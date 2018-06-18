На набережной Кабана поставят ограждения из-за упавшего в воду ребенка
В эти выходные на озере Кабан в воду упал ребенок, бегавший по пирсу, где организован спуск и открытый выход к воде. Девочка упала в воду между пирсом и каскадом с растениями.
«Несмотря на то, что глубина в этом участке небольшая и мгновенно спрыгнувший за ребенком мужчина тут же поднял ее, девочка очень испугалась и успела промокнуть», — написала в своем Instagram помощник президента РТ Наталия Фишман.
В настоящее время пирс временно закрыт. Отмечается, что ограждения на опасном участке установят уже сегодня.
#Repost @kabanlake ・・・ В эти выходные к озеру Кабан вышло больше 50 тысяч счастливых гостей, но к сожалению, не обошлось и без происшествия. Опасный случай: девочка, бегавшая по пирсу, где организован спуск и открытый выход к воде, упала в воду между пирсом и каскадом с растениями. Несмотря на то, что глубина в этом участке небольшая и мгновенно спрыгнувший за ребёнком мужчина тут же поднял ее, девочка очень испугалась и успела промокнуть. Мы высушили и переодели её, посадили с семьей на такси. Мама девочки Гузель Ильдусовна (мы на связи) сегодня сообщила, что дочка не простудилась, чувствует себя уже хорошо, хоть и перепугалась. Гузель Ильдусовна очень хотела бы найти и отблагодарить человека, который помог ей. Если вы знаете его — пожалуйста, напишите нам в Директ или на info@kabanlake.ru Архитектор Равиль Сафиуллин обращает внимание родителей: «Пирс — это не детская игровая зона. Для детей предусмотрена специализированная площадка с водными интерактивными игрушками». Игровая площадка, кстати, пользуется огромной популярностью. Приносим свои извинения за неудобства, но безопасность очень важна: пирс временно закрыт. Сначала мы обнесли край сигнальной лентой и выставили охрану и волонтера, обращающего внимание родителей на этот участок, а вечером, когда казанцы досмотрели закат (пирс — главная вечерняя видовая точка, уже успел полюбиться гостям), перекрыли выход. Сегодня тут будут установлены ограждения. #озерокабан #kabanlake
Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) 17 Июн 2018 в 10:21 PDT
«Пирс — это не детская игровая зона. Для детей предусмотрена специализированная площадка с водными интерактивными игрушками», — пояснил архитектор Равиль Сафиуллин.
Напомним, в Казани 15 июня открыли первую часть набережной озера Кабан от театра имени Камала до «Планеты Фитнес». Отмечается, что в первые выходные новую зону отдыха посетили более 50 тыс. человек.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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