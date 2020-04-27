«Диалог с властью всегда можно найти и сделать совместными усилиями хороший двор»

Первая образовательная онлайн-лекция об истории российских дворов

Фото: Ринат Назметдинов

В рамках масштабной президентской программы «Наш двор» на канале YouTube стартовала серия образовательных мероприятий, посвященных истории и культуре российских дворовых пространств. О том, как менялась роль двора в общественной жизни дома с XIX века, когда территории многоквартирных домов превратились в места отдыха, как появилась дворовая культура и что она представляет из себя сегодня — рассказал историк архитектуры, старший научный сотрудник музея Москвы и преподаватель архитектурной школы МАРШ, Денис Ромодин. Модератором лекции выступила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. «Реальное время» приводит стенограмму выступления лектора.

Понятие двора в XIX веке было сугубо частным



Интересоваться историей дворов я начал с детства. Все началось с благоустройства своего собственного двора, который я хотел видеть чистым. А уже в зрелом возрасте стал активное внимание уделять благоустройству того двора, в котором живу. Сначала с точки зрения жителя, а потом перешел на профессиональный уровень.



Как историка меня интересовала тема — откуда взялось понятие двора, почему эта тема в советский период и в художественных произведениях поднималась? Почему наш двор выглядит именно так? Какие проблемы существуют и откуда растут корни? Поэтому я занялся историей дворов Москвы, а впоследствии Петербурга. В дальнейшем заинтересовался, как дела происходили в крупных городах и в период Российской Империи, и в период Советского Союза.



Чтобы понять историю дворов, невозможно не вспомнить картину художника Василия Поленова «Московский дворик». Как раз на его картине отображен типичный двор российского губернского уездного двора. Само понятие двора в XIX веке было сугубо частным. Это были усадебные дворы с личным пространством, которые были огорожены от посторонних. Долгое время эта территория была закрытой.



Чтобы понять историю дворов, невозможно не вспомнить картину художника Василия Поленова «Московский дворик». Фото wikipedia.org

Но с ростом промышленности, индустриализации, торговли во многих губернских уездных городах началось доходное строительство. Вместе с этим началась меняться и городская среда. Стало появляться многоквартирное жилье. Квартиранты снимали комнаты, углы в усадьбах и небольших частных мещанских домах. Стало возникать понятие арендного жилья и рынка доходных домов. Оно было разным — начиная от доходных домов меблированных комнат низшего разряда и заканчивая престижными доходными домами.

Именно тогда и возникают внутренние кварталы и открытое пространство дворов. Двор здесь играл транзитную и хозяйственную функции. Никакой декоративной роли у него не было. В Петербурге как столице Российской Империи начало формироваться внутреннее дворовое пространство. Дворы во многих доходных домах, если они были престижными, охранялись. А если говорить о небогатых кварталах и городских районах, то эти дворовые пространства были открытыми. Конечно, это были не самые благоустроенные места. Но в небольших городах дворы при невысоком жилом фонде и при малодоходном жилье составляли внутрихозяйственные пространства, где сушили белье и хранили разный инвентарь. Поэтому люди минимально прилагали усилия для их благоустройства. Максимум, что могли — посадить дерево.



Само пространство принадлежало домовладельцу, а он не принимал никакого участия для его благоустройства. Жителям тоже это было не надо, поскольку они были всего лишь арендаторы на разный срок. Денег едва хватало на жилье. Поэтому все время уходило на то, чтобы как-то зарабатывать на жизнь.



«Важная роль во дворах была у дворника»



Рост доходного жилья в Петербурге обозначил новую проблему — участки были маленькими. Поэтому домовладельцы старались по максимуму использовать эту территорию. Но в разных городах Российской Империи существовали свои требования — пожарные нормы, которые должны были обеспечивать проезд пожарным и расстояние между корпусами домов. Однако домовладельцы всячески пытались минимизировать это пространство. Так и возникают внутренние пространства дворов.



