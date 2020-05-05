Три года Дирекции парков и скверов: 1 500 мероприятий, 7 млн заработка в 2019-м и планы на коронавирусный год

На очереди — пляжи

Фото: Ринат Назметдинов

Три года назад сбылась одна из многочисленных мечт помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой — в Казани заработала Дирекция парков и скверов. Новая структура должна была — ни много ни мало — превратить зеленые зоны в «площадки для самовыражения и саморазвития жителей города», а также взять под контроль содержание этих территорий. С большим размахом были проведены выборы парк-менеджеров, большая часть из которых, как выяснило «Реальное время», уже успела покинуть свои посты. Также обновилось руководство структуры — на смену Алсу Саетовой пришел Марат Закиров. Подробнее о том, удалось ли Дирекции достичь поставленных целей и с какими итогами она подошла к своему трехлетию, — читайте в нашем материале.

«Не сразу все стало получаться»

«Идея создания Дирекции у нас появилась в 2015 году, ровно в тот момент, когда мы осознали, за какой масштаб беремся в рамках Программы благоустройства общественных пространств Татарстана. Подобный успешный опыт ранее уже был реализован в Москве», — вспоминает Наталия Фишман-Бекмамбетова.

С момента рождения идеи единой управляющей компании, которая будет следить за зелеными зонами и монетизировать их, до ее реализации прошло 2 года. В мае 2017 года исполком города опубликовал постановление об образовании Дирекции парков и скверов Казани.

Руководителем учреждения была назначена Алсу Саетова, которая уже через год ушла в Минмолодежи РТ, а затем, так же стремительно распрощавшись с креслом в министерстве, стала директором одного из местных медиапроектов. На смену Саетовой в 2018 году пришел Марат Закиров, который несет на себе бремя ответственного за казанские парки и скверы до сих пор.

Фишман-Бекмамбетова озвучила основные задачи структуры: превратить зеленые зоны в «площадки для самовыражения и саморазвития жителей города». Фото Максима Платонова

— Не сразу все стало получаться, но сейчас уже можно говорить, что команда сложилась. Я считаю Марата Закирова исключительно талантливым руководителем, и сейчас Дирекция задает тренд всем российским регионам — причем не только в части программирования, но и в разрешении как правовых, так и финансовых вопросов, — комментирует смену руководства главный идеолог создания Дирекции Наталия Фишман-Бекмамбетова.



После появления в Казани «зеленой» Дирекции с большим размахом прошли выборы парк-менеджеров. Напомним, всего на конкурс заявились 216 человек, а на работу взяли девятерых. Не вдаваясь в подробности, пресс-служба учреждения сообщила «Реальному времени», что из отобранной в 2017 году девятки победителей в Дирекции сейчас продолжают работать три человека. «Часть ребят ушла после первого сложного зимнего сезона, часть команды отправилась развиваться дальше. Сейчас у нас работает 25 человек», — уточнили в Дирекции парков и скверов.

Давая напутствие свежеизбранным парк-менеджерам в 2017 году, Фишман-Бекмамбетова озвучила основные задачи структуры: превратить зеленые зоны в «площадки для самовыражения и саморазвития жителей города», следить за содержанием территорий, а также монетизировать парковые пространства. О том, насколько успешно выполнялись эти указания, можно отчасти судить по статистике, предоставленной Дирекцией нашему изданию.

«К вопросу наших амбиций можно будет вернуться после пандемии»

Интерес предпринимателей к развитию проектов в зеленых зонах находится на достаточно высоком уровне — к такому выводу пришла Дирекция парков после того, как летом 2018 года в нее стало поступать большое количество коммерческих запросов. Пришлось даже выделить отдельную должность — менеджер по работе с партнерами.

— За это время мы начали сотрудничество с местными и федеральными брендами: Tele2, Hyundai, Renault, Lipton, «Столото», — делится пресс-служба Дирекции. — В 2019 году мы провели около 116 рекламных акций и заработали 7,2 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году было проведено 80 рекламных акций с прибылью около 4,3 млн рублей.

Интерес предпринимателей к развитию проектов в зеленых зонах находится на достаточно высоком уровне — к такому выводу пришла Дирекция парков. Фото Максима Платонова

Одной из своих главных побед Дирекция парков называет организацию торговли через электронный аукцион. Напомним, с 2018 года торги на размещение нестационарных объектов проводит не Комитет потребительского рынка, а сама Дирекция.

Еще один важный вопрос, касающийся денег, — финансирование «парковой» управляющей компании. «Реальное время» поинтересовалось у Наталии Фишман-Бекмамбетовой, хватает ли средств на осуществление деятельности Дирекции. По некоторым данным, в этой части все совсем не радужно.



