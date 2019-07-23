Как недопонимание главных озеленителей погубило газон у «Чаши»

В казанском исполкоме обещают благоустроить прогулочную зону у Центра семьи «Казан», но лишь на будущий год

Фото: Гуландам Фатхуллина

В качестве «наследия» чемпионата мира по футболу 2018 года казанцам досталась неблагоустроенная территория у Центра семьи «Казан». Чтобы посетители фан-феста не вытаптывали траву, в прошлом году ее сняли, заменив специальной огнеупорной щепкой. Однако и в этом году «Чаша» осталась без привычного газона: часть опилок вывезли, а траву не засеяли — в итоге глазу казанцев и гостей столицы открывается неприглядная картина: проплешины голой земли, местами заросшей бурьяном, и огромные лужи после дождей. Как пояснили в Комитете по внешнему благоустройству Казани, «убирать опилки нецелесообразно», и обещают, что у «Чаши» скоро появится новый сквер. Подробности — в материале «Реального времени».

Грязь и опилки вместо травы

Если территорию у Центра семьи «Казан» почти все прошлое лето покрывала щепа, в этом году в администрации города участок обещали озеленить. Но, кажется, что-то пошло не так: на площадке вокруг самой «Чаши» трава растет самосевом, но назвать ее газоном в полном смысле сложно — огромные участки голой земли заметно портят вид одной из излюбленных казанцами прогулочных зон. Желтеющая трава подстрижена, но на ней островками лежат остатки щепы, которую в прошлом году сюда привезли для организации фан-феста. Единственный плюс — почти нет мусора.

Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, — остался стоять у подножия Центра семьи, на дорожке, почти полностью покрытой прошлогодними опилками.

При спуске к Казанке ситуация еще плачевнее. Трава все реже, но и щепы почти нет, местами в проплешинах, где нет растительности, после дождей остается лишь грязное месиво. Большие лужи и на набережной, где казанцы катаются на велосипедах.

Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, — остался стоять у подножия Центра семьи, на дорожке, почти полностью покрытой прошлогодними опилками

Долгое эхо мундиаля

Происходящее тем более странно, что казанцы помнят красивый ухоженный газон у «Чаши» еще до проведения мундиаля. Но к фан-фесту в прошлом году траву заменили на щепу. Тогда же родились слухи о том, что опилки понадобились потому, что городские власти не смогли подготовить нормальный газон, ходили даже шутки, что щепки покрасят в зеленый цвет. Однако, общаясь с журналистами, председатель Комитета по благоустройству Игорь Куляжев пояснял, что сделано это было из практических соображений на время проведения мероприятия для болельщиков.

— Трава растет на плодородной земле. Если пойдет дождь — это хорошо для травы, но плохо для посетителей этого парка. Пройдут буквально несколько человек — и эта трава превратится в месиво. Кому хочется ходить по такой площадке? Поэтому и предпринимаются необходимые условия для создания комфорта, — объяснял Куляжев. Он отмечал, что речь шла о противопожарных опилках, которые должны оставаться чистыми в дождь и не должны распространять пыль в сухую погоду.

На временную инфраструктуру фестиваля болельщиков FIFA на территории центра семьи «Казан» ГИСУ объявляло тендер на 150 млн рублей.

Что касается газона, на площадке у «Чаши» в прошлом году он не появился и после окончания мундиаля. Поскольку на этой же территории проводились еще как минимум два крупных масштабных мероприятия — фестиваль Red Bull и празднование Дня города — щепу решили сохранить.

Игорь Куляжев признавал, что территорию у «Чаши» необходимо привести в порядок. Фото Олега Тихонова

«Собирать пинцетом нецелесообразно»

В Горводзеленхозе сослались, что по вопросам содержания территории у «Чаши» следует обратиться в Комитет благоустройства города. В этом ведомстве на вопрос, почему площадь осталась без газона и в этом году, сообщили, что участок Центра семьи «Казан» находится на балансе у Дирекции парков и скверов, и напомнили, что в прошлом году вместо газона была выложена щепа.

— Почему опилки не убрали? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Это скрупулезная работа. Собирать их пинцетом нецелесообразно. В любом случае газоны нельзя вытаптывать, — сообщил специалист Комитета внешнего благоустройства. По его словам, на этой территории планируется благоустроить сквер, но проект пока заморожен.

Отметим, что еще в конце прошлого года Игорь Куляжев на одном из «деловых понедельников» признавал, что территорию у «Чаши» необходимо привести в порядок. Она была включена в программу благоустройства парков и скверов на 2019 год. Сегодня по вопросам этой территории в аппарате помощника президента республики Наталии Фишман, или главной по паркам, как ее окрестили в Казани, вновь перенаправляют в Комитет благоустройства.

На сайте госзакупок можно найти тендер, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана. В техническом задании к нему отмечено, что на благоустройство территории у Центра семьи «Казан» в 2019 году из бюджета Татарстана выделено 73 млн рублей. Победителем тендера стало ГУП Республики Татарстан «Татлизинг».

Как стало известно «Реальному времени», в этом году будут проводиться только подготовительные работы, в том числе связанные с прокладкой коммуникаций. А непосредственно к благоустройству самой территории должны приступить только в следующем году. На сайте park.tatar указано, что территория вокруг центра Центра семьи «Казан» внесена в список объектов, которые должны быть благоустроены в 2019 году. На момент публикации комментарий от исполкома Казани не поступил, он будет опубликован по получении.

1 / 45 Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина