Минниханов поручил создать пляжи в рамках программы по благоустройству общественных пространств

На минувшем еженедельном субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в рамках существующей программы по благоустройству общественных пространств проработать вопрос об обустройстве пляжей, рассказала сегодня на брифинге в кабмине официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Разработкой концепта реализации поручения займутся Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, МЧС РТ и помощник президента РТ Наталия Фишман, передает корреспондент «Реального времени».

Причиной такого поручения со стороны президента Татарстана стала ситуация с погибшими на воде — с начала этого года в республике утонуло 70 человека, а в прошлом году за этот же период погибло 62.

Рустам Минниханов предложил обустроить оборудованные пляжи в республике в ближайшие три года. Он также поручил проработать с инвесторами вопрос создания коммерческих бассейнов, которые могут быть использованы в местах, где вода не соответствует нормам для купания. Для инвесторов обсуждают создание льготных условий.

Кроме того, президент поручил Министерству спорта и Министерству образования и науки организовать работу по обучению детей плаванию.

Ранее «Реальное время» писало, что вход на пляж SunDale в Челнах сделают бесплатным, а забор оставят.