, что попросила сделать гостей встречи второй модератор, куратор социокультурных проектов архбюро Orchestra Ольга Ищенко, это оценить по шкале от нуля до 100% перспективы близлежащих территорий для развития экотуризма.

Правда, очень скоро возник резонный вопрос: судя по предложенной карте, Шигали почти не попали в зону проектирования, и даже, чтобы просто найти поселок на карте, организаторам встречи потребовалось около 10 минут. Территория, как поясняли проектировщики, отнесена к «стратегической», не основной зоне проекта, к которой планируется приступить в течение 10 лет.

Затем модераторы попросили высказаться тех, кто оптимистично «проголосовал» за 100-процентные перспективы и тех, кто дал скромные оценки в 50%. Микрофон передали местному жителю Василию Ислаеву.

— У нас здесь, в Шигалинском лесу, очень много сухостоя, здесь, я думаю, если очистить территорию леса, я думаю, очень много мест, где можно пройтись, есть дорога для лошадей, где люди катаются на квадроциклах. Отдельно можно лыжную тропу проложить. Я считаю, что эта территория в любом случае необходима для ведения здорового образа жизни. Эта территория очень привлекательна для экологического туризма, — высказался он.

Ольга Ищенко попросила оценить по шкале от нуля до 100% перспективы близлежащих территорий для развития экотуризма

— А если говорить про всю территорию масштабно? Про Голубые озера в том числе, про ближайшие поселения? — уточнила Ольга Ищенко.

— В целом, честно говоря, не знаю, — признался местный житель, а по залу тем временем вновь прокатилась волна перешептываний о том, что территория Шигалей и Озерного со всеми местными достопримечательностями мало попадает под фокус внимания проектировщиков.

— Если проект заработает и Семиозерный монастырь начнет привлекать туристов, я очень надеюсь, что нас это тоже коснется в части дорог, чистоты. Не то чтобы мне не было дела конкретно до Голубых озер, но это, понимаете, от нас далеко. Но мы здесь живем, мне это ближе, — объяснила жительница соседнего поселка Озерный Эльмира Хаматова. — Я не знаю о проблемах Семиозерного монастыря и о том, чего ему не хватает, но, если вы хотите его разгрузить от туристов немножко, обустройте нам территорию вот здесь вот, между мечетью и клубом, может и к нам туристы будут заезжать, у нас очень красивые места.

«Люди вынуждены стоять в пробках на Сухой Реке, в Кадышево, а вы будете туда привлекать туристов»

Озвучили местные жители и свои опасения по поводу возможного ухудшения экологической обстановки вблизи своих домов из-за будущего «неконтролируемого» потока туристов. «Ведь уничтожат остатки наших природных достопримечательностей, этого боимся», возмущались участники обсуждения. В ответ модераторы пытались объяснить, что проект освоения этих земель как раз и имеет экологический уклон, а главная его цель — создать и удерживать баланс между туристическим интересом и сохранением природных красот, развивать «ответственную экономику».

Работать участникам встречи предлагалось по традиции в группах по 7—10 человек

Еще более острым вопросом обсуждений стала инфраструктура поселков, а точнее, ее отсутствие. После первого получаса робких выступлений все чаще и громче стало озвучиваться беспокойство местных жителей из-за отсутствия дублера региональной дороги 16К — Сухая Река — Берновые Ковали, что создает огромные проблемы жителям Озерного, Семиозерок и Шигалей.

— Я пока не совсем понимаю, что вы подразумеваете под словом «экотуризм», пока для меня это больше красивый бренд для инвесторов, — признался сосед Хаматовой Ильнар Мухаметшин. — Но знаю, что весь летний период люди, которые едут в Шигали и из Шигалей и Озерного в город вынуждены стоять в пробках на Сухой Реке, в Кадышево. Вы делаете магнит из того места, куда и так сложно попасть, будете туда привлекать туристов. И есть опасения, что наши проблемы только усугубятся. То есть, решая эту локальную проблему, решайте и вопрос доступности: будет ли какая-то объездная. Люди уезжают из города, чтобы стать более автономными, дикими, а вы снова туристов гоните к нам поближе.

— У меня такие сомнения. И сейчас, когда мы приезжаем на Голубые озера, там все в мусоре. Приезжаем и увозим с собой большие пакеты, потому что сердце болит, невозможно все это так оставлять. А что будет дальше, когда пойдут скопом туристы? У нас из села не могут никак организовать вывоз мусора. И здесь, и в соседних селах творится полное безобразие. А как там будет? Вы предусмотрели в своем проекте? В Семиозерке та же самая история. А монахи вообще согласны, чтобы к ним туристы ехали? Вопросов немало. Проехать очень сложно в Семиозерку, дорога узкая и необихоженная, проехать к нам — я который день стою в пробке. Поэтому сразу, мне кажется, надо предусмотреть дорогу, — поддержала соседа другая жительница Шигалей Галина Калиниченко.

— Спасибо, мы обязательно учтем все ваши предложения, для этого мы здесь и собрались. На нашем сайте есть карта, на которой можно отметить проблемы территорий, интересные места, на которые вы хотите обратить внимание. Мы попросим администрацию отправить ссылку в чат жителей, — направляла выступающих Ольга Ищенко, в который раз напоминая, что главной темой обсуждений все-таки является ТРК «Зеркала Татарстана».

