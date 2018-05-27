Татарстан может получить 1,5 миллиарда рублей грантов на создание городской среды
Все 24 проекта из Республики Татарстан прошли в финал всероссийского грантового конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман на своей странице в Instagram.
Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) 25 Май 2018 в 9:19 PDT
Напомним, Фишман ранее рассказала, что в июне начнется реализация второй очереди благоустройства набережной озера Кабан, где каждую часть прибрежной зоны наполнят уникальным смыслом. Подробнее — в материале «Реального времени».ЭкономикаОбществоИнфраструктураБюджет Татарстан
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