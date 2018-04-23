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Вдоль по берегу Кабана: пятиэтажная обзорная башня и искусственные водопады

12:00, 23.04.2018 14

Как готовятся ко 2-й очереди благоустройства озера. «Реальное время» публикует детальный эскиз развития набережной

Вдоль по берегу Кабана: пятиэтажная обзорная башня и искусственные водопады

ГИСУ объявил тендер на разработку проекта второй очереди развития набережной озера Кабан. Казанских архитекторов удивило это решение, ведь президент Татарстана недавно завернул концепцию, раскритиковав за высотную застройку и отправив ее на доработку. Тем не менее главная по общественным пространствам в РТ, помощник президента Наталия Фишман пояснила «Реальному времени», что в июне начнется реализация второй очереди благоустройства водоема, где каждую часть прибрежной зоны наполнят уникальным смыслом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зоны Кабана открылись в госзакупках

На этой неделе ГИСУ РТ объявил тендер в 25 млн рублей на разработку проектной документации по второму этапу развития набережной озера Кабан. О закупке стало известно 13 апреля, заявки принимаются до 7 мая, их рассмотрят 10 мая. В документации можно обнаружить любопытный детальный эскизный проект благоустройства набережной, выполненный российско-китайским консорциумом Turenscape + МАП architects. Как пояснила «Реальному времени» помощник президента РТ Наталия Фишман, это более проработанная версия, основанная на концепции благоустройства, которую консорциум представил президенту РТ Рустаму Минниханову еще в 2015 году. Напомним, проект носит название «Эластичная лента», он охватывает площадь почти в 186 га, а стоимость его реализации тогда оценили в 1 млрд рублей.

Фишман напомнила, что первую очередь благоустройства озера Кабан сдадут уже в июне этого года. «Мы откроем в июне зону до «Планеты фитнес» (то есть примерно до пересечения улиц Салимжанова и Хади Такташа, — прим. ред.) и продолжим дальше работать до улицы Назарбаева», — пояснила она. Судя по документам госзакупки, вторая очередь как раз и будет этим «продолжением» вдоль улицы Назарбаева. О сроках строительства этой части пока неизвестно.

Фишман напомнила, что первую очередь благоустройства озера Кабан сдадут уже в июне этого года. Фото Максима Платонова

Новый документ датирован октябрем 2016 года и содержит ряд подробностей о том, где и как расположатся новые общественные пространства. Однако недавно Рустам Минниханов поручил заморозить застройку в исторической части Казани, в частности, на Кабане и в Кировском районе. Подробнее, почему это произошло, помощник президента РТ Олеся Балтусова недавно разъяснила в эксклюзивном интервью «Реальному времени». Поэтому представители КГАСУ, которые также участвовали в обсуждении концепции, очень удивились объявленному ГИСУ тендеру:

— Это все не очень понятно, потому что дискуссии как раз и были по второй очереди благоустройства озера, — отметил заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Ведь на комиссии у президента РТ рассматривали не просто благоустройство, а еще и примыкающую застройку. На самом деле, застройка всегда первична, благоустройство вторично. А когда телегу ставят впереди лошади — это всегда чревато переделками, лишними затратами или проблемами. Президенту застройка не понравилась, поэтому он и предложил переделать концепцию всей прибрежной зоны озера Кабан. Поэтому я не знаю, зачем объявили тендер — все это двигается синхронно без учета друг друга.

Искусство, спорт и водопады

Согласно материалам проекта, зона рядом с театром имени Камала станет фактически двухуровневой. Спуститься в своеобразный амфитеатр можно будет по зеленой террасе с многочисленными скамейками, либо по террасе вдоль каскадного фонтана, а выйти к воде — через арку под пешеходным мостом. Проект в целом изобилует каскадными водопадами: еще два можно будет найти в следующей зоне, которую создатели окрестили «экологической». Один из них даже можно будет пересечь, ступая по отдельным площадкам в водоеме самого каскада. Помимо всего прочего, через все зоны проложат велодорожки.

Проект в целом изобилует каскадными водопадами

«Экологическая зона» не подразумевает сильную застройку — по задумке, там останется много зеленых пространств, на которых, к примеру, могут проводиться выездные уроки естествознания для казанских школьников. Вместе с тем в дальнем ее конце расположена парковка. Проходя вдоль улицы Салимжанова, эта зона контактирует с «зоной водного спорта». Судя по проекту, в этой зоне будет расположен бассейн, а также лодочная станция. Зимой там планируется открывать каток на замерзшей водной глади озера.

