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Экономика

Татарстан может получить 1,5 миллиарда рублей грантов на создание городской среды

00:34, 27.05.2018
Татарстан может получить 1,5 миллиарда рублей грантов на создание городской среды
Фото: realnoevremya / Олег Тихонов

Все 24 проекта из Республики Татарстан прошли в финал всероссийского грантового конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман на своей странице в Instagram.

Напомним, Фишман ранее рассказала, что в июне начнется реализация второй очереди благоустройства набережной озера Кабан, где каждую часть прибрежной зоны наполнят уникальным смыслом. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЭкономикаОбществоИнфраструктураБюджет Татарстан
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