Доходные дома не превышали 4-5 этажей. А внутренние пространства дворов на тот момент были достаточно большими. Как правило, с улицы вела арка, и это пространство было закрыто от посторонних, ограждалось воротами. Внутри арки располагалась дверь и там мог быть вход в квартиру дворника. Фактически это была камера наблюдения. Дворник мог видеть всех, кто входил во двор. А в вечернее время он двор закрывал.



До середины XX века важная роль в таких дворах была у дворника. Скриншот видео

Пространство двора было вытянутым и использовалось для хозяйственных нужд. Но во многих южных регионах в таких дворах формировались небольшие сады. И часто это были не декоративные сады, а плодово-ягодные. А в наших широтах такие дворы были хозяйственными — там хранились дрова, могла стоять хозяйственная утварь.



До середины XX века важная роль в таких дворах была у дворника. Они были наделены хозяйственной и административной функцией. Дворники следили не только за порядком, но и практически были участковыми. Их работа заключалась в том, чтобы они убирали территорию, разносили воду, дрова. Это было очень сложно, поэтому о благоустройстве территорий и речи не шло. Часто дворники просто не справлялись с этими обязанностями и не всегда добросовестно выполняли свою работу. Впоследствии роль дворника перешла к коммунальным службам, и они стали частью городского коммунального хозяйства.



Со строительством комплексного жилья появилось понятие двора



Конец XIX века ознаменовался тем, что во многих крупных городах Российской Империи, особенно в Петербурге, доходное жилье стало расти ввысь. Стали возникать дворы-колодцы. Домовладельцы пытались по максимуму использовать весь участок, сократить дворовую территорию и построить как можно больше этажей в своем доме. В Петербурге было хотя бы ограничение на высотное строительство. А в Москве такого ограничения не существовало. Поэтому возникают дома, которые москвичи называли «тучерезами».



В самом начале XX века во многих дворах в Петербурге появляются гаражи, возникает необходимость изменить структуру застройки. Появляются различные проекты по строительству комплексного жилья. Один из таких проектов — Гаванский рабочий городок «Товарищества борьбы с жилищной нуждой». Именно в это время впервые и появляется понятие двора. Важное внимание начинают уделять благоустройству дворовых территорий. Они должны быть не только хозяйственными, но еще должно быть ландшафтное озеленение. Как раз особое внимание уделялось тому, что посадки все эти должны были быть сезонными.



Очень много примеров шло и из-за рубежа. К примеру, в Германии была та же самая проблема — нехватка света, плотная застройка. Это привело к тому, что домовладельцы стали менять застройку и характер планировки жилых корпусов внутри квартала. Появляются палисадники перед домами и курдонер — пространство перед домом, ограниченное двумя корпусами.



Во время Первой мировой войны во дворе доходного дома в центре появляется уже благоустроенная квартальная территория. Скриншот видео

Это был выгодный момент, потому что когда мы ставим П-образный дом к улице, то мы можем убрать на внутренние крылья больше количество жилой площади нежели, чем поставив дом вдоль красной линии. С другой стороны, мы обеспечиваем открытый благоустроенный двор. Такой принцип застройки становится популярен в начале 1910-х годов в Петербурге. Территория благоустраивалась, создавались малые архитектурные формы, фонтаны, сажались липы. Постепенно благоустройство дворов начинается меняться. И во время Первой мировой войны во дворе доходного дома в центре появляется уже благоустроенная квартальная территория.



Зарождение дворовой культуры



Но революция и все те беды, которые обрушились на нашу страну во второй половине 10-х — начале 20-х годов, привели к тому, что началась эпоха коммунальных квартир. Практически во всех городах, в годы Гражданской войны и после, коммунальное хозяйство оказывается разрушенным. Дворники перестали выполнять свои функции, дворы становятся открытыми и превращаются в небезопасное место.



Конечно, коммунальные квартиры — это новый тип жилья, в котором живут разные социальные слои населения. Во многих городах коммунальные квартиры остаются и до сих пор.