Местные жители озвучили свои опасения по поводу возможного ухудшения экологический обстановки вблизи своих домов из-за будущего «неконтролируемого» потока туристов

С подачи модераторов высокогорцы рассказали об особенностях своего края, выгодно отличающих его от других и способных привлечь туристов. В качестве главных мест притяжения округи участники обсуждений называли полный грибов и ягод Шигалинский лес — чистую и полудикую зеленую зону, разделяющую старую и новую части поселка, рыбацкое озеро и родник в Озерном, за водой из которого едут даже из Казани. Похвастаться восточная часть района может и талантливыми людьми: фермерами, готовыми реализовывать домашнее мясо, яйца и молочку, садоводами, торгующими дизайнерской икебаной, ремесленниками, экскурсоводами-краеведами и аниматорами, которые будут рады появлению здесь организованного турпотока и увеличению рынков сбыта, сейчас ограниченного соседями по улице.

«Оля, а интернет можно написать? Нам бы аптеку еще»



Позже фокус беседы вновь вернулся к теме инфраструктуры, но уже в более упорядоченном формате. Модераторы предложили участникам встречи еще раз поработать в группах и сформировать список инфраструктурных объектов, которых не хватает кластеру проекта «Зеркала Татарстана», при этом, указав для кого конкретно будут полезны те или иные объекты. Гости обсуждений с энтузиазмом взялись за списки, на этот раз сказать что было почти что каждому.

«Оля, а интернет можно писать? И нам бы аптеку еще», — обратилась к модератору одна из жительниц Шигалей, вызывая понимающие улыбки «соседей по парте». Модератор Алексей Коннов снова призывал всех говорить не только о проблемах конкретных поселений, а обо всем кластере, но у людей, по всей видимости, наболело.

— Прежде всего хотелось бы, чтобы была доступная среда для инвалидов, детей и взрослых — спуски, дороги. Мне самой хотелось бы, чтобы были лодочные прогулки. У нас в Шигалях большая река Солонка, где плотина. Катамараны, лодочные прогулки для семей. Если это касается нашего поселения, то нам остро необходим торговый центр, элементарно хороший продуктовый магазин. Хотелось бы видеть парки в каждом поселке, в которых будут фонтаны, лавочки, велосипедные дорожки, каток для наших детей, — рассуждала жительница Озерного Эльвира Альмухаметова.

В качестве главных мест притяжения округи участники обсуждений называли полный грибов и ягод Шигалинский лес — чистую и полудикую зеленую зону, разделяющую старую и новую части поселка, рыбацкое озеро и родник в Озерном

— Эльвира все сказала, можно только добавить, — продолжала перечислять Эльмира Хаматова. — Дороги — в Семиозерский монастырь элементарно автобус проехать не может, потому что дорога там не подходит по параметрам. У нас нет интернета, все туристы нуждаются в интернете, и не таком, как у нас — он еле дышит. Кэмпинг, велодорожки…

— А где именно все это должно находиться, где это нужно, как вы считаете? — уточнил модератор.

— Мы же про себя говорим. Я не знаю про Кадышево, я знаю, где у нас надо, — повторяла Хаматова. — Точка проката нужна около плотины, я считаю. Аптеку нужно — очень хотят люди хоть один нормальный медпункт. И я все-таки предлагаю экодеревню, трогательный зоопарках минимум, небольшой огород. Это может быть интересно туристам. А пока у нас у каждого на участке своя экодеревня. Но мы бы очень хотели, чтобы было место, где мы могли бы излишки сельхозпродукции реализовывать.

По словам Ольги Ищенко, создание экодеревни с фермерской ярмаркой и павильонами ремесленников как раз есть в планах проектировщиков, и активность местных жителей в этом направлении, возможно, получится реализовать.

— Так, можно я скажу, — попросил микрофон Дамир Хайрутдинов из поселка Озерный. — Мы так вас понимаем: вы хотите привлечь к нам туристов. Но все начинается с жителей. Чтобы сюда кто-то приехал нужна дорога, развязка. Велодорожки, пункт проката с теми же лыжами — и для жителей, и для туристов. Дальше — нет интернета и телевидения. Даже если зайти в магазин на Озерном, оплата с телефона не проходит, телефон в воздух подбрасываем, чтобы деньги ушли. Парки хотим видеть, с детскими зонами, освещением. Магазин плюс аптеку, поликлинику, чтобы хоть какую-то элементарную могли оказать медпомощь. Нужно решить проблему в поселках с водой — это касается как качества, так и давления. Как жителям, так и туристам нужны мусорные контейнеры… Нам бы дорогу и мусор вывезти, может, и туристы заедут.

Участникам обсуждений пообещали, что ни одна озвученная мысль и идея не будет забыта, а каждое предложение будет зафиксировано и обдумано проектировщиками

Кроме того, по словам местных жителей, в районе остро ощущается нехватка мест в школах и детских садах: единственная школа в поселке Озерный переполнена, как и новый детский сад в Шигалях.

Под занавес встречи слово взяла руководитель рабочей группы по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма при фонде «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина. Поблагодарив участников обсуждений за продуктивную работу, она подчеркнула, что ни одна озвученная мысль и идея не будет забыта, а каждое предложение будет зафиксировано и обдумано проектировщиками.

— Где-то мы утвердились в наших решениях, потому что разработки уже есть. Где-то действительно сегодня прозвучало множество новых идей, которые войдут в работу, — пообещала специалист. — Мы будем надеяться, что мы победим, и эта территория войдет в топ-10, получит финансовые или, возможно, политические выгоды, и мы будем иметь новую инфраструктуру, жить по-новому. Потому что развитие любого туризма, в данном случае экологического, прежде всего направлено на то, чтобы улучшать благосостояние местного населения.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов