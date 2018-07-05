Минниханов возглавит жюри международного конкурса по созданию экорайона

Жюри открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экспериментального экорайона возглавит президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщил на пресс-конференции в кабинете министров премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как передает корреспондент «Реального времени», в жюри войдут министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, помощник президента РТ Наталия Фишман, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев, представители администрации Казани и другие.

Напомним, в Казани на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе создадут первый в городе экспериментальный экорайон. Он будет транслировать внегородской образ жизни в городской черте с максимальной интеграцией застройки в существующий природный ландшафт.