Принципы, которые до революции соблюдались во дворах, теперь перестают действовать. Хозяин теперь государство, коммунальные службы. Но и они не заняты проблемами благоустройства. А о каких-то правилах и распорядках и речи не шло. Если раньше было запрещено вешать белье внутри двора, то теперь жители начинают по-своему использовать дворовое пространство. Оно становится общим.



Во многих городах складывается такое понятие дворика, где двор это общность, которая надолго сформировалась и просуществовала до 60- 70-х годов прошлого столетия, когда это внутренняя территория была так называемой границей малой родины.



Постепенно дворовая жизнь сформировала целую культуру, которая была описана в литературных произведениях 20-30-х годов. Например, в экранизации «Покровских ворот» описана жизнь в «коммуналке».



В крупных городах начинают разрабатывать новый тип жилья. Дворы становятся благоустроенной территорией, но больше садово-парковой. Скриншот видео

Если говорить о благоустройстве, то долгое время к этой территории не предъявлялись никакие требования, вплоть до 60-х годов, потому что дворы в старом жилом фонде рассматривались, как хозяйственные дворы.



С 20-х годов появляется детская субкультура во дворах. Дети начинают выходить на улицы, появляются дворовые игры. Дети их выдумывали сами, потому что площадок не было.



Как раз проблемы детских площадок поднимают товарищества, которые начинают активно создаваться в 20-е годы. В стране идет постепенная индустриализация, появляются новые заводы, предприятия. В крупных городах начинают разрабатывать новый тип жилья. Дворы становятся благоустроенной территорией, но больше садово-парковой. Нужна была зона рекреации, подход к застройке уже был иным. Дворовое пространство рассматривалось, как светлый двор. Деревья сажались в определенном порядке, чтобы не затемнять дома. И двор становится декоративной функцией. Присутствовало минимальное благоустройство: простые штакетники, которые делали из дерева, песчаные дорожки, либо использовали битый кирпич. Такие дворовые территории при новых жилых комплексах благоустраивались достаточно примитивно.



Во многих областных городах, где строились жилые комплексы, дворы и вовсе не благоустраивались. Делалось минимальное благоустройство: прокладка дорожек, даже не высаживались деревья. Например, в Казани новые дома в 30-е годы для рабочих Вахитовского завода (сейчас это пересечение улиц Павлюхина и Шаляпина) — там предполагалось комплексное благоустройство, но в итоге территорию занимают хозяйственные постройки.



«В годы Великой Отечественной войны в дворовых пространствах были разбиты огороды»



В 30-е годы подход постепенно начинает меняться. На первый план выходит благоустройство внутридворовых территорий. В Москве, Ленинграде и других крупных городах постепенно начинается программа по благоустройству.



Однако индустриализация 30-х годов выявила новую проблему — это массовое развитие предприятий, увеличение населения. Что-то нужно было делать с жильем. Меняются идеология, архитектура. Появляется так называемая сталинская архитектура, которая была дорогостоящей. Не каждый город смог освоить план сталинской конструкции, который был заявлен в Москве в 35-м году. В других городах такие планы вводились в период с 35 по 40-й год. Долгое время основным типом жилья становятся бараки, либо временный двухэтажный жилой фонд квартирного или коммунального типа. Шла погоня за строительством. Нужно было людей обеспечить жильем, поэтому часто такие территории не благоустраивались.

Долгое время основным типом жилья становятся бараки, либо временный двухэтажный жилой фонд квартирного или коммунального типа. Скриншот видео

Но тем не менее в различных проектных организациях, которые создавались в городах, проектировалось жилье нового типа. Это те самые «сталинки». Конечно, все эти проекты требовали капиталовложения.

Вместе с этим постепенно создаются и малые архитектурные формы, связанные с идеологией и пропагандой. Но они делались не из долговечных материалов и быстро разрушались. Поэтому часто дворы приходили в запустение.



В годы Великой Отечественной войны в дворовых пространствах были разбиты огороды. Они стали спасением не только в блокадном Ленинграде, но и в других городах.



