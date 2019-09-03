В Набережных Челнах благоустроят более 700 дворов

В Набережных Челнах 730 дворов многоквартирных домов будут благоустроены в рамках республиканского проекта «Наш двор», рассказали министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин и помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова в ходе брифинга.

На дворовых территориях проведут семь видов ремонтных работ: асфальтирование проездов и тротуаров, установку бортового камня, замену колодцев, восстановление или организацию освещения, установку скамеек, урн. Возможно обустройство спортивных площадок, если позволяет территория, отметил Файзуллин.

По итогам предварительной инвентаризации в республике насчитывается 8 861 двор общей площадью 68,5 млн кв. метров. Четверть этой территории занимает асфальтовое покрытие, сообщает пресс-служба исполкома Челнов.

Ранее сообщалось, что по квартирам жителей Татарстана начали разносить анкеты, в которых им предлагается выбрать приоритетные виды ремонтных работ во дворах многоквартирных домов.