— Я бы не стала сейчас давать оценки финансированию. Мы знаем, какие деньги нужны паркам на содержание в обычное время. Это 7—10% от их стоимости. Мы бы также хотели, чтобы в парках появилась охрана. Но прямо сейчас мы всем миром живем не в самое обычное время. В текущей кризисной ситуации все сокращают свои расходы и переходят в режим экономии. К вопросу наших амбиций можно будет вернуться, когда мы оправимся от последствий пандемии, — уклончиво ответила помощник президента РТ.

«Ответ на вопрос о необходимости существования дирекции очевиден»

Другая функция, возложенная на Дирекцию парков и скверов, — культурное программирование территорий. Поначалу структура должна была регулировать входящие мероприятия и привлекать партнеров, однако со временем стало понятно, что их необходимо создавать самим.

— В числе проектов, которые мы делаем самостоятельно, есть Большой фестиваль мороженого, «Гриль-фест», фестиваль музыки «Октава». Также в 2018 году мы запустили в Горкинско-Ометьевском лесу Общественный огород. Нами была заведена добрая традиция — встречать Новый год в парках вместе с горожанами и гостями столицы, — перечисляет пресс-служба Дирекции.

В 2018 году в Горкинско-Ометьевском лесу запустили Общественный огород. Фото Олега Тихонова

За 2019 год силами единой управляющей компании было проведено почти 1 500 мероприятий, которые посетили более 667 тысяч человек. Для сравнения, в 2018 году в парках прошло 900 мероприятий, их посетили около 400 тысяч человек.

— Дирекция парков и скверов формирует повестку городской жизни. Ответ на вопрос о необходимости существования дирекции очевиден. Он очевиден для меня и, уверена, очевиден, например, для тех 50 тысяч человек, которые встретили этот Новый год в парках, для людей, которые летом смотрели по вечерам кино и слушали музыку в парках, ходили на летние фестивали и мастер-классы, — уверена Фишман-Бекмамбетова.

Торговля, монетизация, культурная программа — это все, конечно, замечательно, но никто не снимал с Дирекции базовую обязанность — по контролю за уборкой и содержанием общественных пространств. Пресс-служба утверждает, что парк-менеджеры обходят территории «ежедневно в летний и зимний сезоны», а в межсезонье — «три-четыре раза в неделю».

— Получив в ведение парки и начав в них работать, мы поняли, что в проектах есть «слабые места» с точки зрения эксплуатации — электричество, заезды, навигация, покрытия, ремонт, уникальные малые архитектурные формы. Они возникли лишь потому, что в самом начале Программы проекты будущих территорий создавались так, как запланировали архитекторы, не было единой организации, которая занималась бы комплексным содержанием территорий, — признают в Дирекции. — Большинство архитекторов часто не задумываются о вопросах эксплуатации общественных пространств. Например, в наших парках ставили детские качели, у которых замена пружины стоит 300 тысяч, а ждать ее нужно полгода.

Не останавливаются плановые работы по благоустройству второй очереди набережной озера Кабан, ремонт в парке у Центра семьи «Казан», а также реконструкция Парка Победы. Фото Рината Назметдинова

«Очень надеемся, что совсем скоро все наладится»

В связи с введением режима самоизоляции с 30 марта все общественные пространства Казани были закрыты. В парках сейчас никого нет, а за несанкционированную прогулку там можно получить серьезный штраф. К слову, за порядком следят не только сотрудники полиции, но и нанятые Дирекцией парк-менеджеры.



— Мы отменили и перенесли мероприятия в парках, также не работают наши резиденты, пункты проката и торговля — что является большой частью нашего бюджета, — сообщает пресс-служба Дирекции парков. — При этом не останавливаются плановые работы по благоустройству второй очереди набережной озера Кабан, ремонт в парке у Центра семьи «Казан», а также реконструкция Парка Победы. К 75-летию Великой Победы в последнем откроется новый памятник Советскому солдату. Очень надеемся, что совсем скоро все наладится и мы вернемся в прежний режим работы.

Несмотря на коронавирус, Дирекция планирует взяться этим летом за содержание и культурное наполнение пляжей на Лебяжьем и Комсомольском.

— Нам предстоит создать сервис для горожан по качественному отдыху у воды, прокату спортивного, летнего и зимнего инвентаря. Также в этом году запланировано окончание строительства зданий в парке «Черное озеро» и передача одного из них Дирекции — для организации большего пункта проката коньков при катке, — не теряет веры в лучшее и строит планы на будущее Дирекция.