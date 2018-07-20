«Просьба такая — чтобы ни один квадратный метр газона мы не выбросили…»

В мундиаль в Казани бесплатно на автобусах перевезли 700 тысяч человек, а щепку у «Чаши» решили оставить до 2019 года,

После проведения ЧМ в Казани не устают подводить итоги мундиаля. На этот раз на заседании республиканского оргкомитета «Россия 2018» при председательстве президента Татарстана Рустама Минниханова об этом отчитывался генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров. После него выступали и другие спикеры, но для журналистов их доклады оказались закрыты. Корреспондент «Реального времени» наблюдала за тем, как глава республики отвоевывал натуральный газон, который собирались выкинуть после ЧМ и узнала, что применение покрытию в том числе поможет найти Наталия Фишман.

И снова итоги

Азат Кадыров напомнил, что в среднем каждый матч на «Казань Арене» посетили по 42 тысячи человек — это 98,9% от возможностей стадиона. На трех матчах загрузка составила и вовсе 100%. Около 50% зрителей всех матчей в Казани — иностранные граждане. Больше всего зарубежных фанатов зафиксировано на матчах Польша — Колумбия и Франция — Аргентина.

Большинство зрителей (65,2%) приходили на «Казань Арену» в последний час до начала матча. Первые же болельщики начинали подходить за 3,5—4 часа.

— Этот факт подчеркивает правильность принятых решений в части ограничения движения транспорта у стадиона, а также расчеты по пропускной способности входных групп, — отметил Кадыров.

К бесплатному wi-fi в среднем на каждом матче подключалось порядка 11 тысяч устройств, максимум по единовременным подключениям составил около 5 тысяч.

Ни одного серьезного инцидента на стадионе допущено не было, а за медпомощью за все проведения ЧМ к врачам обратились 507 раз.

Не секрет, что некоторые из сборных решили тренироваться и жить в Казани. Проблем с площадками не возникло, правда, подготовлено их к ЧМ было больше, чем нужно. Например, в поселке Мирный стадион «Динамо» был готов на 100%, но площадка так и не пригодилась.

— Вопросов по качеству футбольных газонов ни у одной из команд не возникло, и качество подготовки баз команд было достаточно высоко оценено представителями национальных федераций, — прокомментировал Азат Кадыров.

Азат Кадыров напомнил, что в среднем каждый матч на «Казань Арене» посетили по 42 тысячи человек – это 98,9% от возможностей стадиона. Фото tatarstan.ru



«Последняя миля» без инцидентов и горячие деньки для аэропорта

Режим «последней мили» в среднем составлял порядка 8 часов.

— Благодаря хорошо проведенной информационной работе с жителями города и района, донесения информации через различные источники удалось избежать критических дорожных ситуаций. Спасибо населению города, которое отнеслось с пониманием, — поблагодарил жителей докладчик.

Для казанского аэропорта дни мундиаля выдались очень жаркими. С 14 июня по 7 июля он обслужил 3 300 рейсов и около 350 тысяч пассажиров, что на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всех болельщиков побывало в аэропорту после последнего матча — 7 июля, когда было обслужено 17 620 человек.

На поездах за время мундиаля через Казань прокатились более 50 тысяч пассажиров. На общественном же транспорте внутри города бесплатно проехали более 700 тысяч человек. Еще 200 тысяч пассажиров добирались до стадиона на бесплатных шаттлах.

Как сообщалось, средняя загрузка отелей составила 81%, 6 июля — 99%. В дни остальных матчей гостиницы были загружены в среднем на 91%. Во время ЧМ в Казани организовали более 200 культурных мероприятий. Подсчеты по тому, сколько человек их посетили, Азат Кадыров не представил, но рассказал, что только музеи, театры и концертные учреждения посетили почти 150 тысяч человек.



Напомним, что специально к мундиалю в Татарстане также запустили сайт, где можно было найти практически любую информацию, связанную с матчами и досугом на девяти языках. В итоге количество уникальных пользователей портала превысило 100 тысяч человек, а больше всего «заходов» зафиксировали за день до первого матча в Казани — 15 июня.

Для казанского аэропорта дни мундиаля выдались очень жаркими. Фото Дмитрия Резнова



Что дальше?

Про фанфест подробнее рассказывать не имеет смысла, ведь информация по нему неоднократно озвучивалась. Заметим лишь, что сейчас там демонтируют временное оборудование и собираются с 26 июля снова заселить в «Чашу» ЗАГС. В этом году молодеженам придется еще походить по щепе, которой засыпали газон. Он на этой территории в рамках работ по благоустройству появится в следующем году. Но стоит отметить, что созданная у «Чаши» инженерная инфраструктура теперь позволяет проводить там крупные городские мероприятия. Только в августе на площадке запланировано три события — День республики и День города, авиационный праздник и авиагонки.

Сейчас чиновники также обсуждают, где можно использовать временную инфраструктуру, созданную на «Казань Арене». Среди предложений — найти применение части инфраструктуры на предстоящем мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, а что-то отдать муниципалитетам.

— Требуется еще время, Рустам Нургалиевич. Мы отдельно будем готовить доклад по всем этим вопросам, — доложил президенту Азат Кадыров.

Он также предложил главе республики рассмотреть вариант с музеем спорта, который можно сделать на южной трибуне «Казань Арены».

— Площади есть, музеям тесно, много экспонатов — это было бы здорово. Туристические группы могли бы посещать музей. Наверное, получилось бы хорошо, — вопрошающе обратился к главе республики директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Рустам Минниханов заинтересовался судьбой газона на подготовленных к ЧМ тренировочных площадках

Как президент за натуральный газон вступился

Выслушав доклад, Рустам Минниханов заинтересовался судьбой газона на подготовленных к ЧМ тренировочных площадках.

— Касательно семи тренировочных площадок, там написано, что на пяти из них мы должны поменять газон на искусственный..., — начал выяснять президент, обратившись за уточнением к Кадырову.

— Да-да, — тут же отреагировал докладчик.

— На пяти, да? — уточнил глава республики.

— «Рубин» и Центральный стадион остаются на натуральном покрытии, — ответил Кадыров и заметил, что эксплуатация искусственного покрытия дешевле и эффективнее.

— А тот газон куда? — После этого вопроса стало понятно, к чему клонит президент.

— С двух площадок газон потенциально можно перестелить. Мы прорабатываем с исполкомом города варианты. Есть предложение перестелить его в школу, но это нужно обсудить еще раз. И есть предложение по паркам и скверам. Мы с Фишман Наталией Львовной тоже в контакте. На трех площадках газон молодой, его свернуть, перенести получится, наверное, вряд ли, — прокомментировал Кадыров.

Но, судя по всему, президента ответ не удовлетворил.

— Просьба такая — чтобы ни один квадратный метр газона мы не выбросили и четко знали, куда его переносим, — начал давать указания Рустам Нургалиевич, но дослушать их журналистам не удалось — звук трансляции заседания выключили.