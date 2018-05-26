Все проекты благоустройства малых городов и исторических поселений РТ вышли в финал конкурса Минстроя

Проекты благоустройства малых городов и исторических поселений Татарстана прошли в финал всероссийского грантового конкурса. Об этом сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман.

«ВСЕ 24 проекта из Татарстана прошли в финал всероссийского грантового конкурса лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях» — написала Фишман на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Защита проектов назначена на воскресенье, нужно надеяться на то, что Федеральная комиссия будет аполитична и объективна, добавила помощник президента РТ.

В финал всероссийского конкурса прошли:

Малые города 50 — 100 тысяч: Зеленодольск (1-е место), Елабуга (2-е место), Бугульма (3-е место), Чистополь (4-е место), Лениногорск (5-е место).

Малые города 20 — 50 тысяч: Буинск (1-е место), Заинск (2-е место), Азнакаево (5-е место), Нурлат (6-е место), Арск (13-е место), Бавлы (15-е место).

Малые города 10 — 20 тысяч: Мензелинск (2-е место), Кукмор (3-е место), Мамадыш (4-е место), Тетюши (5-е место), Агрыз (6-е место).

Малые города до 10 тысяч: Лаишево (3-е место), Болгар (11-е место), Иннополис (12-е место).

Исторические поселения: Елабуга (1-е место), Билярск (2-е место), Менделеевск (4-е место).

Напомним, что в январе глава Минстроя РФ Михаил Мень предложил ввести денежные премии для победителей конкурса проектов общественных пространств в малых и исторических городах. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении для этого 5 млрд рублей.