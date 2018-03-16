«Скандинавские традиции — другие. Мы можем преобразовать здание в функцию»

Казань запомнилась финнам широкими улицами и знакомым климатом

Фото: Олег Тихонов

Представителей архитектурных бюро северного соседа России впечатлила широта казанских улиц и возможность «потрогать историю». В свою очередь, гости показали на фестивале «День финской архитектуры» такие решения, до которых нам нужно дорасти. Проекты школ, включенных в единый комплекс жилого дома, где есть место и детскому садику, все помещения просторные и плавно перетекают одно в другое — чтобы реализовать нечто похожее, нам стоит начинать с образовательного процесса, уверена помощник президента Татарстана Наталия Фишман. «Реальное время» узнало, как развивается финская архитектура и что можно применить у нас.

У вас традиции востока и запада, скандинавские традиции другие

Финляндия известна своим гармоничным отношением к окружающему миру, что проявляется и в архитектуре. Ее представители признают, что их строения решают проблемы и прагматичны по стилю — без ложной скромности, в них хорошо жить, учиться и работать.

— У вас видны серьезные традиции запада и востока, особенно это очевидно на территории Кремля, но скандинавские традиции — они другие. Мы гордимся тем, что можем преобразовать определенное здание в функцию, — признает представитель ассоциации архитектурных бюро Финляндии ATL Калле Эуро.

Презентация руководителя и сооснователя Helin&Co Architects, одного из самых старых и крупных архитектурных бюро Финляндии, Елизаветы Паркконен показала наглядный пример. Если объекты здравоохранения, то они тут же приписывают рекреационное направление и разрабатывают поликлиники нового типа. Если жилье, то сформированное по новой юридической базе, как в случае с центром «Кампи» в Хельсинки.

Центр «Каласатама» — бывшая портовая территория. Фото ardezart.com



— Он появился на территории открытого автовокзала. Власти поставили задачу убрать весь транспорт под крышу, в итоге мы разработали проект, где автовокзал базируется на нулевом этаже, выше находится комплекс «Кампи». В нем есть как торговые, так и жилые помещения. Специально под этот проект мы разработали новую юридическую базу — 3D кадастр, то есть план одного здания, в котором располагаются объекты разного назначения, — объясняет Елизавета Паркконен.

Или центр «Каласатама» — бывшая портовая территория, на которой разместятся две башни, связанные с веткой метро. В них органично переплетаются торговые площади, офисы, квартиры. На крыше — обязательный сад, иначе городские власти не пропустят проект. В основном финны предпочитают малоэтажное строительство.

Казань в целом движется по пути Финляндии — взаимодействие с природой есть, об ограничении высотности зданий у нас заботятся.

— Мы работаем над сохранением рекреационного каркаса, исторической среды. Ограничение высотности делаем с учетом сохранения исторического контекста. Мы планируем сформировать такие нормы, чтобы двигаться вместе с застройщиками, чтобы всем было выгодно, — пояснила заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

Гости показали на фестивале «День финской архитектуры» такие решения, до которых нам нужно дорасти

После наших работ мы учим заново, как использовать школьное пространство

В Финляндии есть даже своя образовательная группа, которая помогает по-новому взглянуть на школы. Учитывают все потребности учителей и учеников, разрабатывают специальную мебель и освещение, с помощью которого можно управлять настроением и работоспособностью класса. Есть понятие демонстрационного пространства для обучения детей — большая открытая образовательная площадка, похожая на набор разных станций. После таких реконструкций нужно заново учить, как использовать площади, как обеспечивать грамотное функционирование.

Принципы финского образования давно известны, один из них — «чтобы никто не остался за бортом». Объекты для детей, имеющих проблемы со здоровьем, прорабатываются не менее тщательно, чем любые другие, помещения большие и светлые, чтобы ни у кого не возникло чувства одиночества. Да и в целом школа — такой же элемент окружающей среды.

— Школа — не просто место обучения, это помещение и для людей, которые живут вокруг. Мы стремимся к тому, чтобы школы были открыты с 7 утра и до 9 вечера, в здание мог проходить любой желающий, можно было проводить собрания или какие-то мероприятия. Это общее для всех место. В Хельсинки действует программа, по которой все школы должны быть открыты, в помещение можно зайти с помощью сотового телефона, приложив его к сканеру. Школы доверяют людям вокруг, — рассказал об устройстве руководитель и совладелец Kirsti Sivén & Asko Takala Architects Аско Такала.

Нам стоит начинать с образовательного процесса, уверена помощник Наталия Фишман

Приходится встречаться с упрямыми администраторами

У Наталии Фишман поинтересовались мнением, как у нас обстоят дела с тем, чтобы школа и прилегающая территория представляли собой концепцию, пространство со смыслом, которое решает возложенные на него функции.

— Хотелось бы больше заимствовать опыт в организации пространства, но существующие строительные нормативы России не позволят применять ваш опыт в полной мере. Архитектура, облик городов — это в том числе история про то, как устроено управление, какое отношение к собственности в той или иной стране. Из представленных презентаций видно, что сами ценности, философия жизни другая, да и школьное образование совершенно разное. На мой взгляд, нужно начинать с образовательного процесса, менять его, а потом говорить об объектах, — ответила Наталия Фишман.

Самим финским архитекторам чаще всего приходится непросто, защищая проекты за границей. Там может попасться «упрямый администратор», который никак не захочет идти на уступки, а законы сами по себе определяют только конкретные вещи, которые легко учесть.

1 / 24 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов