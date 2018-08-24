Фишман и Бекмамбетов 25 августа приедут в Якутск на форум городских сообществ

Помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман и кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов 25 августа посетят форум городских сообществ «Городская культура» в Якутске.

Режиссер выступит экспертом одной из площадок. Также в рамках форума состоится закрытый показ его фильма «Профайл», ставшего призером Берлинского кинофестиваля в 2018 году.



Кроме того, на форуме пройдет проектный семинар «Культура формирования устойчивой городской среды», участие в котором примет Наталия Фишман, пишет «ЯСИА».

Отметим, что в последнее время Бекмамбетов является частым гостем в Казани. Так например, в начале лета он был замечен в обществе Наталии Фишман на премьере эскиза спектакля, посвященного Мергасовскому дому. В середине июня Бекмамбетов проводил в столице РТ лекцию на книжном фестивале, организуемом центром современной культуры «Смена».