«Скверное» дело: голосуем за парки и леса, а благоустраивать надо подходы к ним?

У татарстанцев осталось три недели на то, чтобы определиться с объектами программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год

Фото: Максим Платонов

18 тысяч татарстанцев, по данным республиканского Минсвязи, приняли участие в «народном голосовании» на сайте «Госуслуги РТ» за парки и скверы, которые необходимо благоустроить в 2020 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Опрос продолжается, голосование завершится 15 апреля. «Реальное время» выяснило, каким видят будущее казанских парков и скверов проектировщики и дизайнеры и какие работы по их обустройству считают приоритетными жители Казани.

Один голос — не больше чем за двух «кандидатов»



Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», по которому Татарстан давно выбился в передовики, продолжается. Участникам голосования за объекты 2020 года предложен на выбор 191 объект по всему Татарстану. Казанцам же предлагается выбрать два из шестнадцати предлагаемых объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», либо предложить свои «кандидатуры» на благоустройство предлагает организатор опроса — республиканский Минстрой. При голосовании действуют ограничения: оно персонифицировано — участие возможно только через личный кабинет, проголосовать можно только за два объекта.

«В 2020 году в Татарстане по государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» предварительно запланировано обустройство 61 объекта», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе республиканского Минстроя.

«В список территорий для опроса были включены объекты, которые предложили администрации районов и сами местные жители в рамках прошлогоднего онлайн-голосования», — уточнили в пресс-службе помощника президента РТ Наталии Фишман.

Казанцам предлагается выбрать два из шестнадцати предлагаемых объектов для благоустройства. Фото Олега Тихонова



Сквер без адреса

Варианты, выставленные на голосование в Казани: площадь перед ДК железнодорожников в Юдино, сквер на пересечении улиц Декабристов и Восстания, парк Петрова, сквер на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской, зеленая зона на Тэцевской, парк у ЖК «Салават купере», бульвар на улице Гарифьянова, набережная озера Нижний Кабан, сад Фукса, будущий сквер Аксакова, территория под мостом «Миллениум» (со стороны центра), пляж «Локомотив», парк на улице Авангардной, парк «Комсомолец», Ноксинский лес и вторая очередь парка у ДК Саид-Галеева в Дербышках.

Решение разбить сквер в честь известного русского писателя, жизнь которого была тесно связана с Казанью, было принято в июне прошлого года на встрече президента РТ с активом Русского национально-культурного объединения республики. Идею представляла председатель совета Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская, ограничившаяся сообщением, что «проведена работа по выбору места для сквера». Рустам Минниханов инициативу одобрил, но вопрос о местоположении Аксаковского сквера так и остался загадкой.

Поэтому желающим проголосовать за сквер Аксакова придется это сделать вслепую — не зная, где этот новый казанский сквер в итоге обустроят. Ответить на вопрос о его будущем местоположении «Реальному времени» не смогли ни республиканские, ни городские чиновники. Издание направило запрос в адрес Ирины Александровской, но на момент выхода материала он оставался без ответа. Мы готовы опубликовать информацию по получении.

Дарья Толовенкова подчеркнула, что речь идет не об утвержденных проектах, которые в неизменном виде будут реализованы, а об эскизах, часть из которых в случае решения о благоустройстве именно этих объектов может подвергнуться серьезной переработке. Фото Максима Платонова

«Андерграунд» под мостом

О том, что предварительные эскизы и наброски благоустройства ряда некоторых казанских скверов уже имеются, сообщила корреспонденту «Реального времени» руководитель творческой группы при мэрии Казани Дарья Толовенкова. Она подчеркнула, что речь идет не об утвержденных проектах, которые в неизменном виде будут реализованы, а об эскизах, часть из которых в случае решения о благоустройстве именно этих объектов может подвергнуться серьезной переработке в ходе общественного обсуждения, как это происходило в прошлые годы:

— Но некоторые проекты, вошедшие в список для голосования, уже обсуждались с горожанами, и поэтому повторного обсуждения не предусматривается.

К таким относятся, например, проект сквера с фонтаном в парке «Комсомольский» (авторы — Рузаль Фатхуллин, Дарья Толовенкова, Лилия Еникеева) и выполненный под руководством Дарьи Толовенковой проект второй очереди детского парка им. Сыртлановой (авторы — Ольга Колебанова, Вероника Герке, Альфия Сабирова, Ольга Тарасова, Артур Ураскузин (ЭП «Интарсия»)).

Дарья Толовенкова также предоставила «Реальному времени» эскизный проект благоустройства территории под мостом «Миллениум» со стороны парка Горького. За благоустройство этого объекта казанцы проголосовали еще в прошлом году, а его концепция была разработана творческой группой еще два года назад. Потом проект передали творческой группе URAM при республиканском Минмолодежи. А весомую молодежно-спортивную составляющую в эскиз добавили активисты — Марат Газизуллин, Наиля Зиннатуллина и Денис Ким, которые уже два года продвигают этот проект.

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— Идея благоустройства этого пространства связана с тем, что, на наш взгляд, городу не хватает молодежной, я бы даже сказала — андеграундной территории с экстремальными площадками, — пояснила Наиля Зиннатуллина. — По задумке, доступ велосипедистов и пешеходов можно обеспечить в связке с набережной и парком Горького, потому что эта территория будет транзитной между этими площадками. Кроме того, рассматривается вариант запуска автобусного маршрута по улице Подлужной и обеспечения необходимым количеством парковочных мест.

