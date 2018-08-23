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Минниханов и Фишман посетили обновленный Центральный парк в Кукморе

14:16, 23.08.2018
Минниханов и Фишман посетили обновленный Центральный парк в Кукморе
Фото: park.tatar

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и его
помощник Наталия Фишман посетили обновленный Центральный парк в
Кукморе.

Парк разделен на две части. Первая представляет собой площадь для проведения мероприятий, которую формируют амфитеатр и перголы со скамьями и качелями.

Вторая часть парка — площадка для торжественных мероприятий. На участке, где раньше располагались ворота для входа в парк, теперь обустроена сцена, рассказали в пресс-службе парков и скверов Татарстана.

Отмечается, что реконструкция парка позволила создать единое пешеходное пространство с улицами Ленина и Майской, набережной реки Нурминка и двором дома братьев Комаровых. Его планируют благоустроить в следующем году.

Ранее Минниханов посетил модернизированную ферму им. Вахитова в Кукморском районе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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