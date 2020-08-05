Погибнут ли Голубые озера Казани?

Экологи, дайверы и чиновники спорят, как правильно благоустроить заповедник, не нарушив его экосистему

«То, что я вижу на Голубых озерах, — крик о помощи, крик экосистемы о том, что она не справляется. Озера банально начинают зарастать зелеными водорослями», — убеждена казанский эколог Нафиса Мингазова. По мнению исследователя, из-за массовых купаний в воду попадают ПАВ, азот и фосфор, дайверы разрушают стенки Большой Пучины, а любители шашлыков распугивают последних оставшихся представителей местной фауны. Единственный шанс спасти озера — запретить свободный доступ в заповедник, уверена ученый. Между тем, у татарстанских чиновников противоположная цель — благоустроить Голубые озера для туристов. Не так радикально настроены и другие специалисты, предлагая лишь создать специальные зоны для отдыха, чтобы не наносить вред водоемам. Реально ли вернуть голубой цвет воды озерам и подводные луга? Кто оплатит порядок в заповеднике, и какой может быть новая жизнь Голубых озер? «Реальное время» побеседовало и с ярыми противниками закрытия заповедника, и с теми, кто не видит других вариантов. Подробнее — в нашем материале.



Совместимы ли кемпинг и купальни на Голубых озерах «с сохранением природы»?

Два проекта Татарстана по созданию «туристско-рекреационных комплексов» вышли в финал конкурса АСИ и всерьез претендуют на получение федеральных грантов для развития экотуризма. Речь о двух заповедных территориях — Камском Устье и Голубых озерах, разговоры и споры о благоустройстве которых кипят уже не первый год.

Информации о проектах в публичном пространстве мало — ни авторов-разработчиков, ни концепцию широкой общественности не представили. Никаких общественных обсуждений не велось, а о маленькой победе республики татарстанские СМИ узнали от пресс-службы общероссийского конкурса, разославшей релизы.

Немного приоткрыл занавесу лишь глава Высокогорского района, на территории которого частично расположены Голубые озера. Рустам Калимуллин, опубликовав в своем Instagram радостный пост. Чиновник оговорился о том, что, в случае их победы, в районе Голубых озер могут появиться кемпинг-зоны, точки проката sup-бордов, велооборудования и лыжного снаряжения, база для бердвотчинга.

«Кроме этого в выходные можно будет посетить лектории и эко-школу, чтобы понаблюдать за птицами и пройти по «босоногой тропе». А сразу после — окунуться в освежающую глубину озер. И все это — с сохранением природы для следующих поколений», — заявил Рустам Калимуллин, дав тем самым новый импульс дискуссии о судьбе природного памятника. Ведь, как показывает практика, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, благоустраивая Голубые озера, у районных властей не выходит уже много лет. А подобное развитие комплекса как точки притяжения для туристов непременно скажется на экологии заповедника, который в последние десятилетия и так сильно страдает от влияния человека.

Впрочем, ситуация оказалась куда менее угрожающей, а заметка главы Высокогорского района — всего лишь лирическим рассуждением. Как стало известно «Реальному времени», рабочую группу по проекту обустройства озер возглавила помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, в межведомственную команду вошли в том числе главы Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов и минэкологии РТ Александр Шадриков.

На сегодняшний день утвержденной концепции и проекта благоустройства Голубых озер нет, над их созданием татарстанским специалистам совместно с экспертами конкурса АСИ предстоит работать следующие три месяца, в рамках конкурсного акселератора. В заявках, поданных на конкурс, участникам предлагалось лишь представить саму территорию и рассказать о ее экотуристическом потенциале, уточнила в разговоре с «Реальным временем» пресс-секретарь Наталии Фишман-Бекмамбетовой Зиля Гарипова, особо подчеркнув, что все этапы работы в обязательном порядке будут вестись совместно с экологами.

Тем не менее, начало обсуждений было положено.

«Это история длиной в 26 лет»: страдания Голубых озер

Голубые озера — целая экосистема, в которой уживается огромное количество редких природных явлений удивительной красоты и ценности. По сути, это геологический памятник: из глубины пластов в 130-150 метров просачиваются подземные воды, образуя три озера — Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Комплекс, еще с 1994-го официально признанный особо охраняемым заповедником, располагается на границе Казани, у поселка Щербаково, и Высокогорского района Татарстана.

Из-за особенностей происхождения вода в Голубых озерах кристально прозрачная, дно устлано «лугами» зеленых мхов и другой краснокнижной флорой, целебными солевыми грязями, что и придает водоемам бирюзовый цвет. По крайней мере, так можно было описать эти заповедные земли пару десятков лет назад. Сейчас картина несколько изменилась.

