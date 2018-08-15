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В Челнах на набережной провалился асфальт

13:19, 15.08.2018
В Челнах на набережной провалился асфальт
Фото: скриншот

На набережной в Набережных Челнах провалился кусок асфальта. Фотографии зияющей дыры жители города опубликовали в социальных сетях.

Как отметили в комментариях челнинцы, на месте ранее уже был провал.

Ранее в Набережных Челнах президент РТ Рустам Минниханов и помощник президента Наталия Фишман открыли набережную реки Мелекески. На набережной дорожки выложили брусчаткой, установлено освещение.

Происшествия Татарстан
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