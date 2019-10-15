«Это не вопрос понтов»: Фишман-Бекмамбетова привезет в Казань World Urban Park Congress

Среди гостей форума — архитектор, восстановивший Нижний Манхэттен после трагедии 11 сентября, Кен Смит и глава российского Минстроя Владимир Якушев

Фото: Олег Тихонов

С 18 по 20 октября на площадке «Казань Экспо» пройдет Международный конгресс World Urban Park Congress, всего за четыре года существования ставший самым авторитетным в мире форумом, посвященным созданию комфортной городской среды. В Татарстан приедет урбанист, восстановивший Нижний Манхэттен после теракта 11 сентября, Кен Смит, создатель «сингапурского чуда» — парка Gardens by the Bay — Киат В. Тан и еще с десяток не менее легендарных градоустроителей, пожалуй, со всех континентов, помимо Антарктиды. Зачем Казани принимать очередное международное событие, а правительству Татарстана — его оплачивать, сегодня на брифинге в кабинете министров попыталась объяснить помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Кроме Антарктиды и Луны у нас есть гости абсолютно отовсюду»

World Urban Park Congress существует с 2015 года, форум проходил ежегодно в городах Португалии, Южной Африки, Великобритании и Австралии. В этом году его впервые примет Россия. Ключевой темой нынешней сессии конгресса станет «Парки и города — развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан». Больше 120 ведущих мировых архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров и более тысячи зарегистрированных делегатов — из стран Азии, Европы и Америки. Среди ВИП-гостей конгресса — порядка десяти российских губернаторов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и даже министр строительства России Владимир Якушев.

— Начиная с 2016 года мы делаем много различных экспертных мероприятий, но, признаюсь откровенно, такой географии у нас еще не было, потому что кроме Антарктиды и Луны у нас есть гости абсолютно отовсюду. Это не вопрос понтов. У нас часто есть отношение — и у прессы, и у жителей: «Ну вот, опять притащили» — потому что мы не объясняем. Я хотела бы сегодня рассказать вам о том, какую пользу Татарстан получит от этого мероприятия — как мы возьмем самый прогрессивный мировой опыт и как мы его будем применять в Татарстане, не только в Казани, но и в других населенных пунктах, — начала доклад Наталия Фишман-Бекмамбетова.

World Urban Park Congress существует с 2015 года, форум проходил ежегодно в городах Португалии, Южной Африки, Великобритании и Австралии. Фото facebook.com/worldurbanparks

«Ты делаешь парк в Муслюмово, но это не локальные вещи — на нас смотрит весь мир»

— Начиная с 70-х годов достаточно много крупных международных организаций, занимающихся развитием городов, возникало в разных частях мира. Сегодня глобально, особенно в Африке, Индии, Китае, очень высокие темпы урбанизации. При этом города как занимали 1% площади земной поверхности, так и занимают, но численность населения в городах прирастает на десятки миллионов в год. Это значит, что строится огромное количество жилья. Чтобы не повторять ошибки всего мира, нужно сразу же создавать и проектировать рекреационную инфраструктуру.

Казань и в целом Республика Татарстан, по словам Наталии Фишман, наблюдали все ужасы стихийной незапланированной урбанизации в гораздо более облегченном формате, нежели многие европейские столицы. Тем не менее лишенное социальной инфраструктуры «гетто» с огромным количеством жилья в Советском районе, существовавшее там до создания Горкинско-Ометьевского леса, наглядно демонстрирует все проблемы бездумной застройки жилмассивов.

Но Татарстан — не только тот регион, который способен перенимать международный опыт, а еще и регион, способный транслировать свои успешные практики миру, подчеркнула Наталия Фишман-Бекмамбетова, напомнив, что в сентябре этого года Программа развития общественных пространств РТ стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры. Республика в ближайшее время ожидает перечисления «призовых» — около 166 тысяч долларов. В рамках программы на сегодня уже благоустроено 328 парков, скверов, набережных, площадей и пешеходных улиц во всех районах республики.

— В результате того, что мы стали обладателями премии Ага Хана, лично для меня было очень удивительно осознать, что ты делаешь парк в Муслюмово, а потом Дэвид Чипперфилд (британский архитектор, — прим. ред.) в составе международного жюри рассуждает о том, в чем уникальный подход Татарстана. Кажется, что ты делаешь какую-то маленькую, очень локальную историю. Но совершенно очевидно, что это не локальные вещи, это не вопрос, который интересует только нас с вами в Татарстане, на нас смотрит весь мир. То, что мы делаем, оказывается сегодня релевантным для всего мира.

Наталия Фишман-Бекмамбетова напомнила, что в сентябре этого года Программа развития общественных пространств РТ стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры. Фото tatarstan.ru

В доказательство своего утверждения помощник президента сообщила, что весной 2020 года команду, разрабатывающую Программу развития общественных пространств РТ, пригласили выступить в США, Гарвард, — с презентацией, посвященной управленческим решениям, поспособствовавшим созданию системы управления городскими пространствами.

