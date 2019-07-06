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Варламов опубликовал ролик о Казани, как о городе, который теряет свою идентичность

17:20, 06.07.2019 1
Варламов опубликовал ролик о Казани, как о городе, который теряет свою идентичность
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Блогер Илья Варламов опубликовал на Youtube-канале ролик с названием «Казань: город, который теряет свою идентичность».

«Столица Татарстана разрушает свою историю, запускает общественные места, а главную пешеходную улицу превратила в помойку», — подписал видео блогер.

В ролике появляются как набережная озера Кабан, Речной порт и Парк молодоженов, Мергасовский дом, улица Баумана, а также место, где находились Арские Казармы и т.д.

Стоит отметить, что в ролике появляется помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Напомним, 13 июня Варламов опубликовал пост про «плохую Казань», а котором отметил, что, несмотря на многочисленные преимущества, у города есть ряд недостатков. Он побывал в столице Татарстана в мае, в это время и был снят ролик.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:28
    А кто такой Варламов?

    Святого Варлама, о котором сочиняли песни студенты Императорского Казанского университета в середине 19 века - знаю.

    А Варламова не знаю...

    О нём уже песни современные казанские федеральные студенты сочинили?

    Если нет - то и слушать этого Варламова нечего.
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