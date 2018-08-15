В Челнах на набережной провалился асфальт
На набережной в Набережных Челнах провалился кусок асфальта. Фотографии зияющей дыры жители города опубликовали в социальных сетях.
Как отметили в комментариях челнинцы, на месте ранее уже был провал.
Публикация от Набережные ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН (@nabchelny_online) 15 Авг 2018 в 2:31 PDT
Ранее в Набережных Челнах президент РТ Рустам Минниханов и помощник президента Наталия Фишман открыли набережную реки Мелекески. На набережной дорожки выложили брусчаткой, установлено освещение.
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