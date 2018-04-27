Игорь Куляжев: «Мы можем устроить экскурсию по городским туалетам специально для вас»

Жители согласовали проект благоустройства парка у ЖК «Комсомолец» и согласились оставить уборную недалеко от мечети

Фото: Олег Тихонов

Долго и обстоятельно архдесант с властями и жителями обсуждал накануне животрепещущую тему — местоположение туалета в парке у ЖК «Комсомолец». Корреспондент «Реального времени» наблюдала, как Игорь Куляжев в разгар обсуждения предлагал устроить экскурсию по уборным города, а пенсионеры были готовы скинуться всем миром, чтобы обновить парк не за два года, а за год. В итоге проект благоустройства общественного пространства все-таки прошел стадию согласования. Благодаря неоднократным обсуждениям концепции парка в нем появится площадка для выгула собак, детская зона, обещающая быть не менее интересной, чем в Горкинско-Ометьевском лесу, смотровая площадка и многое другое. Подробности со встречи — в нашем материале.

Сэр, ваши пожелания учтены

Очередной проект благоустройства парка накануне в школе №86 согласовали неравнодушные жители города. На этот раз речь шла об общественном пространстве у ЖК «Комсомолец» на Горках. До этого команда Наталии Фишман и городских властей уже неоднократно встречалась с жителями района. На этот раз представили плоды совместных усилий — итоговую концепцию парка. Кстати, сама помощник президента присутствовать на встрече не смогла, но вместо нее перед народом отвечали исполком, администрация района и Дирекция парков и скверов Казани.

Концепцию парка представлял на суд жителям архитектор Рузаль Фархуллин. В ней было учтено множество пожеланий — например, с подачи участников обсуждения в планах появилась зона для выгула собак, которая разместится со стороны улицы Карбышева. Таким же образом возникла в проекте площадка на склоне с панорамным видом и туалет, который предложили сделать недалеко от существующей мечети и будущей детской площадки. Последнюю, кстати, обсуждали на отдельном собрании с бюро «Чехарда», которое разрабатывало игровую площадку в Горкинско-Ометьевском лесу. На встречу пригласили родителей с малышами, которые сами нарисовали, что бы они хотели там видеть. В итоге детскую площадку разделили на три зоны: для самых маленьких, для детей постарше и для взрослых.

Амфитеатр из парка по просьбе жителей убрали и по их же просьбе включили в проект площадку для пограничников на Комарова. Поработали архитекторы и над горкой, которая существенно оскудела при строительстве новых жилых домов. Рузаль Фархуллин предложил расширить ее до стены ЖК и сделать более пологой — все ради безопасности детей.

Поработали архитекторы и над горкой, которая существенно оскудела при строительстве новых жилых домов. Рузаль Фархуллин предложил расширить ее до стены ЖК и сделать более пологой



Внешне обновленный парк, судя по представленной концепции, будет напоминать по стилю Горкинско-Ометьевский лес. Центральная аллея там будет вымощена брусчаткой, а небольшие дорожки покроет деревянный настил. Останется на месте и существующая лыжня.

Полностью закончить благоустройство парка в этом году не получится — не хватает средств. Их на 2018-й выделено 80 млн рублей. На следующий год перейдут работы по реконструкции фонтана и благоустройству площади с прилегающим к ней сквером. Как чуть позже пояснил постоянный участник обсуждени, я председатель комитета по благоустройству Казани Игорь Куляжев, в этом году фонтану все-таки перепадет часть работ — его обследуют и, возможно, почистят, так как этим давно уже никто не занимался, и элемент общественного пространства со временем заполнился мусором.

В целом разработчики продумали все — от освещения и креативных светящихся камней до айдентики парка, которую потом смогут использовать его будущие резиденты, например, кафе.

Туалетный вопрос

После презентации наступила самая интересная часть встречи — обсуждение. Первой слово взяла учительница 86-й школы на пенсии Роза Шакирова. Она попросила каким-нибудь образом увековечить для потомков три имени, в честь которых названы улицы в районе — Карбышева, Комарова и Курчатова. Это предложение ей пообещали учесть и подумать над ним. Пообещали ей в ответ на второй вопрос и удобные дорожки для скандинавской ходьбы.

Третий вопрос вызвал очень бурное обсуждение и, как следствие, стал одним из ключевых.

— Посмотрите, вот мечеть и тут же туалет. Это правильно или нет? Вы знаете, в каком состоянии бывают общественные туалеты. Меня это, как мусульманку, не устраивает. Так быть не должно, — категорично высказалась пожилая дама.

