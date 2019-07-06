Варламов опубликовал ролик о Казани, как о городе, который теряет свою идентичность

Блогер Илья Варламов опубликовал на Youtube-канале ролик с названием «Казань: город, который теряет свою идентичность».

«Столица Татарстана разрушает свою историю, запускает общественные места, а главную пешеходную улицу превратила в помойку», — подписал видео блогер.

В ролике появляются как набережная озера Кабан, Речной порт и Парк молодоженов, Мергасовский дом, улица Баумана, а также место, где находились Арские Казармы и т.д.

Стоит отметить, что в ролике появляется помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.



Напомним, 13 июня Варламов опубликовал пост про «плохую Казань», а котором отметил, что, несмотря на многочисленные преимущества, у города есть ряд недостатков. Он побывал в столице Татарстана в мае, в это время и был снят ролик.