Наталию Фишман-Бекмамбетову привлекли к развитию креативных индустрий в Атырауской области Казахстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта www.gov.kz

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов вместе со своей женой — бывшей помощницей раиса Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой встретился с акимом (главой) Атырауской области Казахстана Сериком Шапкеновым. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.

Они обсудили вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, а также реконструкции старых городских зданий.

Бекмамбетов ознакомил Шапкенова с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии, а также высказал предложения по повышению комфортности города.

Глава региона в свою очередь выразил уважение кинорежиссеру — уроженцу Атырауской области, и отметил, что поддержит все его начинания, направленные на развитие культурной сферы региона.

Также в рамках совещания ответственным за проекты, реализуемые в области, был назначен заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 16 марта 2022 года Наталия Фишман-Бекмамбетова вместе с мужем покинула Россию. По месту ее службы сообщили, что она ушла в отпуск. Об этом «Реальному времени» рассказала ее экс-пресс-секретарь Диляра Галеева, уточнив, что экс-помощница раиса находится в Израиле.

— С 20 февраля Наталия Львовна находится в плановом отпуске по состоянию здоровья, который был заранее согласован еще в начале января, — говорила она.

О нахождении в отпуске Фишман-Бекмамбетова также рассказала лично одному из корреспондентов «Реального времени». При этом сроки возращения к работе она назвать не смогла.

— В отпуск уехала 20-го и не знаю пока, когда выйду, — заявила Фишман-Бекмамбетова.

Напомним, Фишман-Бекмамбетова 16 февраля прошлого года приняла участие в обсуждении нового здания театра им. Камала, после чего пропала из татарстанского медиаполя.

После начала специальной военной операции России на Украине в своих соцсетях она сделала публикацию об обстреле роддома в Мариуполе — в случившемся обвиняли Россию, но власти страны опровергли эту информацию.



Наталии Фишман-Бекмамбетовой нет в списках помощников раиса Татарстана. Как уточняла ее пресс-секретарь, там она не значилась никогда.

Наталия Фишман-Бекмамбетова была помощницей раиса Татарстана на внештатной основе с 2015 года. Она курировала общественные пространства, парки и скверы. В 2020 году была награждена медалью РТ «За доблестный труд» и знаком отличия «За безупречную службу Казани».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин