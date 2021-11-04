«Комсомольцы»-добровольцы: как живет сегодня спасенный активистами от застройки казанский парк

В День народного единства «Реальное время» рассказывает о том, как объединившиеся для защиты своей зеленой зоны жители не только обустроили парк, но и улучшают жизнь микрорайона

Парк «Комсомолец», открытый в казанском микрорайоне Танкодром три года назад, страдает под натиском вандалов. Парковая зона вдоль улицы Комарова, которая была в прямом смысле отвоевана местными активистами у застройщиков и получила название в честь снесенного ради строительства высотного жилкомплекса советского кинотеатра «Комсомолец», была благоустроена командой Наталии Фишман-Бекмамбетовой в 2018 году. Но накануне очередной годовщины открытия парка варвары украли высаженный активистами кедр, исписали нецензурными словами качели и скамейки и «переименовали» сам парк, содрав часть букв с ограды. Подробности о сегодняшних проблемах «Комсомольца», а также о жизни микрорайона, в котором активистам удалось добиться по-настоящему народного единства, — в материале «Реального времени».

«Где буквы?»



С такой подписью в группе «Сохраним парк у «Комсомольца» в соцсети выложили фото изуродованного забора — без двух «м», «с» и «л».

«Ответ Дирекции парков и скверов в «Инстаграме»: «Здравствуйте! Это мы сами демонтировали буквы, чтобы починить их) Скоро вернем буквы на место, не волнуйтесь!» — явно пошутил участник группы Айрат Нуриев.



«Своя, местная молодежь оторвала... сама видела, сделала замечание, никакой реакции, только посмеялись... Родители, скажите своим деткам, ведь когда-то и они будут родителями, и их же детки будут гулять в этом парке... стыдно», — откликнулась Татьяна Гусева.



«Татьяна, какое на фиг замечание? Снимайте видео на телефон и пишите заявление в полицию, их родители потом все починят», — отреагировал Максим Исанькин.

Полиция не ищет кедры в темноте?

Впрочем, как выяснилось, полиция защитникам парка «Комсомолец» не такой уж и надежный помощник.

«Только не рекомендуйте обращаться в ОП «Танкодром», они никогда не помогали, только отписывались», — написал 28 октября в группе Роберт Хатмуллин, который за три недели до этого вместе с товарищами высадил у построенного в парке на деньги активистов Монумента пограничникам молодые кедры.

Один из саженцев вскоре украли, и Хатмуллин теперь ищет способы получить запись с видеокамер в парке — в надежде разыскать злоумышленников. Однако и с этим, как выяснилось, проблемы.

31 октября в группе появилась запись: «Проблема подросткового вандализма остро стоит во всех парках Казани. «Комсомолец» еще относительно мало страдает ввиду простоты конструкций декоративных элементов. Но, конечно, почему все качели исписаны похабщиной, я не могу себе объяснить. Бороться с этим, пожалуй, могли бы компетентные органы, благо их немало и бюджета на них не жалеют. Может быть, нужно повесить отдельную камеру над этой зоной?»



«Там не только качели исписаны, но и лавочки, которые как раз находятся прям под наблюдением видеокамер. Но толку от этих камер — ноль. Вечерами в парке темно, так как светильники не работают в некоторых зонах парка», — откликнулась Анна Халикова.

Не парком единым

Тем не менее, как рассказал «Реальному времени» Тимур Латыпов — один из активистов, объединивших в свое время соседей по микрорайону Танкодром идеей спасения зеленой зоны и создания парка «Комсомолец», общими усилиями жителей удается решать многие проблемы:

— Да, парк ветшает, оборудование изнашивается, но Дирекция парков и скверов пусть и не очень быстро, откликается на наши обращения, восстанавливает его. Всякое уже было — и цепи отрывали на качелях, и скамейки портили, но потом все ремонтировалось.

— На страничке в соцсети видно, что жители Танкодрома общими усилиями решают не только проблемы парка. В группе почти 2 тысячи участников, и видно, что сообща принимаются решения по благоустройству дворов, подаются заявки в «Народный контроль»…

— Да, и я уже не живу в Казани, бываю тут наездами, но вижу, что люди добиваются успеха, меняют жизнь Танкодрома к лучшему. И это объяснимо: одно дело, когда твою заявку поддержали один-два человека, и совсем другое — когда 200 или 500. Реакция у чиновников тогда другая.

— А сложно было добиться такого единства?

— С людьми вообще сложно работать. Но все решаемо.

Путь к единству лежит через обсуждение

Последние три записи в группу «Сохраним парк у «Комсомольца» выложили уже в первые дни ноября. Одна касается проблемы подмыва оврага в районе парковки — там дождевые и талые воды постепенно начали разрушать склон, и активисты обсуждают вопрос о его укреплении.

Вторая — о том, что происходит во всех старых жилых кварталах Казани, но не везде с этим активно борются жители:

«Вот такой текст я получил шесть дней назад с адреса @sovetskiy_kzn на свой первый пост, по выходу тепла из аварийного дюкера теплотрассы на Рихарда Зорге (улица Героя Советского Союза, и такой бардак): «Участок трубопровода центрального отопления, расположенного между многоквартирными домами №5а и 2 по ул. Р. Зорге, на котором отсутствует теплоизоляционный слой, находится на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности АО «Казэнерго». В адрес АО «Казэнерго» направлено письмо о необходимости восстановления теплоизоляционного слоя указанного в вашем обращении участка трубопровода центрального отопления».



«При этом я не обращался к ним, а обличал их бездействие и невыполнение обязательств перед населением, — пишет Роберт Хатмуллин. — А вот уже сегодняшний сюжет, как драгоценное тепло уходит в атмосферу, грея космос… У меня в голове не укладывается, сколько еще люди будут терпеть и оплачивать весь этот беспредел».

Третья появилась сегодня:

«Как вы считаете, не нужна ли в парке лестница (допустим, деревянная) на обоих склонах ближе к Танковому кольцу, чтобы можно было спуститься по склону и подняться вверх к площадке для выгула собак.



1. Видно, что многие все равно ходят вниз-вверх, так как протоптано много тропок.

2. Можно было бы закольцевать маршрут для прогулок и связать две стороны оврага. При этом деревянная конструкция — наиболее экологичная».

Идет обсуждение всех «за» и «против» — доводы в пользу лестницы связаны с расширением зоны прогулок, доводы против — с тем, что в ставшей более доступной укромной части парка посетители будут оставлять мусор. А Леонид Романов выступил с альтернативным предложением: «Если уж появятся средства, то потратить их следует на увеличение площадки для собак до нормальных размеров (согласно первоначальному проекту), меньше площадки в городе нет».

А пока жители Танкодрома обсуждают, как улучшить свой парк, «Реальное время» направило запрос в исполком Казани о том, в какие сроки Дирекция парков и скверов устранит последствия действий вандалов. Ответ будет опубликован по получении.