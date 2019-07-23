Как недопонимание главных озеленителей погубило газон у «Чаши»
В казанском исполкоме обещают благоустроить прогулочную зону у Центра семьи «Казан», но лишь на будущий год
В качестве «наследия» чемпионата мира по футболу 2018 года казанцам досталась неблагоустроенная территория у Центра семьи «Казан». Чтобы посетители фан-феста не вытаптывали траву, в прошлом году ее сняли, заменив специальной огнеупорной щепкой. Однако и в этом году «Чаша» осталась без привычного газона: часть опилок вывезли, а траву не засеяли — в итоге глазу казанцев и гостей столицы открывается неприглядная картина: проплешины голой земли, местами заросшей бурьяном, и огромные лужи после дождей. Как пояснили в Комитете по внешнему благоустройству Казани, «убирать опилки нецелесообразно», и обещают, что у «Чаши» скоро появится новый сквер. Подробности — в материале «Реального времени».
Грязь и опилки вместо травы
Если территорию у Центра семьи «Казан» почти все прошлое лето покрывала щепа, в этом году в администрации города участок обещали озеленить. Но, кажется, что-то пошло не так: на площадке вокруг самой «Чаши» трава растет самосевом, но назвать ее газоном в полном смысле сложно — огромные участки голой земли заметно портят вид одной из излюбленных казанцами прогулочных зон. Желтеющая трава подстрижена, но на ней островками лежат остатки щепы, которую в прошлом году сюда привезли для организации фан-феста. Единственный плюс — почти нет мусора.
Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, — остался стоять у подножия Центра семьи, на дорожке, почти полностью покрытой прошлогодними опилками.
При спуске к Казанке ситуация еще плачевнее. Трава все реже, но и щепы почти нет, местами в проплешинах, где нет растительности, после дождей остается лишь грязное месиво. Большие лужи и на набережной, где казанцы катаются на велосипедах.
Долгое эхо мундиаля
Происходящее тем более странно, что казанцы помнят красивый ухоженный газон у «Чаши» еще до проведения мундиаля. Но к фан-фесту в прошлом году траву заменили на щепу. Тогда же родились слухи о том, что опилки понадобились потому, что городские власти не смогли подготовить нормальный газон, ходили даже шутки, что щепки покрасят в зеленый цвет. Однако, общаясь с журналистами, председатель Комитета по благоустройству Игорь Куляжев пояснял, что сделано это было из практических соображений на время проведения мероприятия для болельщиков.
— Трава растет на плодородной земле. Если пойдет дождь — это хорошо для травы, но плохо для посетителей этого парка. Пройдут буквально несколько человек — и эта трава превратится в месиво. Кому хочется ходить по такой площадке? Поэтому и предпринимаются необходимые условия для создания комфорта, — объяснял Куляжев. Он отмечал, что речь шла о противопожарных опилках, которые должны оставаться чистыми в дождь и не должны распространять пыль в сухую погоду.
На временную инфраструктуру фестиваля болельщиков FIFA на территории центра семьи «Казан» ГИСУ объявляло тендер на 150 млн рублей.
Что касается газона, на площадке у «Чаши» в прошлом году он не появился и после окончания мундиаля. Поскольку на этой же территории проводились еще как минимум два крупных масштабных мероприятия — фестиваль Red Bull и празднование Дня города — щепу решили сохранить.
«Собирать пинцетом нецелесообразно»
В Горводзеленхозе сослались, что по вопросам содержания территории у «Чаши» следует обратиться в Комитет благоустройства города. В этом ведомстве на вопрос, почему площадь осталась без газона и в этом году, сообщили, что участок Центра семьи «Казан» находится на балансе у Дирекции парков и скверов, и напомнили, что в прошлом году вместо газона была выложена щепа.
— Почему опилки не убрали? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
— Это скрупулезная работа. Собирать их пинцетом нецелесообразно. В любом случае газоны нельзя вытаптывать, — сообщил специалист Комитета внешнего благоустройства. По его словам, на этой территории планируется благоустроить сквер, но проект пока заморожен.
Отметим, что еще в конце прошлого года Игорь Куляжев на одном из «деловых понедельников» признавал, что территорию у «Чаши» необходимо привести в порядок. Она была включена в программу благоустройства парков и скверов на 2019 год. Сегодня по вопросам этой территории в аппарате помощника президента республики Наталии Фишман, или главной по паркам, как ее окрестили в Казани, вновь перенаправляют в Комитет благоустройства.
На сайте госзакупок можно найти тендер, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана. В техническом задании к нему отмечено, что на благоустройство территории у Центра семьи «Казан» в 2019 году из бюджета Татарстана выделено 73 млн рублей. Победителем тендера стало ГУП Республики Татарстан «Татлизинг».
Как стало известно «Реальному времени», в этом году будут проводиться только подготовительные работы, в том числе связанные с прокладкой коммуникаций. А непосредственно к благоустройству самой территории должны приступить только в следующем году. На сайте park.tatar указано, что территория вокруг центра Центра семьи «Казан» внесена в список объектов, которые должны быть благоустроены в 2019 году. На момент публикации комментарий от исполкома Казани не поступил, он будет опубликован по получении.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/146087-iz-za-mundialya-bez-gazona-ostalas-territoriya-u-chashi#comments
... И где тут "НЕДОПОНИМАНИЕ"?
На самом деле озеленители столицы Татарстана мыслят глобально и стратегически, зачем нужно убирать щепу, если к 2100 году на этом месте будет сквер, зачем ДВА РАЗА ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?