Наталия Фишман о закрытии Британского Совета: «Это очень прискорбно»

МИД РФ попросил международную организацию прекратить работу. Отделение в Казани закрыли еще в 2008 году

Фото: Олег Тихонов

Британский Совет, основанный в 1934 году как благотворительная организация, на территории России смог проработать только 26 лет. 17 марта стало известно о том, что он прекращает свою работу «в связи с неурегулированностью статуса». Одно время в Казани даже работало собственное отделение, которое пропагандировало британскую культуру. Несмотря на то, что его пришлось закрыть, московский офис по-прежнему проводил мероприятия и приглашал татарстанцев к участию в программах. «Реальное время» изучило, как в республике и стране восприняли известие о закрытии теперь уже последней структуры Британского Совета.

«Это очень прискорбно»

В России перед выборами разыгрался новый дипломатический скандал, МИД РФ заявил о том, что деятельность Британского Совета на территории России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса». Еще месяц назад по одной из программ Британского Совета на обучение в Лондон ездила помощник президента РТ Наталия Фишман.

— Я считаю, что это очень прискорбно. Потому что в ситуации обострения политических отношений значимость активных культурных связей возрастает, а не падает. И в этом смысле мне, конечно, представляется все очень прискорбным, — прокомментировала «Реальному времени» требование прекратить работу Британского Совета Наталия Фишман.

Подписчики официальных групп Британского Совета в социальных сетях полностью разделяют ее мнение: «Благодаря вам шел активный диалог между странами, очень жаль, что его прервали», «Я с уважением относилась к вашей работе по продвижению английского языка», «Спасибо огромное вам, ребята и девчата, за то, что вы делали». В пресс-службе Британского Совета в России нашему изданию прокомментировали требование министерства:

— Мы подтверждаем, что на сегодняшний день Британскому Совету в России было предписано прекратить свою деятельность. Мы глубоко разочарованы таким развитием ситуации. По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и учреждениями. Мы по-прежнему привержены развитию долгосрочных межличностных связей в России, как и в более чем ста других странах, — говорится в ответе на запрос «Реального времени».

МИД РФ заявил о том, что деятельность Британского Совета на территории России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса». Фото britishcouncil.ru (В офисе Британского совета в Москве, 2013 год)

Общественники не оставили без внимания новое решение МИД РФ. Ассоциация «Свободное слово», Петербургский ПЕН-клуб и Гильдия «Мастера литературного перевода» подготовили совместное заявление:

«Россия прекращает работу Британского Совета — организации, чья команда с 1992 года с исключительным профессионализмом налаживала российско-британские связи в культуре и образовании. Это последний удар по Британскому Совету: десять лет назад в схожих обстоятельствах были закрыты 13 из 15 его отделений. В истории Британского Совета уже был большой перерыв: впервые он открылся в России (тогда в СССР) в 1945 году, но уже в 1947-м, с началом холодной войны, Британский Совет закрыли — на долгие сорок пять лет. Такие параллели не могут не настораживать».

Отделения по всей России

Когда-то Британский Совет мог похвастаться отделениями во многих крупных российских городах, одно из них работало в Казани. Летом 2006 года было получено письмо от Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в России, которым на тот момент был Энтони Рассел Брентон. В документе говорилось о том, что вопрос об открытии в Казани представительства Британского Совета рассмотрен положительно.

Его отделения, как и главный московский офис, имели возможность принимать экзамены у студентов и выдавать им сертификат, который подтверждал знание иностранного языка. Но в 2008 году казанское отделение, как и многие другие по России, прекратило свою работу. Тем не менее культурные и образовательные мероприятия, организованные Британском Советом, не прекратились.

— То, что мы закрыли региональные отделения, не мешало проведению встреч, мероприятий. Тем более все это управляется из Москвы, никаких проблем здесь нет, — ответили в московском представительстве Британского Совета.

В конце февраля в Казани прошел семинар для менеджеров, которые работают в сфере культуры, слушателям рассказывали об особенных бизнес-моделях для культурных институтов. Фото Александра Шарагина / facebook.com/BritishCouncilRussia

Еще в конце февраля в Казани прошел семинар для менеджеров, которые работают в сфере культуры, слушателям рассказывали об особенных бизнес-моделях для культурных институтов. А летом прошлого года столица Татарстана вместе еще с пятью городами принимала первый фестиваль британского документального кино, организованный снова при поддержке Британского Совета.

Руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков не питает иллюзий по поводу сроков, когда Британскому Совету вернут все полномочия на территории России:

— Очень жаль, что Британский Совет прекращает свою работу. Прежде всего — это организация, связанная с культурным реляциями, сферой искусства. Однако многие считают, что Совет — это культурный отдел британского консульства, а еще точнее — что эта организация является прикрытием для работы спецслужб. Думаю, именно поэтому ее и закрывают как ответ МИ-6 на скандал в Солсбери. Увы, шпионские скандалы бьют по культурным проектам и артсфере, которая в России еще очень слабо развита, в отличие от Британии. Тем не менее есть вероятность, что когда скандал каким-то образом будет улажен, Британский Совет возобновит работу. Но не думаю, что это произойдет раньше, чем через один-два года, — рассуждает Илья Гращенков.

«Все это печально в целом»

Решение о прекращении работы Британского Совета было официально передано послу Великобритании в Москве Лори Бристоу. На официальном сайте МИД РФ действительно приводит в качестве причины «провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в г. Солсбери (Великобритания) 4 марта». В этот день были найдены без сознания Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и позже переехавший в Великобританию, и его дочь Юлия. Происшествие обострило отношения между двумя странами.

С последствиями приходится сталкиваться уже на местах.

— У нас, сейчас мы понимаем, к нашему счастью, не было никаких грантов с Британским Советом. В прошлом году к нам впервые приезжала их делегация, они рассказывали о своей работе, мы планировали, как могли бы работать вместе. У них есть программа для развития сотрудничества для преподавателей, говорили о ней, но пока все было только на стадии переговоров, никаких конкретных договоренностей. Вся сложившаяся ситуация, конечно, печальна в целом, — рассказывает заведующая кафедрой иностранных языков в профессиональной коммуникации КНИТУ-КХТИ Юлия Зиятдинова.

Ее коллега, заведующая кафедрой иностранных языков КГАСУ Мери Гулканян, разделяет позицию, что обучение иностранным языкам не должно страдать:

— У нас были проекты при поддержке британского правительства, но напрямую с Британским Советом мы не работали. У нас очень специфическая область, такое сотрудничество мы бы вряд ли рассматривали. В любом случае, нынешняя ситуация очень печальна. Надеемся, что все разрулится, обучение не должно страдать, — пояснила Мери Гулканян.

И сразу выразила опасения, что любое сотрудничество с Великобританией может оказаться заморожено, при том что сейчас некоторые студенты КГАСУ находятся на обучении в этой стране.

Юлия Косолапкина