Вдоль по берегу Кабана: пятиэтажная обзорная башня и искусственные водопады

Как готовятся ко 2-й очереди благоустройства озера. «Реальное время» публикует детальный эскиз развития набережной

ГИСУ объявил тендер на разработку проекта второй очереди развития набережной озера Кабан. Казанских архитекторов удивило это решение, ведь президент Татарстана недавно завернул концепцию, раскритиковав за высотную застройку и отправив ее на доработку. Тем не менее главная по общественным пространствам в РТ, помощник президента Наталия Фишман пояснила «Реальному времени», что в июне начнется реализация второй очереди благоустройства водоема, где каждую часть прибрежной зоны наполнят уникальным смыслом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зоны Кабана открылись в госзакупках

На этой неделе ГИСУ РТ объявил тендер в 25 млн рублей на разработку проектной документации по второму этапу развития набережной озера Кабан. О закупке стало известно 13 апреля, заявки принимаются до 7 мая, их рассмотрят 10 мая. В документации можно обнаружить любопытный детальный эскизный проект благоустройства набережной, выполненный российско-китайским консорциумом Turenscape + МАП architects. Как пояснила «Реальному времени» помощник президента РТ Наталия Фишман, это более проработанная версия, основанная на концепции благоустройства, которую консорциум представил президенту РТ Рустаму Минниханову еще в 2015 году. Напомним, проект носит название «Эластичная лента», он охватывает площадь почти в 186 га, а стоимость его реализации тогда оценили в 1 млрд рублей.

Фишман напомнила, что первую очередь благоустройства озера Кабан сдадут уже в июне этого года. «Мы откроем в июне зону до «Планеты фитнес» (то есть примерно до пересечения улиц Салимжанова и Хади Такташа, — прим. ред.) и продолжим дальше работать до улицы Назарбаева», — пояснила она. Судя по документам госзакупки, вторая очередь как раз и будет этим «продолжением» вдоль улицы Назарбаева. О сроках строительства этой части пока неизвестно.

Фишман напомнила, что первую очередь благоустройства озера Кабан сдадут уже в июне этого года. Фото Максима Платонова

Новый документ датирован октябрем 2016 года и содержит ряд подробностей о том, где и как расположатся новые общественные пространства. Однако недавно Рустам Минниханов поручил заморозить застройку в исторической части Казани, в частности, на Кабане и в Кировском районе. Подробнее, почему это произошло, помощник президента РТ Олеся Балтусова недавно разъяснила в эксклюзивном интервью «Реальному времени». Поэтому представители КГАСУ, которые также участвовали в обсуждении концепции, очень удивились объявленному ГИСУ тендеру:

— Это все не очень понятно, потому что дискуссии как раз и были по второй очереди благоустройства озера, — отметил заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Ведь на комиссии у президента РТ рассматривали не просто благоустройство, а еще и примыкающую застройку. На самом деле, застройка всегда первична, благоустройство вторично. А когда телегу ставят впереди лошади — это всегда чревато переделками, лишними затратами или проблемами. Президенту застройка не понравилась, поэтому он и предложил переделать концепцию всей прибрежной зоны озера Кабан. Поэтому я не знаю, зачем объявили тендер — все это двигается синхронно без учета друг друга.

Искусство, спорт и водопады

Согласно материалам проекта, зона рядом с театром имени Камала станет фактически двухуровневой. Спуститься в своеобразный амфитеатр можно будет по зеленой террасе с многочисленными скамейками, либо по террасе вдоль каскадного фонтана, а выйти к воде — через арку под пешеходным мостом. Проект в целом изобилует каскадными водопадами: еще два можно будет найти в следующей зоне, которую создатели окрестили «экологической». Один из них даже можно будет пересечь, ступая по отдельным площадкам в водоеме самого каскада. Помимо всего прочего, через все зоны проложат велодорожки.

Проект в целом изобилует каскадными водопадами



«Экологическая зона» не подразумевает сильную застройку — по задумке, там останется много зеленых пространств, на которых, к примеру, могут проводиться выездные уроки естествознания для казанских школьников. Вместе с тем в дальнем ее конце расположена парковка. Проходя вдоль улицы Салимжанова, эта зона контактирует с «зоной водного спорта». Судя по проекту, в этой зоне будет расположен бассейн, а также лодочная станция. Зимой там планируется открывать каток на замерзшей водной глади озера.

Место, где пересекаются улица Хади Такташа и улица Назарбаева, станет фактически «южным входом» в зону благоустройства озера Кабан. Причем самое интересное в этой зоне будет происходить под мостом: там, к примеру, откроют площадку для экстремальных видов спорта. Кроме того, рядом появится пятиэтажная обзорная башня.

Однако в прошлом году также стало известно, что в этой зоне расположатся бизнес-центры от «Унистроя». Тогда Фишман сообщала, что «Унистрой» может выступить в качестве одного из инвесторов проекта по облагораживанию берегов озера Кабан.

А переместившись на другой берег, посетители попадут в «зону искусства». По задумке, в одном из зданий на улице Марджани должна открыться галерея, на улицах также будут проходить различные выставки. Судя по эскизам, там, к примеру, будет проходить фестиваль ледяных скульптур. А оставшаяся зона Старо-Татарской слободы вполне закономерно названа в проекте «туристической» и по функционалу будет не сильно отличаться от нынешнего состояния. Однако зимой на стыке этой зоны и зоны театра Камала также планируют открывать каток.

«Главное в нашем проекте — вода, именно она способна наполнить экосистему жизнью», — заявлял на презентации концепции заместитель директора Turenscape Стэнли Ланг. Фото Максима Платонова



Воды Кабана очистят

Во всем проекте значительная часть уделена водным ресурсам озера Кабан и их очищению. «Главное в нашем проекте — вода, именно она способна наполнить экосистему жизнью», — заявлял на презентации концепции заместитель директора Turenscape Стэнли Ланг. «Вода действует как гибкий элемент — для всех, в любой сезон. […] Пусть вода задает тон, природа делает свою работу, а культура развивается в единстве с природой», — добавлял главный дизайнер компании Конгжан Ю.

Водные объекты вроде водопадов, фонтанов или небольших озер есть почти в каждой зоне. При этом они выполняют не только декоративную функцию, но и участвуют в процессе очистки. Разработчики предложили создать естественную систему сбора, очистки и сброса воды, позволяющей снизить загрязнения озера стоками с дорог и земельных участков. По их задумке, загрязненная вода должна поступать в заболоченные низины, а оттуда на второй уровень очистки, в так называемые дождевые сады, представляющие собой несколько искусственных островов. Низины также будут выступать в качестве дополнительного буфера для очистки стоков, поступающих в озеро с его берегов.

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