Голубые озера — целая экосистема, в которой уживается огромное количество редких природных явлений. Фото poznamka.ru

От резко повышенного внимания человека озера страдают еще с того самого 1994 года, с момента первого благоустройства. До присвоения этим местам статуса заповедника их даже называли «президентскими», настолько скрытыми от посторонних глаз и туристов они были. После — туда грянул поток отдыхающих. Затем было несколько неудачных попыток благоустройства и вмешательства в экосистему озер, часть из которых заканчивались судами.

В 1995-м на Малых Голубых озерах обустраивали купальни, параллельно углубляя один из водоемов. После этого почти на пять лет вода в нем потеряла голубой цвет. В 2013-2014-х годах на территории Большого Голубого озера проходило масштабное благоустройство — на берегах высаживались деревья, оборудовались спуски, шел ремонт стока, ведущего в Казанку, или, как прозвали его местные жители, «водопада».

На территорию заповедника загнали тяжелую технику — работали экскаваторы и краны, один из которых буквально провалился в озеро. Хрупкие берега с сочащимися подземными водами просто не выдержали веса техники. Достать его не получалось никакими средствами, в итоге — в озере, глубиной всего 2,5-3 метра спускали воду. Из-за чего засохли лечебные илы и были уничтожены многие виды водорослей, а часть краснокнижных мхов стала встречаться очень редко.

От резко повышенного внимания человека озера страдают еще с 1994 года, с момента первого благоустройства. Фото poznamka.ru

«То, что я сейчас вижу на Голубых озерах — крик о помощи»

Серьезный урон озерам наносят и в наши дни уже со стороны туристов и отдыхающих. В Голубых озерах идет активное замутнение воды, разрастаются зеленые водоросли, разрушается дно, уменьшается глубина. Как следствие, тот самый заветный голубой цвет воды, ради которого сюда съезжаются исследователи и путешественники со всей страны, постепенно исчезает вместе с ценнейшей флорой и фауной. Если не остановить «виновников», очень скоро Голубых озер не станет, водоемы «умрут» и превратятся в болота, констатирует доктор биологических наук, завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

Голубые озера уже давно превратились в место паломничества туристов и обязательный пункт программы многих обзорных экскурсий по Казани. Несмотря на то, что территория по своему статусу не предназначена для массового отдыха, да и не обладает пока серьезной туристической инфраструктурой, просто созерцанием живописных водоемов мало кто из визитеров ограничивается.

— В последние 30 лет наблюдается уменьшение глубины Большой Пучины — самого интересного явления на Большом Голубом озере. Это карстовый провал, из которого бьют подземные воды, мощнейший источник, подземный ключ, благодаря которому каждые сутки меняется порядка 900 объемов вод в озере. Когда-то Большая Пучина располагалась на глубине в 21 метр, сейчас — всего 19 метров, происходит заиление, эрозионные процессы, одной из причин чего является то, что Пучина активно используется для подводных погружений, дайвинга, — объясняет наша собеседница, соавтор и редактор книги «Уникальные экосистемы солоновато-водных карстовых озер Среднего Поволжья».

Говоря о дайвинге, эколог призывает разделять профессиональных дайверов, исследователей, и тех, кто погружается для развлечения. Устраивать посвящения новичков и заплывы, устанавливать на дне Голубого озера новогодние «елки» специалист считает недопустимым. Причина проста: сама Большая Пучина — довольно маленькая и узкая, ее ширина не превышает нескольких десятков метров. А потому ее посещение в любом случае приводит к разрушению стенок карстового провала, начинается «сползание» взвесей. И в какой-то момент из-за этого может случиться так, что подземным водам будет сложно пробиваться сквозь этот слой обрушений, что будет означать перекрытие потока поступающих вод.



Но погружения — далеко не самое страшное для озер. Второй важный негативный эффект от сильной рекреационной нагрузки на заповедник — это уменьшение прозрачности воды. Если 20 лет назад, на глубине в 21 метр на дне Голубого озера можно было рассмотреть монетку, то сейчас прозрачность составляет не более 10-15 метров, иллюстрирует Нафиса Мингазова. И главной причиной этого, по мнению специалиста, стало неконтролируемое купание в Голубых озерах.

Эти места действительно давно облюбовали «моржи» и поклонники закалки. Температура воды в Голубых озерах практически не меняется со сменой сезонов, составляя постоянные +6-8 градусов, водная гладь не замерзает зимой, а, напротив, приобретает темно-изумрудный оттенок, особенно привлекательный для любителей «инстаграмных» фото. Для желающих искупаться на берегу вблизи Малого Голубого установлены даже несколько стареньких кабинок для переодевания, скамеек и беседок.