Место, где пересекаются улица Хади Такташа и улица Назарбаева, станет фактически «южным входом» в зону благоустройства озера Кабан. Причем самое интересное в этой зоне будет происходить под мостом: там, к примеру, откроют площадку для экстремальных видов спорта. Кроме того, рядом появится пятиэтажная обзорная башня.

Однако в прошлом году также стало известно, что в этой зоне расположатся бизнес-центры от «Унистроя». Тогда Фишман сообщала, что «Унистрой» может выступить в качестве одного из инвесторов проекта по облагораживанию берегов озера Кабан.

А переместившись на другой берег, посетители попадут в «зону искусства». По задумке, в одном из зданий на улице Марджани должна открыться галерея, на улицах также будут проходить различные выставки. Судя по эскизам, там, к примеру, будет проходить фестиваль ледяных скульптур. А оставшаяся зона Старо-Татарской слободы вполне закономерно названа в проекте «туристической» и по функционалу будет не сильно отличаться от нынешнего состояния. Однако зимой на стыке этой зоны и зоны театра Камала также планируют открывать каток.

«Главное в нашем проекте — вода, именно она способна наполнить экосистему жизнью», — заявлял на презентации концепции заместитель директора Turenscape Стэнли Ланг. Фото Максима Платонова

Воды Кабана очистят

Во всем проекте значительная часть уделена водным ресурсам озера Кабан и их очищению. «Главное в нашем проекте — вода, именно она способна наполнить экосистему жизнью», — заявлял на презентации концепции заместитель директора Turenscape Стэнли Ланг. «Вода действует как гибкий элемент — для всех, в любой сезон. […] Пусть вода задает тон, природа делает свою работу, а культура развивается в единстве с природой», — добавлял главный дизайнер компании Конгжан Ю.

Водные объекты вроде водопадов, фонтанов или небольших озер есть почти в каждой зоне. При этом они выполняют не только декоративную функцию, но и участвуют в процессе очистки. Разработчики предложили создать естественную систему сбора, очистки и сброса воды, позволяющей снизить загрязнения озера стоками с дорог и земельных участков. По их задумке, загрязненная вода должна поступать в заболоченные низины, а оттуда на второй уровень очистки, в так называемые дождевые сады, представляющие собой несколько искусственных островов. Низины также будут выступать в качестве дополнительного буфера для очистки стоков, поступающих в озеро с его берегов.

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Александр Артемьев, Максим Матвеев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Это, конечно, все хорошо, но надо сначала заводы строить, а потом уже набережные, а не наоборот.
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  • Анонимно 23 апр
    хотел картинки посмотреть, а не описание читать. обманулся
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    Анонимно 23 апр
    внизу 81 изображение, мало?
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  • Анонимно 23 апр
    Красотища!!!
    Как на планах-рисунках Черного озера велосипедистки, влюбленные парочки, дети и т.д.
    Надеюсь будет также и в жизни великолепно на Кабане, как и на Черном озере.
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    Анонимно 23 апр
    ну да, как дорожки из гравия - так все и будет...
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  • Анонимно 23 апр
    А давайте,сначала оздоровим многострадальный Кабан куле,потом дойдут руки и до заводов,фабрик. Ведь совесть не позволить жить рядом с красотой,и не думать о людях. Главный посыл этой идеи,должен быть чистая вода озера,красивая набережная с водопадами,плавающие островки,улыбающиеся люди рядом.
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  • Анонимно 23 апр
    Канатная пассажирская дорога от "Гулливера" была бы уместна от метро Суконная Слобода ( от Кукольного театра) до пл. Вахитова (1800м) - на берег Кабана - одновременно быстрый доступ (4 мин.) к Зоопарку и к Промзоне и к Старотатарской Слободе... тогда посетители от Театра Камала получили бы доступ в метро на другой стороне Кабана с помощью "телеферика"... все стало бы комфортнее, современнее, активнее и доступнее горожанам и гостям... ну как в Париже, Берлине и Лондоне... в Анкаре давно работает...
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    Анонимно 23 апр
    Подводную лодку надо запустить в Кабан, подводную лодку - канатная дорога это уже позавчерашний день.
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    Анонимно 23 апр
    а уже была вчера канатная дорога? Заболтали технический прогресс?
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  • Анонимно 23 апр
    Давайте второй уровень)
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  • Анонимно 23 апр
    Очень красиво! Наконец то понял, что там строят
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  • Анонимно 23 апр
    половина картинок как будто - другие работы дизайнерского бюро
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  • Анонимно 23 апр
    Нарисовать что угодно можно..... Не любят у нас зелень,это однозначно....
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  • Анонимно 23 апр
    Задумка великолепная. В конце 70-х Казань была совсем другая.
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