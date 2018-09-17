Экс-начальник Натальи Фишман Сергей Капков может возглавить Ростуризм

Бывший глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков может стать новым руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Окончательное решение об этом будет принято в течение ближайшей недели, передает «Медуза» со ссылкой на два источника.

«Сергей Александрович еще в Москве туризм хотел забрать, но [вице-мэр Александр] Горбенко не отдал», — заявил источник.

По словам другого источника, кандидатуру Капкова на этот пост предлагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Сам Капков заявил, что в настоящее время не может «ничего комментировать».

Напомним, помощник президента Татарстана Наталья Фишман работала советником Капкова в Департаменте культуры Москвы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин перевел Ростуризм в ведение Министерства экономического развития РФ.