— Из-за купания огромного числа людей в Голубых озерах, пикников и шашлыков на берегах происходит загрязнения воды самыми разными веществами. Приходишь на исследование, а там самый настоящий «дастархан из объедков», бутылок и прочего мусора. С тела каждого человека при купаниях в воду попадают биогенные загрязнения — пот и мочевина, а вместе с ними, несколько миллиграммов азота и фосфора, а также различные ПАВ, химикаты, не до конца смытые в душе. Кроме того, в последние годы вблизи Голубых можно заметить походные бани, загрязненная вода с которых спускается в озера, — рассказывает эксперт. — Пловцы, особенно на мелком Большом Голубом озере разрушают слой илов на дне механически, задевая их ногами, затаптывая и забивая подводные ключи.

С каждым туристическим сезоном растет не только число «диких», самостоятельных посетителей заповедника, но и число частных фирм, активно зарабатывающих на природных красотах озер. Помимо объявления Казанского клуба подводного плавания «S-Dive» — официального представителя CMAS (Всемирной конфедерации подводной деятельности), всего за полчаса мониторинга Сети корреспонденты «Реального времени» обнаружили около 10 коммерческих предложений о погружениях с аквалангом в заповедных водоемах.

За 1200-1500 рублей с человека заняться сап-серфингом на Голубых этим летом предлагают порядка семи казанских компаний. Кроме того, насыщенная калием и сульфатами вода и иловые грязи со дна озера уже не первое десятилетие используется близлежащим санаторием «Крутушка», местными жителями в качестве целебного средства от кожных недугов.

С каждым туристическим сезоном растет не только число «диких», самостоятельных посетителей заповедника, но и число частных фирм, активно зарабатывающих на природных красотах озер. Фото poznamka.ru

— То, что я сейчас вижу на Голубых озерах — крик о помощи, крик экосистемы о том, что она не справляется. Озера банально начинают зарастать зелеными водорослями, это — доказательство сильного антропогенного воздействия, попадания азота и фосфора. Именно поэтому Голубые озера уже постепенно перестают быть голубыми на большей части территории. Голубой цвет воды сохранился лишь местами. Отмирая, зеленые водоросли образуют грязновато-зеленого цвета тину на поверхности водоема, они заслоняют доступ к илам. Озера становятся «пятнистыми», а местами чернеют от гниения тины, остатки «подводных лугов» Голубых озер сейчас под угрозой, — резюмирует в беседе с «Реальным временем» Нафиса Мингазова.



Изучая солоновато-водные карстовые озера в Татарстане и Марий Эл в 2000-х годах, ученые из КФУ совместно с коллегами из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что водоемы, подобные Голубым озерам, временное явление на земле, они очень уязвимы и очень быстро стареют. Таких озер в среднем Поволжье было обнаружено всего десять, и большинство из них уже тогда находились уже на стадии заболачивания.

«Вы же не выставляете полотна Рембрандта на улицу в мороз?»

Татарстанские Голубые озера в действительности очень маленькие, даже Большое Голубое носит категорию «малых озер», а Малые Голубые — и вовсе «озерки», многие географы такие водоемы даже озерами не считают, подчеркивают специалисты. Экосистема таких «озерков» чрезвычайно хрупка и уязвима, они не могут выдержать огромную рекреационную нагрузку, которую переживают сейчас.

— Существует понятие приемной емкости природного объекта, то есть того, сколько водный объект и прилегающие к нему территории могут выдержать рекреантов. Есть и другое понятие — приемная экологическая емкость — количество загрязнений, которые может выдержать природная зона. И оба этих показателя на Голубых озерах кратно превышены, — подчеркивает эксперт. — Точные значения еще необходимо высчитывать, но, если говорить о порядках цифр, то безболезненно для экосистемы Голубых озер — посещения всего 10-15 человек в день, не более.

Восстановить экосистему Голубых озер и сохранить ее на многие десятилетия, по мнению Нафисы Мингазовой, вполне возможно, для этого необходимо резко усилить режим их охраны и проконтролировать его соблюдение. Меры, способные остановить разрушения, включают полный запрет на купание и любительские погружения с аквалангом в воды Голубых озер, запрет пикников и тем более шашлыков на прибрежных территориях, проката водного оборудования.

В качестве первого шага, необходимо провести исследования — просчитать безопасную для озер рекреационную нагрузку, оборудовать специальные тропы — деревянные настилы, чтобы предотвратить вытаптывание берегов, возвести смотровые площадки, с которых туристы смогут обозревать все красоты заповедника, не причиняя ему вред. Затем — наладить организованный допуск посетителей в заповедник. И, что немаловажно, все работы выполнять только вручную, без использования не только тяжелой, но и в принципе любой другой габаритной техники.