«Мы планируем приступить к работам на территории долины реки Ноксы, над Ноксинским спуском»

— Вы наверняка обратили внимание — мы привели в порядок Горкинско-Ометьевский лес, мы восстановили озеро Лебяжье, мы сейчас строим входную группу «Дубравы» и достроим ее в этом году — ей уже можно будет пользоваться, мы планируем приступить к работам на территории долины реки Ноксы, над Ноксинским спуском. И это только Казань, у нас есть и другие проекты, в Нижнекамске, в Набережных Челнах, — напомнила помощник президента. — И мы совершенно точно осознаем, что для того, чтобы правильно реализовать эту экологическую инфраструктуру, нам необходим международный опыт.

Поскольку в сентябре Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, необходимо начать говорить о парках не только как об урбанистической, городской стороне, но и как об экологических проектах. А опыт того, как правильно идентифицировать, например, очаги биоразнообразия, чтобы человек мог не только пользоваться и наслаждаться зелеными зонами, но и не вредить экосистеме, управлять объектами, в том числе монетизировать эти территории для того, чтобы иметь средства на их содержание, есть как раз у урбанистов из Мексики и других стран Северной Америки, подчеркнула Фишман-Бекмамбетова.

«Мы привели в порядок Горкинско-Ометьевский лес, мы восстановили озеро Лебяжье, мы сейчас строим входную группу «Дубравы» и достроим ее в этом году — ей уже можно будет пользоваться, мы планируем приступить к работам на территории долины реки Ноксы, над Ноксинским спуском», — перечислила Фишман-Бекмамбетова. Фото Лины Саримовой

Чуть позже она привела наглядный пример: за 2018 год Дирекция парков и скверов Казани на сдаче в аренду торговых площадей в городских общественных пространствах и проведении массовых мероприятий заработала 8,98 млн рублей. В 2019 году сумма уже превысила 19 млн рублей.

— Мы очевидно перешли от декларации статуса особо охраняемых природных территорий к реальной работе по освоению и использованию этих зон. И мы будем продолжать этим заниматься — это один из наших ключевых приоритетов, — констатировала она. — Мы будем заниматься освоением особо охраняемых природных территорий и иных городских пространств, которые помогут человеку в крупном городе быть ближе к природе.

Кен Смит поможет «освоить» набережную Казанки, а Киат Тан — разобраться с озером Кабан

— Есть еще одно важное начинание, связанное со стратегией развития Казанки. Мы понимаем, что у нас с вами уже много лет есть Кремлевская набережная, которая является безусловным якорем для туристической индустрии. Мы сейчас начали развивать ее в две стороны — от зоны ГИМС до моста «Миллениум». Эти работы завершим в будущем году, но мы понимаем, что нам необходима комплексная система видения развития набережной реки в черте города. И мы, конечно же, будем обращаться и к опыту коллег, — заявила помощник президента РТ.

Одним из советчиков команды Фишман-Бекмамбетовой в этом вопросе, по ее словам, станет спецгость конгресса Кен Смит — основатель бюро Ken Smith Workshop, разработавшего концепт восстановления Нижнего Манхэттена после теракта 11 сентября и реорганизовавшего набережные Нью-Йорка, в частности осуществившего проект эспланады Ист-Ривер, член жюри конкурса на концепцию московского парка «Зарядье».

Одним из советчиков команды Фишман-Бекмамбетовой станет спецгость конгресса Кен Смит — основатель бюро Ken Smith Workshop. Фото larchitect.org

Продолжить развивать зону озера Кабан с учетом ее колоссального туристического и культурного потенциала казанской Дирекции парков и скверов, по задумке, должен помочь другой гость форума — создатель «сингапурского чуда», парка Gardens by the Bay, Киат В. Тан, благодаря работе которого ботанические сады Сингапура, не отпраздновав и десятилетний юбилей, уже были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сезонность использования общественных пространств — еще одна актуальная для Казани и в принципе для большинства российских городов тема. Как сделать город привлекательным для туристов и самих горожан местом в холодное время года, расскажет специалист по городской среде и планированию в муниципалитете Эдмонтона Сьюзен Холдсворс, разработавшая концепт Winter Citi Strategy.

— Сьюзен Холдсворс — это очень важный для нас гость, это женщина, которая сделала город Эдмонтон в Канаде привлекательным именно как зимний город. Климат там очень похож на наш — нормальные люди плачут и жалуются, хотят уезжать туда, где теплее, а она говорит: «Нет-нет-нет, мы покажем вам, как с удовольствием отдыхать здесь», — аргументировала Фишман-Бекмамбетова. — Например, там появилась 11-километровая дорога внутри города, которая позволяет людям зимой доезжать до работы на коньках.

Как сделать город привлекательным для туристов и самих горожан местом в холодное время года, расскажет специалист по городской среде и планированию в муниципалитете Эдмонтона Сьюзен Холдсворс, разработавшая концепт Winter Citi Strategy. Фото twitter.com

Затраты республики на «доставку» экспертов из Лондона и Амстердама пока неизвестны

Главными организаторами конгресса выступают Международная ассоциация World Urban Park и правительство Республики Татарстан. С вопросом о бюджете предстоящего конгресса, источниках и распределении финансирования, затраченного на его организацию в Казани, редакция «Реального времени» обратилась сначала лично к Наталии Фишман-Бекмамбетовой, а затем и к пресс-службе Дирекции парков и скверов, однако на момент публикации материала ответ получен не был.