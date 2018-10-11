Расходы на содержание парков Казани могут увеличить до 450 млн рублей

Казань лоббирует увеличение в шесть раз заложенных в проект бюджета Татарстана расходов на содержание городских парков и скверов.

В настоящее время в проект бюджета на 2019 года заложено 80 млн рублей, но город рассчитывает получить около 450 млн рублей, передает «Коммерсант» со ссылкой на председателя комиссии по бюджетно-финансовым вопросам гордумы Казани Булата Кутдусова.

«Отсутствуют средства на ремонт детского и спортивного оборудования — мы вынуждены демонтировать сломанное оборудование, так как неисправное эксплуатировать запрещено», — пояснил Кутдусов.

При этом потребности, с учетом необходимости организации охраны, оцениваются в 550 млн рублей. По словам помощника президента РТ по паркам и скверам Наталии Фишман, финансирование должно составлять 7–10% их стоимости.

В Госсовете Татарстана не исключают, что внесут соответствующие поправки в проект бюджета‑2019, который уже сейчас прогнозируется с дефицитом 4,1 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что с начала года нарушителей правил благоустройства в Казани оштрафовали на 35,9 млн рублей.