В послевоенный период стали появляться малоэтажные дома. Во дворах было минимальное благоустройство, но были ярко выбеленные скульптуры, которые стояли одиноко среди плохо организованных пространств. Такие территории быстро приходили в упадок. Люди, видя всю разруху, не воспринимали двор как что-то уютное.



Ситуация начала меняться со второй половины 50-х годов, когда стали появляться городские субботники, которые были направлены на помощь коммунальным службам. Кроме того, возникло еще одно движение — благоустройство собственных территорий. Появляются энтузиасты, благодаря которым во многих дворах можно было увидеть сады. Часто это приводило к тому, что любители цветов начинали соревноваться между собой.



В это время в Москве уже изменился подход к благоустройству дворов. Столичные ресурсы могли себе позволить благоустраивать территории, устанавливать фонтаны и содержать их. Потому что дворник уже будет наделен минимальной функцией — уборка территории. А вот обслуживание перейдет к местным жилищникам.



Появляются детские площадки. Они были из металлоконструкций и дерева. Скриншот видео

Эпоха индустриального градостроения



В 50-е годы дворы практически становятся везде открытыми. Появляются детские площадки. Они были из металлоконструкций и дерева.



Одновременно появляется и новая культура — культура пенсионеров, которые начинают выходить во дворы. Потому что стала меняться пенсионная система, появилось свободное время.



С развитием промышленности в 60-70- е годы стали появляться производства на крупных заводах, где изготавливали типовые площадки, карусели, качели в соответствии с ГОСТ.



Но крупное событие в истории отечественных дворов произошло с приходом к власти Хрущева. Это ознаменовало новую эпоху индустриального градостроения и переход к более дешевому массовому жилью. Появилось понятие микрорайон. Первые экспериментальные кварталы появились в Ленинграде и Москве. Это были зеленые благоустроенные пространства без машин. Во дворах устраивались плескательные фонтаны, клумбы. Но все это быстро пришло в упадок, так как коммунальные службы быстро забросили территорию.



Дома строились быстро, а о благоустройстве забывали. Помогала здесь именно инициатива жителей. Они сами начинали благоустраивать эти территории: прокладывали асфальт, сажали деревья. Но в этом был и минус. Сажались деревья достаточно дешевые, неприхотливые. Они часто ломались. Сажали деревья в основном перед окнами. Это привело к тому, что кварталы начали утопать в зелени и затемнять дома.



Впоследствии власти на районном уровне стали благоустраивать территорию детских площадок. Долгое время в 60-х годах была в моде космическая тема. Можно было увидеть в малых архитектурных формах элементы ракет, которые часто применяли при благоустройстве территорий. Благоустройство велось под единым разработанным нормативом: металлические площадки, скамейки из железобетона или деревья, которые были недолговечными.



В старых дворах мест для автомобилей практически не осталось. И возникает вопрос, как решить эту проблему — способом благоустройства дополнительных парковок. Скриншот видео

В конце 80-х годов возникает другая проблема — автомобилизация. Машины уже не помещались в карманы, которые были для этого предусмотрены. Ситуация обострилась уже в наше время. В старых дворах мест для автомобилей практически не осталось. И возникает вопрос, как решить эту проблему — способом благоустройства дополнительных парковок.



Уже в наши дни стала зарождаться тенденция в плане организации дворовой постройки. Либо это минимально благоустроенная территория, либо это красивая картинка, которую можно увидеть с высоты, но внизу она абсолютно не работает. И на таком пространстве находиться не уютно. Но есть и обратная сторона. Есть благоустроенные дворы. Поэтому важно, чтобы у застройщиков было понимание, что вся инфраструктура должна быть создана сразу, а не с годами.



Кроме того, очень важно совместное участие жильцов домов в благоустройстве дворов, если это муниципальное жилье. Не надо ждать, что вам кто-то и что-то благоустроит. Я рекомендую активно вовлекаться в эти процессы. Диалог с властью всегда можно найти, если он конструктивный, и сделать совместными усилиями хороший нужный двор.