— Часто я слышу в свой адрес: «Нафиса Мансуровна, будь ваша воля, вы бы вообще никого не впустили». Я думаю, что такие суждения возникают из-за непонимания и недостаточной осведомленности о ценности этих водоемов. Ведь к картинам Рембрандта, например, тоже допускают ограниченный поток людей. Вы же не выставили бы его полотна на улицу в мороз и жару? — удивляется ученый. — Нет, их держат в специальных условиях, допуская определенное число людей. Так же необходимо поступать и с Голубыми озерами. Пусть меня ругают, но, если исследователи не будут говорить об этом, то кто будет?

Меры, способные остановить разрушения, включают полный запрет на купание и любительские погружения с аквалангом в воды Голубых озер, запрет пикников и тем более шашлыков на прибрежных территориях, проката водного оборудования. Фото personalguide.ru

«Мне тоже не нравится, но запретить это невозможно»

Разумеется, последствия бешеной популярности Голубых озер замечают не только экологи, но и те, кто не согласен с их довольно категоричной позицией. И таких, как и прогнозировала Нафиса Мингзова, не мало. В ужас от идеи ограничения доступа к заповедным землям пришли коммерческие организации — прокаты спортинвентаря, организаторы мини-туров. Опрошенные «Реальным временем» предприниматели, попросив не указывать свои регалии, в основном апеллировали к тому факту, что озера — все более желанный объект для туристов и хороший источник доходов для туротрасли в целом и их в частности.

Однако есть и те, кто выступает против жесткого регулирования трафика на Голубых точно бескорыстного умысла. Татарстанское отделение Русского географического общества уже больше 10 лет «опекает» заповедник, активисты организации каждый год вывозят с его окрестностей около 70 мешков мусора, буквально неделю назад силами РГО с территории Голубых озер собрали целый «КАМАЗ» следов пребывания двуногих, рассказал нам председатель отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.

— Таких суровых ограничений я бы, конечно, не поддержал. У нас, почему-то, считается, что запретами можно чего-то добиться. Невозможно полюбить и уважать то, к чему невозможно прикоснуться. Можно об том читать и слышать, но полюбить — нет. Я не сторонник того, чтобы не пускать туда людей, но, я считаю, что пространство вокруг Голубы озер необходимо правильно организовать, — объяснил Шиллер. — У нас любит народ шашлыки, и эта погань, которую они после себя оставляют мне тоже жутко не нравится, но запретить это невозможно, а вот организовать — вполне: оборудовать специальные зоны, велодорожки, ввести правила и ответственных за них людей. Давайте учиться любить природу, не нарушая ее экосистему.

Глава татарстанской ячейки РГО напомнил, что территории Голубых озер на бумаге и так уже 26 лет как находятся под охраной. Запрет уже есть, но он не работает. Обсуждая примеры воздействия человека на экосистему Голубых озер, Дмитрий Шиллер как дайвер со стажем особо остановился на уменьшении глубины Большого Пучка и степени ответственности за это аквалангистов.



— Я лично погружался — глубина воронки составляла около 15 метров, там была еще пещера в 9 квадратных метров, которая и обвалилась. Но обвалилась она не по вине дайверов, а из-за естественных процессов. Стенки пещеры размыл поток подземных вод. И я знаю огромное количество подобных примеров. Но я соглашусь в той части, что нужно ограничить количество людей, которые одновременно могут находиться в воронке — до пяти-шести человек, — предложил собеседник «Реального времени». — И это, безусловно, должно быть контролируемо, особенно, когда группы неопытных дайверов выезжают туда, машут ластами и могут разбить верхний биологический слой. Но нужно понимать, что огромное количество людей приезжают туда, имен чтобы погрузиться и увидеть эти уникальные явления.

Правильная организация и обустройство территории заказника предотвратит его быстрое «старение» и поможет сделать Голубые озера полноценным брендом республики, уверен Дмитрий Шиллер. В качестве примера подобного проекта, уже успешно реализованного, он назвал египетский Национальный парк Рас-Мохаммед с его двумя уникальными озерами в Шарм-эль-Шейхе.

— Эти места были занесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО, они под охраной. Но до всей этой истории с пандемий туда каждый день уходило, наверное, коло трех тысяч аквалангистов. Только этим аквалангистам запрещено было погружаться самостоятельно, каждый из них заплатил внос коло пяти евро, каждая группа была не больше восьми человек, и их сопровождал гид, который запрещал делать глупости. В итоге мы видим прекрасно развивающуюся территорию с прекрасным финансированием и хорошо сохраненную. Это и есть разумный подход, организация, — подвел черту Шиллер.

Татарстанские Голубые озера в действительности очень маленькие. Фото poznamka.ru

Итоги федерального конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма буду подведены лишь к ноябрю, тога же станет понятно, выиграет ли Татарстан грант на обустройство Голубых озер. Пока же команда Наталии Фишман-Бекмамбетовой только приступает к поектиованию ТРК «Высокогорский». «Реальное время продолжит следить за развитием ситуации.