Посовещавшись с жителями и обсудив другие возможные локации уборной, архдесанту с властями пришлось убеждать присутствующих, что лучшего места для туалета не найти



Но дело в том, что в 50 метрах от мечети туалет сделать удобнее, потому что там есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в этом случае он будет находиться недалеко от детской площадки, что также существенно облегчит отдых родителей с малышами. Посовещавшись с жителями и обсудив другие возможные локации уборной, архдесанту с властями пришлось убеждать присутствующих, что лучшего места для туалета не найти. На помощь им пришел опоздавший имам этой самой мечети, который при условии содержания туалета в чистоте ничего против его наличия не имел.



— Единственная просьба — чтобы вони не было. Чтобы он под контролем был, — высказал свои опасения имам.

— Там убираться дирекция парков будет! — даже с небольшой издевкой тут же прозвучало из зала. На самом деле, до этого жителям пообещали, что по аналогии, например, с тем же Горкинско-Ометьевским лесом, содержанием уборной займется определенный человек, правда, не пояснили, что он будет не из числа сотрудников дирекции. После высказывания эту оплошность исправили и объяснили, что на самом деле для этой работы выберут подрядчика.

Впоследствии к теме туалета возвращались еще неоднократно, а Игорь Куляжев, отвечая на реплику молодого отца троих маленьких детей о том, что им добежать до туалета будет сложно и значит уборную надо ставить еще ближе к детской площадке, даже предложил устроить жителям экскурсию по городским туалетам.

— Если вы сомневаетесь в том, что вы будете держаться, точно так же, как мы устраивали экскурсию по детским площадкам, мы можем устроить экскурсию по городским туалетам специально для вас. Я вас могу сам провести, показать, как они работают. Там сидит специально обученная женщина, которая выдает бумагу. Туалет для всех бесплатный, она убирает там, моет, то есть там нет никакого запаха, — обратился к многодетному папе и другим жителям председатель комитета по благоустройству города.

В итоге туалет с предполагаемого места недалеко от мечети не сдвинулся.

Военные, возмущенные тем фактом, что Казань практически непригодна для передвижения инвалидов, решили принять меры и добиться того, чтобы хотя бы инфраструктура парка у ЖК «Комсомолец» давала возможность инвалидам погулять и выбраться из дома на свежий воздух



«Мы специально сюда приехали, чтобы заявить о правах людей, которые в этом нуждаются»

За отдельным столом расположилась группа бравых мужчин в форме пограничников. Кстати, многодетный папа был как раз из их числа. Говорил за военных преимущественно Роберт Хатмуллин, который в этой ситуации очень походил на командира, координирующего все действия. Мужчина вежливо, культурно и весьма активно принимал участие в обсуждении. Уже ближе к его концу он попросил своих сослуживцев подняться, и они вместе вышли к сцене, под руки придерживая молодого человека. Именно о нем — 22-летнем Данииле с ДЦП, который даже не может разговаривать, и пошла речь. Как выяснилось, военные с ним и его мамой сдружились и, возмущенные тем фактом, что Казань практически непригодна для передвижения инвалидов, решили принять меры и добиться того, чтобы хотя бы инфраструктура парка у ЖК «Комсомолец» давала возможность инвалидам погулять и выбраться из дома на свежий воздух.

Можно было бы назвать речь Роберта Хатмуллина очень пафосной, но реальная ситуация на улицах города и то, с какими эмоциями говорил об этом пограничник, не позволяли усомниться в его искренности.

— Инвалиды в нашей стране бесправны, как и многие пенсионеры. Я специально пригласил сегодня Даниила — к сожалению, он даже не может говорить, это детский церебральный паралич. Проблема заключается в том, что Даниил не может передвигаться по нашему району. Наша команда — мы все воевали, это элита страны, здесь стоят реальные бойцы. Мы специально сюда приехали, чтобы заявить в первую очередь о правах людей, которые в этом нуждаются. Мы защищали вот этих людей на границе и воевали конкретно за них, — заступился за слабых военный.

Два моста в парке и переход на Карбышева он назвал Японией или Америкой для инвалидов. Он попросил сделать для них подъемники, чтобы они могли тоже передвигаться.

