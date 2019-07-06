Варламов опубликовал ролик о Казани, как о городе, который теряет свою идентичность
Блогер Илья Варламов опубликовал на Youtube-канале ролик с названием «Казань: город, который теряет свою идентичность».
«Столица Татарстана разрушает свою историю, запускает общественные места, а главную пешеходную улицу превратила в помойку», — подписал видео блогер.
В ролике появляются как набережная озера Кабан, Речной порт и Парк молодоженов, Мергасовский дом, улица Баумана, а также место, где находились Арские Казармы и т.д.
Стоит отметить, что в ролике появляется помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Напомним, 13 июня Варламов опубликовал пост про «плохую Казань», а котором отметил, что, несмотря на многочисленные преимущества, у города есть ряд недостатков. Он побывал в столице Татарстана в мае, в это время и был снят ролик.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Святого Варлама, о котором сочиняли песни студенты Императорского Казанского университета в середине 19 века - знаю.
А Варламова не знаю...
О нём уже песни современные казанские федеральные студенты сочинили?
Если нет - то и слушать этого Варламова нечего.