— Ребята отлично прорисовали спортивную составляющую, а сейчас мы приступаем к комплексной разработке проекта, — сказала Толовенкова. — Он должен быть полностью увязан с транспортной концепцией, обеспечен инфраструктурой, парковками, согласован с требованиями по охране моста…

Кроме того, объект под мостом «Миллениум», по ее словам, должен стать своего рода переходом от закованной в бетон Кремлевской набережной к берегу Казанки по другую сторону моста, который является частью особо охраняемой природной территории — «Казанской Швейцарии». Поэтому этот проект будет вписан в рамки, которые диктуют обязательства по сохранению природных ландшафтов.

Объект под мостом «Миллениум», по ее словам, должен стать своего рода переходом от закованной в бетон Кремлевской набережной к берегу Казанки по другую сторону моста. Фото Максима Платонова



А расчет — под Новый год

«Реальное время» запросило организаторов онлайн-опроса по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году о том, какие объекты для благоустройства предлагают сами татарстанцы и сколько средств будет выделено на их реализацию. Однако, по словам представителей пресс-служб, подводить какие-либо промежуточные итоги в ведомствах считают преждевременным, поскольку опрос идет всего три дня.

«Общий список первоочередных общественных пространств для благоустройства в 2020 году будет сформирован Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ по итогам онлайн-голосования, итоги просуммируют с результатами социологических опросов и общественных обсуждений», — сообщили в Минстрое РТ.

Что же касается денег, то до подсчета сумм и вовсе далеко. В 2019 году на благоустройство 62 объектов в РТ в общей сложности, по данным Минстроя, запланировано выделить 3 млрд 296,9 млн рублей: 1 млрд 296,9 млн руб. — из бюджета РФ, 2 млрд — из республиканского. А сколько будет получено в 2020-м, станет ясно ближе к Новому году. Остается напомнить, что в 2020-м планируется благоустроить всего на один объект меньше, чем в 2019-м, — 61 общественное пространство, а расходы на эти работы ежегодно растут.

«Зачем нам тренд на украшательство?»

Позицию общественных активистов, которые уже несколько лет борются за сохранение в Казани городских лесов, парков и скверов, изложил «Реальному времен» представитель по развитию велотранспортной инфраструктуры в региональной общественной организации «Велосипедный Клуб «Негонки» Фарид Ахметов.

Он сообщил, что участвовать в голосовании будет, но скептически заметил:

— Но ведь это смотря что считать благоустройством! Нужна ли нам такая имитационная форма благоустройства? Лично я вижу задачу благоустройства в создании комфортной экологически чистой среды. А конкретно — чтоб в пяти минутах ходьбы житель многоэтажки мог восстановить свое психофизическое состояние в природном ландшафте, мог заняться спортом на чистом воздухе, погулять с ребенком, чтобы новые парки и бульвары стали фрагментами комплексных решений для развития вело-пешеходных маршрутов, которые использовались бы в качестве регулярных поездок «дом — работа — учеба».

Фарид Ахметов: «Пока со стороны группы Наталии Фишман я вижу тренд на украшательство имеющихся объектов детскими площадками, кустиками, фонарями и визуальным мусором». Фото Ирины Анисимовой

Ничего общего с этим, по его мнению, реализуемая в последние годы концепция «благоустройства» не имеет:

— Пока со стороны группы Наталии Фишман я вижу тренд на украшательство имеющихся объектов детскими площадками, кустиками, фонарями и визуальным мусором. Это неуместное рвение. Все это происходит в тех местах, которые и без этого людьми давно используются по назначению. Мы теряем время, упускаем возможности! При этом новые парки не создаются, а потенциальные для благоустройства природные территории подвергаются постоянному уничтожению и застройке коммерческими объектами.

Ахметов напомнил о побережье Казанки в районе улицы Гаврилова, где «уничтожается единственный в городе парк с выходом на Казанку», а также про то, что Ноксинский и Азинский лесопарки «также по кускам уничтожаются — проект планировки приводит в ужас даже профессиональных градостроителей».

— В обмен на это власти города небрежно советуют горожанам осваивать для прогулок круговую развязку по Ноксинскому спуску, — возмутился Фарид Ахметов. — Это форменное издевательство!

А в качестве объекта для благоустройства, которое принесет реальную пользу, он предложил Фермский овраг:

— Он в семи минутах пешего хода отделяет десятки тысяч жильцов «Солнечного города» от доступа к озеру Верхний Кабан. Оно чистое, годится для купания, но там отсутствуют пляжи! И вообще пляжей в городе почти нет.

Благоустраивать же, по мнению собеседника «Реального времени», следует не только, а может и не столько сами зеленые зоны, сколько подходы к ним, обеспечивая их пешеходную доступность:

— В Казани имеется большое количество участков с отсутствующими для пешеходов удобствами, и в центре, и в спальных районах. Где-то просто отсутствует тротуар — как между сквером Славы и улицей Сафиуллина, и таких мест в городе — несколько десятков! Люди вынуждены ломиться через кусты, где-то нет ни освещения, ни асфальта. А где обещанный Фишман и властями города пешеходный маршрут вокруг озера Средний Кабан? Странно, что освоенных на Универсиаде средств хватило лишь на то, чтобы грубой отсыпкой грунта по линии берега уничтожить десятки гектаров природного ландшафта, при этом дорожки сделаны не были. Почему наши хваленые благоустроители избегают настоящей работы?