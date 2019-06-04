Пресс-секретарь театра им. Камала ответил Фишман-Бекмамбетовой по поводу ограждений на Кабане: «Почему ваш гнев избирателен?"

Пресс-секретарь театра им. Г. Камала Ильшат Латыпов задал вопросы помощнику президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой под ее же постом в Instagram, в котором она раскритиковала установку ограждений на набережной Кабана.

— Если ограждения зло, то зачем вы их установили после ЧП с девочкой? И почему ваш гнев избирателен? Несколько дней ограждения стояли во время регаты, вас они не смущали? — удивился Латыпов.

При этом ранее он оставлял другой комментарий, которого теперь под размещенным постом нет. «С большим недоумением восприняли мы вашу критику в адрес организаторов и дирекции фестиваля Науруз. И готовы разделить ваш пафос и боль. Действительно, ограждаться плохо. Но если мы копнем чуть глубже и коснемся деталей, то выяснится следующее. Во-первых, сравнивать свадебные пикники и прочие милые безделицы с международным фестивалем, на наш взгляд, странно. Даже события городского масштаба, в которых принимают участие казанцы, не совсем то», — писал Латыпов.

Напомним, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова выступила против установки ограждений на набережной озера Кабан во время мероприятий фестиваля «Науруз».

Она сделала репост одного из членов команды «Парки и скверы Татарстана» Ксении Шачневой, курирующей набережную озера.

«У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора», — написала сама Фишман-Бекмамбетова, комментируя ситуацию.