— У всех по три машины сейчас, хорошо живем. А как им быть? Надо начинать с этого. Чтобы безглазые собаки по улицам не бегали, чтобы наши пенсионеры и такие молодые ребята нормально жили. Получается так, что руки ноги у нас есть — я говорю за себя, а пацанам, которым тяжело… У нас в России люди гниют, по квартирам лежат, это что происходит? Получается, мы воевали, чтобы люди золотые унитазы дома делали?! Я не согласен, поэтому пришел в первую очередь за это сказать, — продолжил Роберт Хатмуллин. Кстати, как отметил архитектор, в целом парк будет приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Хатмуллин предложил на новом месте для пограничников в парке проводить мероприятия не только для служащих в их войсках, но для всех остальных, кто служит на благо страны



Но вернемся к доблестному военному. Тем, кто обустраивает общественные пространства, от него достались щедрые слова благодарности:

— Они меня не просили об этом говорить, это без пафоса. Это я периодически вступаю здесь в битву с демонами. А на самом деле эти люди днем и ночью делали — больные, семейные. Я просто преклоняю колено перед этими людьми, я благодарен группе, которая нас ведет, архитекторов, нашу прекрасную общественность, — поблагодарил военный. И рассказал, как вообще они попали в группу по обсуждению. Оказывается, они пришли на субботник и зашли в мечеть, где имам им рассказал, что пограничный столб в парке поставил ныне ушедший имам и пограничник Халиуллин. Военные решили его дело продолжить. Сам Хатмуллин предложил на новом месте для пограничников в парке проводить мероприятия не только для служащих в их войсках, но для всех остальных, кто служит на благо страны.

Конструктивная критика с надеждами на лучшее

Поднятую тему об инвалидах тут же подхватили другие участники обсуждения, подчеркнув, что им нужна работоспособная система. Напомним, что в Казани уже несколько лет благополучно простаивают с момента установки лифты для инвалидов на пешеходных мостах. Власти к подобным вопросам оказались не готовы, и в ответ Игорь Куляжев пустился в рассуждения по поводу воспитания и культуры населения, которое якобы и ломает приспособления для инвалидов. В итоге с небезразличными гражданами он пообещал встретиться отдельно, чтобы обсудить все волнующие их проблемы благоустройства города и даже чуть позже извинился перед ними, что не смог сейчас ответить на некоторые из вопросов.

Выделялась среди жителей района также активистка Татьяна Латыпова, отстаивавшая парк еще задолго до планов на его благоустройство. Она попросила определить дату встречи и с районной администрацией. Претензий к чиновникам и к УК оказалось немало, правда, как заметила девушка, при других обстоятельствах обсудить их практически невозможно. Вопросы были очень разноплановые. Один из них, например, касался субботника, который устроили активные жители района. Собрав весь мусор в огромные пакеты, они оставили их в парке, надеясь, что УК их уберет. Но спустя практически неделю выяснилось, что мусор и ныне там. Не смогли присутствующие ответить и на вопрос Латыповой по поводу парковки у парка, земля под которую уже отмежевана.

Сейчас, когда проект согласован, отдельные его детали будут обсуждаться с рабочими группами, сформированными из наиболее активных граждан



— Мы можем встречаться по проблемам Танкодрома хоть каждый вторник. Но работу всех этих структур как-то налаживать надо. Мы можем вам помочь, поучаствовать. Желающие есть, — резюмировала активистка.

Среди присутствующих было много пожилых людей. Они попросили возродить клубы для пенсионеров, где они могли бы проводить свой досуг. А совет ветеранов Танкодрома, оказывается, присмотрел себе помещение на первом этаже возведенного ЖК. Сейчас они ютятся в библиотеке. Надеясь на то, что просьбу услышат, одна из ветеранов робко обратилась с ней к застройщику. Но с разочарованием услышала, что все помещения на двух нижних этажах уже проданы.

Звучали от старшего поколения и вопросы по поводу церкви, земля под которую была отдана еще 10 лет назад. Выяснилось, что планы по ее строительству остаются в силе и над проектом работают, но когда он увидит свет — пока не понятно.

В целом было заметно, что горожане к подобным обсуждениям привыкли. И если еще два года назад многие срывались на крик и пытались что-то кому-то высказать, то сейчас разговор перешел в мирное русло — каждый что-то предлагал и, самое главное, верил, что его мнение учтут. Кто бы мог представить еще пару лет назад, что бабушки, мечтая об обновленном парке, будут высказывать не недоверие власти, а предлагать всем миром собрать денег, чтобы достроить парк не в две очереди, а в одну.

Сейчас, когда проект согласован, отдельные его детали будут обсуждаться с рабочими группами, сформированными из наиболее активных граждан. Прогуляться же по обновленному парку жители смогут уже в конце лета.

1 / 23 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов