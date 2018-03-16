«Скандинавские традиции — другие. Мы можем преобразовать здание в функцию»
Казань запомнилась финнам широкими улицами и знакомым климатом
Представителей архитектурных бюро северного соседа России впечатлила широта казанских улиц и возможность «потрогать историю». В свою очередь, гости показали на фестивале «День финской архитектуры» такие решения, до которых нам нужно дорасти. Проекты школ, включенных в единый комплекс жилого дома, где есть место и детскому садику, все помещения просторные и плавно перетекают одно в другое — чтобы реализовать нечто похожее, нам стоит начинать с образовательного процесса, уверена помощник президента Татарстана Наталия Фишман. «Реальное время» узнало, как развивается финская архитектура и что можно применить у нас.
У вас традиции востока и запада, скандинавские традиции другие
Финляндия известна своим гармоничным отношением к окружающему миру, что проявляется и в архитектуре. Ее представители признают, что их строения решают проблемы и прагматичны по стилю — без ложной скромности, в них хорошо жить, учиться и работать.
— У вас видны серьезные традиции запада и востока, особенно это очевидно на территории Кремля, но скандинавские традиции — они другие. Мы гордимся тем, что можем преобразовать определенное здание в функцию, — признает представитель ассоциации архитектурных бюро Финляндии ATL Калле Эуро.
Презентация руководителя и сооснователя Helin&Co Architects, одного из самых старых и крупных архитектурных бюро Финляндии, Елизаветы Паркконен показала наглядный пример. Если объекты здравоохранения, то они тут же приписывают рекреационное направление и разрабатывают поликлиники нового типа. Если жилье, то сформированное по новой юридической базе, как в случае с центром «Кампи» в Хельсинки.
— Он появился на территории открытого автовокзала. Власти поставили задачу убрать весь транспорт под крышу, в итоге мы разработали проект, где автовокзал базируется на нулевом этаже, выше находится комплекс «Кампи». В нем есть как торговые, так и жилые помещения. Специально под этот проект мы разработали новую юридическую базу — 3D кадастр, то есть план одного здания, в котором располагаются объекты разного назначения, — объясняет Елизавета Паркконен.
Или центр «Каласатама» — бывшая портовая территория, на которой разместятся две башни, связанные с веткой метро. В них органично переплетаются торговые площади, офисы, квартиры. На крыше — обязательный сад, иначе городские власти не пропустят проект. В основном финны предпочитают малоэтажное строительство.
Казань в целом движется по пути Финляндии — взаимодействие с природой есть, об ограничении высотности зданий у нас заботятся.
— Мы работаем над сохранением рекреационного каркаса, исторической среды. Ограничение высотности делаем с учетом сохранения исторического контекста. Мы планируем сформировать такие нормы, чтобы двигаться вместе с застройщиками, чтобы всем было выгодно, — пояснила заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.
После наших работ мы учим заново, как использовать школьное пространство
В Финляндии есть даже своя образовательная группа, которая помогает по-новому взглянуть на школы. Учитывают все потребности учителей и учеников, разрабатывают специальную мебель и освещение, с помощью которого можно управлять настроением и работоспособностью класса. Есть понятие демонстрационного пространства для обучения детей — большая открытая образовательная площадка, похожая на набор разных станций. После таких реконструкций нужно заново учить, как использовать площади, как обеспечивать грамотное функционирование.
Принципы финского образования давно известны, один из них — «чтобы никто не остался за бортом». Объекты для детей, имеющих проблемы со здоровьем, прорабатываются не менее тщательно, чем любые другие, помещения большие и светлые, чтобы ни у кого не возникло чувства одиночества. Да и в целом школа — такой же элемент окружающей среды.
— Школа — не просто место обучения, это помещение и для людей, которые живут вокруг. Мы стремимся к тому, чтобы школы были открыты с 7 утра и до 9 вечера, в здание мог проходить любой желающий, можно было проводить собрания или какие-то мероприятия. Это общее для всех место. В Хельсинки действует программа, по которой все школы должны быть открыты, в помещение можно зайти с помощью сотового телефона, приложив его к сканеру. Школы доверяют людям вокруг, — рассказал об устройстве руководитель и совладелец Kirsti Sivén & Asko Takala Architects Аско Такала.
Приходится встречаться с упрямыми администраторами
У Наталии Фишман поинтересовались мнением, как у нас обстоят дела с тем, чтобы школа и прилегающая территория представляли собой концепцию, пространство со смыслом, которое решает возложенные на него функции.
— Хотелось бы больше заимствовать опыт в организации пространства, но существующие строительные нормативы России не позволят применять ваш опыт в полной мере. Архитектура, облик городов — это в том числе история про то, как устроено управление, какое отношение к собственности в той или иной стране. Из представленных презентаций видно, что сами ценности, философия жизни другая, да и школьное образование совершенно разное. На мой взгляд, нужно начинать с образовательного процесса, менять его, а потом говорить об объектах, — ответила Наталия Фишман.
Самим финским архитекторам чаще всего приходится непросто, защищая проекты за границей. Там может попасться «упрямый администратор», который никак не захочет идти на уступки, а законы сами по себе определяют только конкретные вещи, которые легко учесть.
комментарии
Казанские архитекторы занимаются компиляцией (в самом плохом смысле этого слова) и торгашеством.
Если ошибаюсь - пусть уважаемая Наталия Львовна приведет примеры обратного.
"Позаимствовать" у финнов (или других архитекторов) идеи и конкретные их воплощения не составит труда - но они будут смотреться "мертворожденными" в казанской городской "среде".
Любви-то к Казани нет...
А где нет любви остаются одни деньги...
Одни непонятные "градостроители".
Почему?
Ответив на этот вопрос можно что-то изменить в подготовке студентов, в архитектурной политике и может быть в Казани появятся свои Архитекторы?
Одни непонятные "градостроители".
Почему?
Ответив на этот вопрос можно что-то изменить в подготовке студентов, в архитектурной политике и может быть в Казани появятся свои Архитекторы?