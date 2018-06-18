На набережной Кабана поставят ограждения из-за упавшего в воду ребенка

В эти выходные на озере Кабан в воду упал ребенок, бегавший по пирсу, где организован спуск и открытый выход к воде. Девочка упала в воду между пирсом и каскадом с растениями.



«Несмотря на то, что глубина в этом участке небольшая и мгновенно спрыгнувший за ребенком мужчина тут же поднял ее, девочка очень испугалась и успела промокнуть», — написала в своем Instagram помощник президента РТ Наталия Фишман.

В настоящее время пирс временно закрыт. Отмечается, что ограждения на опасном участке установят уже сегодня.

«Пирс — это не детская игровая зона. Для детей предусмотрена специализированная площадка с водными интерактивными игрушками», — пояснил архитектор Равиль Сафиуллин.

Напомним, в Казани 15 июня открыли первую часть набережной озера Кабан от театра имени Камала до «Планеты Фитнес». Отмечается, что в первые выходные новую зону отдыха посетили более 50 тыс. человек.